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IHG ra mắt thương hiệu cao cấp mới

Anh Tuấn

Anh Tuấn

15:15 | 24/02/2026
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Như vậy, IHG đang triển khai thảo luận với các chủ sở hữu, bao gồm các đơn vị nắm giữ danh mục các khách sạn nhằm hiện thực hóa lộ trình đưa các khách sạn tiềm năng vào hệ thống toàn cầu của tập đoàn.
voco, thương hiệu cao cấp có tốc độ phát triển nhanh nhất IHG Vignette Collection, khách sạn độc bản sớm khai trương tại Tp HCM IHG đồng loạt khởi công 3 dự án khách sạn mới tại Nhật Bản

Tập trung chủ yếu vào thị trường chuyển đổi các khách sạn ở phân khúc cao cấp đến cận cao cấp, Noted Collection được thiết kế để tối ưu hóa hiệu suất vận hành cho các khách sạn cao cấp với bản sắc riêng biệt. Đồng thời mang đến thêm nhiều lựa chọn và điểm đến mới nổi bật dành cho du khách trên toàn cầu.

IHG ra mắt thương hiệu cao cấp mới
Thương hiệu Noted Collection chính thức thuộc quyền sở hữu của IHG

Ước tính sẽ có khoảng 2,3 triệu phòng khách sạn độc lập trên toàn cầu ở phân khúc này có thể gia tăng giá trị khi trở thành một phần của hệ sinh thái của IHG, nơi sở hữu năng lực vận hành giúp tối đa hóa doanh thu, mạng lưới rộng lớn cùng nền tảng công nghệ tiên tiến và cộng đồng hơn 160 triệu thành viên IHG One Rewards. IHG kỳ vọng sẽ phát triển thương hiệu Noted Collection và đạt hơn 150 khách sạn trên toàn cầu trong vòng 10 năm tới.

“Chúng tôi vô cùng hào hứng khi giới thiệu Noted Collection đến với thị trường. Thương hiệu này là mảnh ghép tiếp theo của danh mục thương hiệu cao cấp hiện có của tập đoàn, xây dựng trên nền tảng thành công của Vignette Collection thuộc phân khúc Luxury & Lifestyle, và sự tăng trưởng nhanh chóng của các thương hiệu chuyển đổi gồm voco và Garner. Hiện nhu cầu tham gia vào sức mạnh nền tảng và chuyên môn của IHG từ các chủ sở hữu khách sạn cao cấp độc bản là rất lớn. Noted Collection sẽ mang đến cho chủ sở hữu một thương hiệu khác biệt giàu sức hút, với hiệu quả kinh doanh vượt trội.” Ông Elie Maalouf, CEO của IHG Hotels & Resorts, chia sẻ.

Sau khi mua lại thương hiệu phong cách sống đô thị Ruby, được định vị tại các điểm đến thành phố đáng trải nghiệm, vào năm ngoái. Thì việc ra mắt thương hiệu cao cấp Noted Collection sẽ tiếp tục khẳng định cam kết liên tục đầu tư vào danh mục thương hiệu cao cấp của IHG, cũng như đáp ứng kỳ vọng không ngừng thay đổi của cả du khách lẫn các chủ khách sạn.

IHG ra mắt thương hiệu cao cấp mới
Noted Collection hứa hẹn mang đến cho du khách toàn cầu những lựa chọn đa dạng và trải nghiệm đầy mới mẻ

Được biết, Noted Collection hứa hẹn mang đến cho du khách toàn cầu những lựa chọn đa dạng và trải nghiệm đầy mới mẻ, nơi mà mỗi kỳ lưu trú đều dựa trên nền tảng niềm tin “Tinh thần hiếu khách đích thực vì cộng đồng” (True Hospitality for Good) của IHG.

