IHG Hotels & Resorts và Action Against Hunger chung tay giải quyết tình trạng thiếu lương thực

Ước tính, có khoảng 1/3 dân số thế giới đang phải đối mặt với nỗi lo thiếu lương thực do nghèo đói, xung đột, hệ thống sản xuất và phân phối lương thực kém hiệu quả cùng hiện tượng biến đổi khí hậu. Thông qua mạng lưới hàng nghìn khách sạn tại hơn 100 quốc gia, IHG đã và đang tích cực hỗ trợ các hoạt động đảm bảo an ninh lương thực, song song đó là cứu trợ thiên tai và đào tạo phát triển kỹ năng, nhằm cải thiện cuộc sống của 30 triệu người theo kế hoạch kinh doanh có trách nhiệm Hành trình đến Ngày mai (Journey to Tomorrow).

Trong nhiều năm qua, Action Against Hunger đã không ngừng ngăn chặn, phát hiện và giải quyết nạn đói qua chương trình sàng lọc, điều trị và chăm sóc sinh dưỡng nổi tiếng thế giới. Chương trình này đã mang lại sự hỗ trợ cho hàng triệu người dân ở Đông Phi, Trung Phi, Tây Phi, Châu Á, Châu Mỹ, Trung Đông và Châu Âu.

IHG cũng sẽ hỗ trợ và tài trợ các chương trình dinh dưỡng của Action Against Hunger, đặc biệt tập trung vào các hoạt động sàng lọc nhằm phát hiện sớm các dấu hiệu suy dinh dưỡng ở trẻ em và cung cấp các biện pháp can thiệp cứu sống thông qua các chương trình hỗ trợ cộng đồng.

Đồng thời, IHG cũng tích cực nâng cao nhận thức về vấn đề suy dinh dưỡng cho hàng triệu khách hàng trên toàn thế giới và khuyến khích họ quyên góp điểm IHG One Rewards để hỗ trợ chương trình.

Cụ thể, cứ 10.000 điểm thưởng được quyên góp sẽ giúp sàng lọc khoảng 124 trẻ em bị suy dinh dưỡng. Đây là một bước đầu tiên quan trọng để các em được chăm sóc y tế cần thiết. Trong khi đó, 7.500 điểm có thể cung cấp đủ dinh dưỡng cho một trẻ em bị suy dinh dưỡng trong sáu tuần, giúp các em phục hồi sức khỏe.

“Thực phẩm đóng vai trò quan trọng trong ngành khách sạn và dịch vụ, nuôi dưỡng con người và cộng đồng. Tuy nhiên, thật đáng buồn khi biết rằng hàng triệu người vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu thực phẩm trầm trọng, trong khi trên thực tế, thế giới hoàn toàn đủ khả năng cung cấp thức ăn cho tất cả mọi người. Đây là vấn đề mà thế giới có thể giải quyết nếu các cộng đồng, tổ chức và doanh nghiệp hợp sức cùng nhau. IHG Hotels & Resorts tự hào khi hợp tác cùng Action Against Hunger trong cuộc chiến chống lại nạn đói và suy dinh dưỡng, bên cạnh việc hợp tác lâu dài với nhiều tổ chức từ thiện uy tín khác tại các thị trường địa phương. Chúng tôi hướng đến một tương lai nơi mà mọi người trên thế giới được nuôi dưỡng, luôn được chào đón và đối xử bình đẳng”. Giám đốc điều hành IHG Hotels & Resorts, ông Elie Maalouf, chia sẻ.

Ông Ashwini Kakkar, Chủ tịch Mạng lưới Quốc tế của Action Against Hunger cho biết: “Mặc dù nạn đói là một thách thức đang lan rộng, nhưng đây là lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại, chúng ta có cơ hội giải quyết tận gốc vần đề nạn đói nhằm xây dựng tương lai tốt đẹp hơn cho tất cả mọi người. Để hiện thực hóa tầm nhìn này, chúng ta cần có những hành động quyết liệt và thực tiễn. Chúng tôi rất biết ơn sự ủng hộ, tầm nhìn xa và vai trò lãnh đạo của IHG khi đồng hành cùng chúng tôi thực hiện mục tiêu quan trọng này. Nạn đói không chỉ ảnh hưởng đến sức khỏe mà còn hạn chế việc học tập, làm việc, ước mơ, khả năng phát huy năng lực của hàng trăm triệu người trên thế giới. Sự hỗ trợ nhiệt tình của IHG giúp chúng tôi tiến gần hơn đến một thế giới tốt đẹp hơn, nơi mọi người có được cuộc sống ấm no hơn.”

Sự hợp tác này là hoạt động bổ sung tiếp nối các mối quan hệ hợp tác hiện tại của IHG và những khách sạn mà Tập đoàn đang quản lý với các tổ chức cộng đồng khác tại thị trường địa phương. Tất cả đều hướng đến mục tiêu xây dựng một hệ thống thực phẩm bền vững và hiệu quả, từ việc cung cấp đào tạo và công cụ giảm thiểu lãng phí thực phẩm đến việc cung cấp thực phẩm cho những người khó khăn.