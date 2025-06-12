voco, thương hiệu cao cấp có tốc độ phát triển nhanh nhất IHG

Tập đoàn IHG Hotels & Resorts (IHG), một trong những tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới vừa chính thức đánh dấu cột mốc quan trọng khi thương hiệu đã mở cửa hoạt động 100 khách sạn voco chỉ sau bảy năm.

Kể từ khi ra mắt vào năm 2018, thương hiệu đã đạt được đà tăng trưởng đáng kinh ngạc, voco nhanh chóng là thương hiệu phát triển nhanh nhất trong danh mục Premium cao cấp của IHG. Năm 2023, voco có tổng cộng 100 khách sạn đã khai trương và đang trong quá trình phát triển. Kể từ đó đến nay, con số này đã gần như tăng gấp đôi ở cả hai mảng, cho thấy sức mạnh của nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện của IHG và sự nhất quán với chiến lược của Thương hiệu nhằm đẩy mạnh năng lực nắm bắt các cơ hội hợp tác chuyển đổi mô hình khách sạn. Hiện tại, voco đã có 100 khách sạn đang hoạt động tại 25 quốc gia và 95 khách sạn khác đang được triển khai.

voco Quảng Bình Resort – By IHG | Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam

“Sự phát triển thần tốc của thương hiệu voco lên 100 khách sạn trong chưa đầy bảy năm là một thành tích đáng kinh ngạc. Tại Đông Nam Á & Hàn Quốc, khách sạn voco đầu tiên đã khai trương tại khu mua sắm cao cấp Orchard Road của Singapore vào năm 2022. Kể từ đó, chúng tôi đã có sáu khách sạn voco đang hoạt động, bao gồm voco Orchard Singapore, voco Seoul Gangnam, voco Seoul Myeongdong, voco Bali Seminyak, voco Ma Belle Danang - By IHG và voco Quang Binh Resort - By IHG, cùng với tám khách sạn khác đang được triển khai”. Ông Vivek Bhalla, Giám đốc Điều hành khu vực Đông Nam Á & Hàn Quốc, Tập đoàn IHG Hotels & Resorts chia sẻ.

“Chúng tôi hướng tới việc xây dựng những thương hiệu được cả khách hàng lẫn chủ sở hữu yêu thích. Là thương hiệu khách sạn cao cấp, voco không những liên tục đạt điểm số hài lòng cao từ khách lưu trú, mà còn được định vị tối ưu để thu hút các cơ hội chuyển đổi, từ đó giúp chủ sở hữu tiếp cận và tận dụng hiệu quả lợi thế quy mô, mạng lưới toàn cầu và nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện của IHG.“ Ông Vivek Bhalla nói thêm “Gần đây nhất, chúng tôi rất vinh dự khi ra mắt khu nghỉ dưỡng voco Quảng Bình Resort. Đây là khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu voco đầu tiên trên thế giới, xuất hiện tại một trong những điểm đến hấp dẫn nhất Việt Nam, nơi có hang Sơn Đoòng nổi tiếng. Với sự hiện diện tại Indonesia, Singapore, Hàn Quốc và Việt Nam, hành trình mở rộng của voco chỉ mới thực sự bắt đầu và chúng tôi rất hào hứng được tiếp tục lan tỏa tinh thần hiếu khách, thân thiện đặc trưng của voco đến với nhiều điểm đến mới khác”.

voco Quảng Bình Resort - By IHG, Đồng Hới, Quảng Bình, Việt Nam vừa khai trương vào tháng 5/2025. voco Quảng Bình Resort - by IHG là khu nghỉ dưỡng mang thương hiệu voco đầu tiên trên thế giới, tọa lạc bên bãi biển Bảo Ninh thanh bình. Khu nghỉ dưỡng sở hữu 68 phòng suite và căn hộ với thiết kế lấy cảm hứng từ kiến trúc Đông Dương, cùng khu spa với 17 phòng trị liệu. Du khách có thể thưởng thức các món đặc sản địa phương tại nhà hàng Flamingo phục vụ cả ngày, hoặc nhâm nhi cocktail và ngắm hoàng hôn tại Oasis Pool Bar. Ngoài ra, du khách có thể khám phá vẻ đẹp ngoạn mục của Quảng Bình từ hang động tự nhiên lớn nhất thế giới Sơn Đoòng cho đến di sản UNESCO Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.