Là thương hiệu thứ 21 và thương hiệu mới ra mắt thứ 11 của IHG trong những năm qua, Noted Collection giữ vị thế riêng biệt trong danh mục phân khúc cao cấp của IHG, bên cạnh Crowne Plaza, voco và Ruby, đồng thời đóng vai trò hoàn thiện cho Hotel Indigo và Vignette Collection, những dòng thương hiệu vốn tập trung vào phân khúc Sang trọng & Phong cách sống (Luxury & Lifestyle). Noted Collection sẽ được triển khai toàn cầu, khởi đầu tại khu vực đa dạng bản sắc là khu vực Châu Âu, Trung Đông, Châu Á và Châu Phi (EMEAA).

IHG ra mắt thương hiệu cao cấp mới
Mỗi khách sạn thuộc Noted Collection được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên góc nhìn riêng biệt, những trải nghiệm độc đáo và các câu chuyện đầy cảm hứng

Là bộ sưu tập cao cấp gồm những khách sạn độc bản, mỗi khách sạn thuộc Noted Collection được tuyển chọn kỹ lưỡng dựa trên góc nhìn riêng biệt, những trải nghiệm độc đáo và các câu chuyện đầy cảm hứng. Với ba đặc trưng cốt lõi, bao gồm:

  • Những kỳ lưu trú đáng nhớ (Noteworthy Stays): Mỗi khách sạn kể một câu chuyện độc bản với ngôn ngữ thiết kế đầy tự tin và cá tính độc đáo. Từ những công trình di sản mang tính biểu tượng đến những kiến trúc hiện đại đầy tính bản sắc, mỗi khách sạn đều góp phần làm phong phú thêm cho bộ sưu tập..
  • Trải nghiệm tuyển chọn (The Edit): trải nghiệm lưu trú được giám tuyển dưới góc nhìn của một biên tập viên nghệ thuật. Những dấu ấn đặc trưng như một ly cocktail, một món ăn, một nghi thức hay một không gian âm thanh đều khơi mở những điều bất ngờ, có sức hút mãnh liệt và gắn kết chặt chẽ với bản sắc địa phương. Tại đây, ẩm thực trở thành lăng kính văn hóa đầy chủ đích, ẩn chứa những câu chuyện thú vị để khơi nguồn cho những khám phá mới.
  • Khơi mở kết nối (Conversation Starters): Dịch vụ khách sạn tạo ra sự kết nối chân thành. Cách phục vụ tinh tế, ấm áp và tự nhiên kết hợp giữa tinh thần True Hospitality của IHG với phong cách phục vụ gần gũi, đầy tính cá nhân hóa. Từ những chi tiết tinh tế như thư viết tay, các vật phẩm tuyển chọn đến những chương trình văn hóa, đều mang đến cho du khách những kết nối sâu sắc và kỷ niệm lưu giữ sau kỳ lưu trú.

Đối với các chủ khách sạn, Noted Collection mang đến cơ hội cho các khách sạn hạng sang gia nhập hệ sinh thái tuyển chọn gồm các điểm đến đô thị và nghỉ dưỡng hàng đầu mà vẫn bảo tồn trọn vẹn bản sắc riêng; đồng thời nhanh chóng kết nối và hưởng lợi từ hệ thống vận hành mạnh mẽ, chương trình khách hàng thân thiết cùng quy mô toàn cầu từ IHG.

Thông tin về Noted Collection, xem tại www.notedcollection.com

IHG Noted Collection

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
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Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 05:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

TP.HCM yêu cầu 100% cán bộ khám sức khỏe trước 31/10

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Honda Việt Nam triệu hồi hơn 6.400 mô tô do nguy cơ mất an toàn

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

Trung Quốc thử nghiệm pin xe điện sạc siêu nhanh, đạt 70% trong hơn 3 phút

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Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

Việt Nam cung cấp bằng chứng mới về tiềm năng của hệ thống chống bó cứng phanh ABS

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Gumayusi chia sẻ về meta hiện tại của Liên Minh Huyền Thoại

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