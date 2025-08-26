Điện tử tiêu dùng
vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng

Hồng Nhung

Hồng Nhung

22:00 | 26/08/2025
Theo vivo, với camera siêu tele ZEISS 50MP, vivo V60 5G có thể giúp mang đến mọi khung hình lý tưởng, từ du lịch, chân dung đến các buổi tiệc. Đồng thời chiếc điện thoại này cũng định nghĩa lại trải nghiệm nhiếp ảnh chân dung cùng hàng loạt công nghệ hình ảnh tiên tiến.
Việt Nam là một trong những thị trường sớm nhất được giới thiệu vivo V60 5G sớm nhất, nên ngoài là một sản phẩm chiến lược giữa vivo và ZEISS. vivo V60 5G còn được ra mắt trươc thềm năm học mới, giúp các bạn học sinh sinh viên có thể dễ dàng tìm kiếm được một người bạn đồng hành đúng nghĩa.

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng
vivo V60 5G sở hữu thiết kế đẹp mắt cùng phiên bản Midnight Berry vô cùng đẹp mắt

vivo V60 5G được thiết kế tinh tế, mỏng gọn với độ bền cao, viên pin BlueVolt dung lượng lớn 6.500mAh đi cùng sạc siêu tốc 90W, giúp người dùng luôn kết nối liền mạch xuyên suốt ngày dài.

Ngoài ra, để đảm bảo hiệu năng ổn định dài hạn, thiết bị sẽ được hỗ trợ cập nhật 4 phiên bản hệ điều hành Funtouch OS và các cập nhật bảo mật trong vòng 6 năm.

Chưa dừng lại ở đó, vivo V60 5G còn nổi bật với phiên bản Midnight Berry - biểu tượng của sự bí ẩn và ngọt ngào, gợi nguồn cảm hứng sáng tạo, sự bí ẩn pha chút quyến rũ. Màu sắc này cũng giúp khắc họa chân dung một thế hệ: dám yêu, dám sống và dám thể hiện mình.

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng
vivo V60 5G phiên bản Midnight Berry

Hướng đến giới trẻ đam mê công nghệ nên vivo V60 5G được thiết kế màn hình viền siêu mỏng, độ cong vàng 41° nhằm tối ưu hóa sự thoải mái công thái học. Máy cũng đạt chuẩn kháng bụi và nước IP68 và IP69, chịu được ở độ sâu 1,5m trong 120 phút và cả tia nước áp suất cao ở 80°C.

Sản phẩm cũng được nâng cấp với màn hình bền bỉ nhất trong lịch sử dòng V series khi được trang bị kính cường lực Diamond Shield thế hệ mới, cho khả năng chống rơi vượt trội so với thế hệ trước, kết hợp cùng kết cấu giảm chấn toàn diện để có thể thách thức những va chạm từ mọi góc.

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng
vivo V60 5G sở hữu vi xử lý Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4, RAM 12GB có khả năng mở rộng 12GB với 2 tùy chọn bộ nhớ 256GB và 512GB

Ở phân khúc cận cao cấp, vivo V60 5G được trang bị siêu pin BlueVolt 6500mAh với công nghệ anode silicon carbon thế hệ 3, cho thời gian sử dụng trọn ngày dài chỉ với 1 lần sạc. Điều này giúp loại bỏ nhu cầu mang pin dự phòng khi làm việc hoặc du lịch. Đồng thời công nghệ sạc siêu tốc 90W cụng giúp sạc nhanh và kéo dài tuổi thọ pin lên đến 4 năm.

Quản lý mọi tác vụ của máy là vi xử lý Qualcomm Snapdragon® 7 Gen 4, RAM 12GB có khả năng mở rộng 12GB với 2 tùy chọn bộ nhớ 256GB và 512GB, hỗ trợ chơi game mượt mà với tốc độ xử lý khung hình cao mang đến hiệu quả hình ảnh chính xác.

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng
Sân khấu được thiết kế hình ống kính ZEISS vô cùng ấn tượng

Nhưng có lẽ ấn tượng nhất và cũng đáng giá nhất trên vivo V60 5G đó chính là hệ thống camera được đồng phát triển với ZEISS, giúp tối ưu cho ảnh chân dung, vlog du lịch và những khoảnh khắc đáng nhớ của cuộc sống.

Theo vivo, camera siêu tele ZEISS 50MP của vivo V60 5G được trang bị cảm biến Sony IMX882 kích thước 1/1.953 inch, khẩu độ f/2.65 lớn, thiết kế kính tiềm vọng cho phép zoom quang học mạnh mẽ đồng thời vẫn giữ nguyên độ mỏng của mô-đun camera.

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng
vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng

Chế độ chân dung từ ống kính ZEISS được thể hiện rất rõ từng góc của sự kiện

Ở chế độ Chân dung sân khấu, tele ZEISS 10x giúp bắt trọn cận cảnh các nghệ sĩ, mang lại trải nghiệm chân thực. vivo V60 5G còn sở hữu chế độ chân dung đa tiêu cụ ZEISS với 5 tiêu cự vàng được lấy cảm hứng từ máy ảnh chuyên nghiệp, kết hợp Phong cách Bokeh ZEISS tái hiện chất điện ảnh của ống kính ZEISS huyền thoại.