voco Seoul Myeongdong, Seoul, Hàn Quốc, nằm gần các biểu tượng văn hóa như Cung điện Gyeongbokgung và Tháp Namsan. voco Seoul Myeongdong sở hữu vị trí đắc địa, giúp du khách dễ dàng khám phá thành phố và trải nghiệm văn hóa Seoul đầy sôi động. 576 phòng nghỉ và suite của khách sạn mang đến tầm nhìn choáng ngợp ra khung cảnh thành phố hiện đại hoặc toàn cảnh Tháp Namsan, giúp khách tận hưởng trọn vẹn "thời gian cho bản thân". Tại đây, họ có thể hoàn toàn tách biệt, thư giãn trên những chiếc giường êm ái và hít thở không khí trong lành từ cửa sổ, nhờ lợi thế vị trí gần núi Namsan.

voco Bandung Setiabudi, Kota Bandung, Indonesia toạ lạc tại khu vực trung tâm Setiabudi sầm uất, một trong những khu vực thu hút nhiều khách du lịch nhất tại Bandung. Khách sạn voco Bandung Setiabudi nâng tầm tiêu chuẩn mới về dịch vụ khách sạn cao cấp. Ngoài 162 phòng bài trí trang nhã, mỗi phòng được chăm chút thiết kế nhằm hướng đến sự trải nghiệm thoải mái và tiện nghi cho khách lưu trú, khách sạn còn có nhà hàng phục vụ cả ngày, sảnh tiệc lớn, sáu phòng họp linh hoạt phù hợp cho nhiều quy mô sự kiện, hồ bơi nước ấm, phòng tập thể dục, phòng spa và khu vui chơi trẻ em.

voco Bangkok Surawong, Bangkok, Thái Lan với quy mô 242 phòng sẽ được chuyển đổi từ khách sạn Tawanna Bangkok. Khách sạn voco Bangkok Surawong sẽ mở cửa trở lại vào cuối năm nay, sau khi giai đoạn cải tạo toàn diện, sẵn sàng mang đến cho khách những trải nghiệm lưu trú đặc biệt. Tọa lạc tại vị trí trung tâm Surawong nhộn nhịp gần khu vực Silom và Sathorn, đây là khách đầu tiên của voco mở tại Thái Lan và sở hữu vị trí thuận tiện để khách thuận tiện di chuyển đến các nhà hàng, các điểm tham quan mua sắm và giải trí nổi tiếng gần đó, cũng như dễ dàng đi bộ đến Công viên Lumpini và cách Sân bay Quốc tế Suvarnabhumi 40 phút lái xe. Các tiện ích khác của khách sạn còn có hai nhà hàng và quầy bar, hơn 500 mét vuông không gian hội họp, hồ bơi ngoài trời, phòng tập thể dục và khu vui chơi trẻ em.

voco Scenia Bay Nha Trang - By IHG, Nha Trang, Việt Nam

voco Scenia Bay Nha Trang - By IHG, Nha Trang, Việt Nam nằm tại trung tâm thành phố biển Nha Trang, voco Scenia Bay Nha Trang - By IHG sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm nay. Tất cả 250 phòng khách sạn trên 28 tầng đều sở hữu tầm nhìn biển trực diện, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm lưu trú đẳng cấp ngày càng tăng tại thành phố biển vốn nổi tiếng với bãi biển cát trắng, làn nước trong xanh và hải sản tươi ngon. Chỉ cách Sân bay Quốc tế Cam Ranh chưa đầy một giờ lái xe, khách sạn voco Scenia Bay Nha Trang - By IHG nằm trong dự án bất động sản lớn nhất của Công ty Cổ phần Nha Trang Bay, một phần quan trọng của quy hoạch tổng thể phát triển du lịch đầy tiềm năng của địa phương.

voco Kuching, Kuching, Malaysia dự kiến khai trương vào cuối năm 2026 với quy mô 321 phòng, và đây sẽ là khách sạn voco đầu tiên tại Malaysia. Chỉ cách trung tâm thành phố 15 phút lái xe và cách Sân bay quốc tế Kuching năm phút, voco Kuching là không gian nghỉ dưỡng thoải mái và thư giãn trước khi bắt đầu hành trình khám phá những điều kỳ diệu của Sarawak. Tiện ích khách sạn bao gồm hồ bơi, một nhà hàng phục vụ cả ngày, sảnh chờ và trung tâm thể dục, cùng với hơn 2.400 m2 không gian hội họp bao gồm sảnh tiệc có sức chứa lên tới 1.300 khách.

Với đà phát triển vượt bậc, thương hiệu voco cao cấp này là minh chứng cho sức mạnh của nền tảng quản lý doanh nghiệp toàn diện của IHG.