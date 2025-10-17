Vì sao nói vivo V60 Lite 5G cuốn phăng định kiến “đồ nữ dùng kỹ”

vivo V60 Lite 5G với sắc hồng quyến rũ đã hoàn toàn xóa bỏ định kiến “đồ nữ dùng kỹ”, bơi đây không chỉ là một thiết bị liên lạc hay giải trí, mà còn là tuyên ngôn về sự bền bỉ, tinh tế, vượt thời gian dành cho phái nữ.

Dù bạn “dùng kỹ” đến đâu, V60 Lite vẫn bền mượt, cân được độ “kỹ” của người dùng, đồng hành trọn vẹn từ công việc đến đời sống hàng ngày.

vivo V60 Lite 5G với sắc hồng quyến rũ

Theo vivo, máy sở hữu thân hình mỏng nhẹ chỉ 194g nhưng vẫn đạt được các chứng nhận về độ bền chuẩn quân sự, mang đến sự an tâm tuyệt đối khi sử dụng hàng ngày, dù vô tình để rơi nhẹ hay tiếp xúc với nước, máy vẫn bền bỉ, giúp người dùng tự tin “dùng kỹ” mà không sợ hư hỏng.

Màn hình AMOLED 6,77 inch 120Hz hiển thị hình ảnh sống động, màu sắc rực rỡ và mượt mà, từ những bộ phim yêu thích đến các tựa game đồ họa cao, tạo trải nghiệm trực quan và đã mắt. Không gian hiển thị rộng lớn với kích thước màn hình 6,7 inch cùng viền màn hình siêu mỏng, cho trải nghiệm xem phim, chiến game đỉnh cao. Đây hứa hẹn là chiến hữu được việc, có thể song hành cùng anh em cả ngày dài bận rộn.

Máy sở hữu thân hình mỏng nhẹ chỉ 194g nhưng vẫn đạt được các chứng nhận về độ bền chuẩn quân sự

Bên cạnh đó, viên pin dung lượng lớn 6.500mAh đi cùng sạc nhanh 90W đảm bảo máy hoạt động bền bỉ suốt cả ngày dài, không còn cảnh phải tìm chỗ cắm sạc giữa chừng. Kết hợp với chip MediaTek Dimensity 7360-Turbo, Ram và Rom lớn lưu trữ thoải mái, dễ dàng xử lý đa nhiệm, chơi game, chỉnh sửa ảnh hay quay dựng video mượt mà, không giật lag, giúp người dùng thỏa sức sáng tạo và tận hưởng công nghệ. Đáng chú ý, vivo khẳng định viên pin của V60 Lite còn được bảo hành hiệu suất trong 5 năm, một cam kết mạnh mẽ về chất lượng, sự bền bỉ và vượt thời gian dành cho phái nữ.

Vì là phái nữ nên vẻ đẹp và cảm giác cầm nắm của điện thoại rất được chú trọng. V60 Lite 5G gây ấn tượng với sắc hồng Candy ngọt ngào, thiết kế mỏng nhẹ chỉ 7,69mm, mang lại trải nghiệm cầm nắm vừa tay và mượt mà. Bên cạnh hai màu sắc không kém phần ngọt ngào khác là Xanh Titan hay Đen Phantom, V60 Lite 5G phù hợp với mọi đối tượng người dùng, bất kể giới tính hay độ tuổi. Sự kết hợp giữa thiết kế tinh tế và màu sắc đa dạng giúp sản phẩm trở thành một chiếc smartphone vượt giới hạn, mang trải nghiệm công nghệ bền mượt, tinh tế đến tất cả người dùng.

V60 Lite giúp giải quyết triệt để những nỗi lo về độ bền, pin, hiệu năng, đồng thời giúp họ tự tin trải nghiệm công nghệ

Có thể nói, V60 Lite cân được “độ kỹ” của người dùng nữ, giải quyết triệt để những nỗi lo về độ bền, pin, hiệu năng, đồng thời giúp họ tự tin trải nghiệm công nghệ mà không còn lo lắng về hư hỏng hay giới hạn sử dụng. V60 Lite xứng đáng là món quà ý nghĩa dành tặng phái nữ trong dịp 20/10, thể hiện sự tinh tế, hiện đại và trân trọng người nhận.

Vào lúc 18h00 ngày mai 18/10/2025 tại Thế Giới Di Động 136 Nguyễn Thái Học, TP.HCM sẽ diễn ra buổi trải nghiệm sản phẩm vivo V60 Lite 5G

Vào lúc 18h00 ngày mai 18/10/2025 tại Thế Giới Di Động 136 Nguyễn Thái Học, TP.HCM sẽ diễn ra buổi trải nghiệm sản phẩm. Đây là dịp để người dùng có cơ hội trực tiếp trải nghiệm vivo V60 Lite 5G, một chiếc smartphone vừa là công cụ công nghệ tiện ích, vừa trở thành món quà tinh thần ý nghĩa dành tặng chính mình hoặc người thân trong dịp 20/10.

Đặc biệt sẽ có 60 suất mua sớm điện thoại vivo V60 Lite đi kèm loạt quà tặng giá trị như 6 Voucher giảm 60% giá sản phẩm và 54 Set mỹ phẩm đến thương hiệu Mỹ, Máy sấy tóc, Loa Karaoke EP – Windy.

Chi tiết xem thêm tại https://www.thegioididong.com/dtdd/vivo-v60-lite-8gb-256gb