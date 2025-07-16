Tốc độ Internet Việt Nam tăng vọt 46% lên 176 Mbps năm 2025

Theo Báo cáo mới nhất của Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) tại Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2025, ngày 14/7, tốc độ băng rộng cố định của Việt Nam tháng 4/2025 đạt 176,68 Mbps, tăng 46,8% so với cùng kỳ năm 2024 (120,32 Mbps). Con số này cho thấy sự cải thiện vượt bậc về chất lượng dịch vụ Internet băng rộng trên toàn quốc.

Ảnh minh họa

Tốc độ truy nhập Internet băng rộng di động tháng 4/2025 đạt 136,21 Mbps, tăng 167,7% so với cùng kỳ năm 2024 (50,88 Mbps). Việt Nam hiện lọt top 20 thế giới về tốc độ tải xuống Internet di động, tăng 37 bậc so với cùng kỳ năm 2024.

Doanh thu dịch vụ viễn thông ước đạt 70,422 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2024. Mức tăng trưởng này cho thấy ngành viễn thông vẫn phát triển ổn định dù nền kinh tế toàn cầu đang biến động khó lường.

Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng cáp quang đạt 85,1%, tăng 3,09% so với cùng kỳ năm 2024. Tỷ lệ người sử dụng Internet trước đạt 84,15%, tăng 7,75% so với cùng kỳ năm 2024.

Số thuê bao điện thoại di động sử dụng smartphone (SMP) ước đạt 105,130,507 thuê bao, tăng 4,35% so với cùng kỳ năm 2024.

Số thuê bao băng rộng cố định ước đạt 24,427,227 thuê bao, tăng 2,74% so với cùng kỳ năm 2024. Số thuê bao băng rộng di động ước đạt 104,736,779 thuê bao, tăng 13,37% so với cùng kỳ năm 2024.

Tỷ lệ sử dụng IPv6 trên mạng Internet của Việt Nam đạt 65%, tăng 5% so với cùng kỳ năm trước. Con số này cao gấp 1,6 lần trung bình toàn cầu và gấp 1,6 lần trung bình khu vực ASEAN. Điều này cho thấy Việt Nam đang từng bước thu hẹp khoảng cách công nghệ với các nước phát triển. Giao thức IPv6 giúp mở rộng không gian địa chỉ IP, tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối các thiết bị thông minh và phát triển Internet vạn vật.

Tỷ lệ triển khai kỹ số ROA/RPKI Việt Nam đạt 96,4%, tăng 2% so với cùng kỳ năm trước.

Việc cấp phép băng tần B1-B1' (703-713 MHz và 758-768 MHz) cùng với băng tần B3-B3' (723-733 MHz và 778-788 MHz) tạo điều kiện cho các nhà mạng triển khai dịch vụ chất lượng cao.

Hiện tại, Việt Nam có 41 Trung tâm dữ liệu (Datacenter) đang hoạt động trên toàn quốc. Số lượng này đáp ứng nhu cầu lưu trữ và xử lý dữ liệu ngày càng tăng của các doanh nghiệp và tổ chức.

Băng thông được triển khai tại dải tần 713-723 MHz và 768-778 MHz (khối băng tần B2-B2') giúp cải thiện chất lượng dịch vụ viễn thông trên toàn quốc.

Việt Nam hiện thuộc nhóm các nước dẫn đầu khu vực về tốc độ Internet, tạo nền tảng vững chắc cho việc phát triển kinh tế số và chuyển đổi số quốc gia.

Với những thành tựu đạt được, ngành viễn thông Việt Nam đang hướng tới mục tiêu nâng cao hơn nữa chất lượng dịch vụ. Việc triển khai các công nghệ mới sẽ tiếp tục được đẩy mạnh để phục vụ nhu cầu ngày càng cao của người dân và doanh nghiệp.

Sự phát triển vượt bậc về tốc độ Internet sẽ tạo động lực thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia trong thời đại công nghệ 4.0.