Được nâng cấp từ sản phẩm tiền nhiệm, vivo V60 5G sở hữu thêm hai tiêu cụ chân dung tiêu chuẩn là 85mm và chân dung cận cảnh 100mm, giúp lưu giữ tuyệt vời những khoảnh khắc trên sân khấu hay lễ hội âm nhạc. Chưa kể, ống kính chân dung 85mm cho phép người dùng ghi lại khung cảnh đầy cảm xúc với chất lượng điện ảnh và hiệu ứng bokeh mượt mà. Tiêu cự này cũng giúp bắt trọn cảm xúc từ xa mà vẫn giữ hậu cảnh mềm mại, tách bạch chủ thể.

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng
Khu vực trải nghiệm

Đặc biệt khi đi du lịch chế độ chân dung phong cảnh tele cho phép phóng to để loại bỏ những người qua lại không mong muốn. Nhờ khả năng zoom thông minh loại bỏ chi tiết không mong muốn, từng bức ảnh trở nên gọn gàng, ấn tượng và chuyên nghiệp như được chụp bởi nhiếp ảnh gia.

Sức mạnh của ống kính tele trên vivo V60 5G còn được nâng cao nhờ tính năng tăng cường siêu ống kính tele, kết hợp cùng tính năng tăng cường ảnh AI, cho hình ảnh sắc nét ngay cả khoảng cách cực xa.

Bên cạnh camera tele, vivo V60 5G sở hữu camera chính ZEISS OIS 50MP với cảm biến Sony IMX766 chụp thiếu sáng xuất sắc. Camera góc siêu rộng ZEISS 8MP lý tưởng cho ảnh nhóm và phong cảnh. Trong khi camera selfie nhóm ZEISS 50MP giúp chụp nhóm không méo hình, kết hợp với công nghệ nhận diện khuôn mặt AI mang đến vẻ đẹp tự nhiên.

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng
vivo V60 5G cũng được trang bị nhiều tính năng AI

Là một sản phẩm mới trong thời đại AI hiện diện, vivo V60 5G cũng được trang bị tính năng xóa vật thể AI 3.0, giúp xóa bỏ người hoặc vật thể không mong muốn chỉ bằng một cú chạm. Trong khi đó, tính năng xóa phản chiếu AI giúp loại bỏ ánh sáng chói và phản chiếu từ ảnh chụp qua kính, khôi phục ảnh về trạng thái rõ nét và tự nhiên nhất. Khi bố cục bị mất cân bằng, tính năng di chuyển ma thuật AI sẽ định vị lại các chủ thể trong khung hình đồng thời tự động lấp đầy hậu cảnh để đạt được sự cân bằng hoàn hảo. Và nếu bạn cần mở rộng hình ảnh với các ý tưởng sáng tạo, tính năng mở rộng hình ảnh AI sẽ tạo ra các vùng mở rộng của ảnh một cách thông minh, biến các bố cục bị hạn chế thành những khung cảnh rộng lớn, giàu sức tưởng tượng. Và khi độ phân giải của ảnh thấp, tính năng Tăng cường ảnh AI sẽ giúp nâng cấp hình ảnh với độ nét cao và chi tiết được cải thiện đáng kể. Tính năng này lý tưởng để khôi phục lại những kỷ niệm cũ hoặc tinh chỉnh hình ảnh để dễ dàng chia sẻ.

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng
Người dùng vivo V60 5G cũng có thể sử dụng Google Gemini

Người dùng cũng có thể sử dụng Google Gemini trên vivo V60 5G để quản lý lịch, tóm tắt nội dung video, làm việc đa ứng dụng qua hội thoại tự nhiên, tương thích với Google Workspace, Spotify, Whatsapp… hay liên kết AI thông minh để tối ưu tín hiệu ở các khu vực yếu như thang máy, hầm gửi xe, đảm bảo cuộc gọi và phát video không gián đoạn, đồng thời hỗ trợ chặn cuộc gọi rác để bảo vệ quyền riêng tư.

vivo V60 5G chính thức ra mắt, giá từ 15.990.000 đồng
vivo V60 5G được bán đặc quyền tại Thế Giới Di Động

vivo V60 5G bán ra thị trường với hai phiên bản 12GB + 256GB có giá bán 15.990.000 đồng và phiên bản 12GB + 512GB có giá 16.990.000 đồng.

Sản phẩm được bán đặc quyền tại chuỗi cửa hàng Thế giới Di Động. Trong thời gian mở bán từ ngày 27/8 đến hết 30/9, khách hàng khi mua vivo V60 5G sẽ nhận ngay bộ quà tặng trị giá 6.000.000 đồng, bao gồm tai nghe SHOKZ OpenMove thời thượng hoặc Phiếu mua hàng trị giá 800.000 đồng, cũng như chương trình bảo hành 24 tháng và bảo hiểm màn hình 12 tháng, trả chậm 0% lãi suất trả trước 0 đồng, cùng trợ giá đến 2 triệu đồng khi lên đời máy mới.

vivo vivo V60 5G camera siêu tele ZEISS 50MP phiên bản Midnight Berry

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

HUAWEI MatePad 11.5 PaperMatte Mới: Tablet tốt nhất phân khúc

