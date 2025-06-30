HONOR 400: camera xịn, ngập tràn AI cùng thiết kế hài hoà, thanh lịch

HONOR 400 được trang bị cụm camera chất lượng tốt, kết hợp cùng AI thông minh, với thông số ấn tượng, gồm: Camera chính 200 MP khẩu độ f/1.9, cảm biến 1/1.4”, OIS + EIS, PDAF Camera góc siêu rộng 12 MP khẩu độ f/2.2, góc nhìn 112 độ, AF Camera selfie 50 MP khẩu độ f/2.0, FF

Camera chất lượng tốt kết hợp cùng AI thông minh

Không chỉ là thông số để làm đẹp, thực tế trải nghiệm camera chính của máy cho chất lượng hình ảnh rất tốt, sắc nét, chi tiết và màu sắc đẹp mắt. Tuy không có camera tele riêng biệt, nhưng những tấm ảnh zoom 30x từ camera chính của HONOR 400 mang đến cảm giác khung hình đầy đặn, tập trung chủ thể và giữ được độ chi tiết tốt.

Kết hợp với các tính năng AI được trang bị sẵn ở phần chỉnh sửa ảnh, giúp người dùng dễ dàng có được những bức ảnh ưng ý hơn. Thuật toán AI trên HONOR 400 có thể giúp người dùng xoá hoặc di chuyển các vật thể, mở rộng khung hình, tự động hiệu chỉnh thông số ảnh,....

Mình vừa có một chuyến đi ngắn ngày tại Đà Nẵng và Hội An cùng HONOR 400, mời các bạn cùng ngắm những khung hình, khoảnh khắc nơi đây với HONOR 400.

Một buổi sáng bình minh trên biển, cứ đưa máy lên và chụp thôi

Khi mặt trời lên cao hơn, một màu vàng cam bao phủ cả khung trời, thật đẹp và thật lãng mạng. Mình đã zoom 2X để tiếp cận gần hơn đến nền trời trong điều kiện ngược sáng và thiếu sáng, HONOR 400 cho mình bức ảnh đủ chi tiết, không bị nhoè

Từ ghế khán giả, mình dùng camera zoom 4X để bắt cận tạo hình và phong thái của kép chính dưới ánh đèn sân khấu.

Mình đã ghé qua nhà hát tuổng để xem một vở diễn, nghệ thuật truyền thống với sự đầu tư nghiêm túc, biểu diễn tâm huyết, chỉnh chu luôn để lại cho mình sự kính nể và trân quý. Từ ghế khán giả, mình dùng camera zoom 4X để bắt cận tạo hình và phong thái của kép chính dưới ánh đèn sân khấu. Đây là tấm hình mình thích nhất và ấn tượng nhất vì camera chính của HONOR cho ra thành quả chất lượng về tổng thể, độ nét và màu sắc, kể cả khi zoom xa.

Camera của máy có tốc độ lấy nét, chụp và lưu ảnh nhanh, rất phù hợp để ghi lại những khoảng khắc trên đường phố. Bức ảnh trên là một ví dụ, mình đi ngang qua ngã tư và vội vàng đưa máy lên chụp lại

Một góc rất Hội An, từ sân thường của một quán cafe ngắm nhìn khu phố cổ qua những mái ngói nhuộm màu thời gian. Mình dùng đến camera góc siêu rộng để có thể bắt trọn khung cảnh của một góc phố. Bức ảnh có hiệu ứng chiều sâu ấn tượng và không bị méo hai bên.

Đứng từ bên này sông chụp sang bên kia thì chắc chắn cần đến camera zoom, và 2X chính là lựa chọn mà mình yêu thích. Nó đủ khoảng cách để tiếp cận chủ thể, cũng đủ giữ được độ chi tiết của bức ảnh

Và cũng thử một tấm ảnh bằng chế độ macro với bông hoa ven đường.

Mình cực kỳ thích những bộ lọc màu được tích hợp sẵn trên HONOR 400, nó cho mình những bức ảnh đậm chất nghệ thuật hơn, bớt nhàm chán hơn.

Khung cảnh cầu rồng trở nên hoài niệm hơn và con hẻm cổ kính trở nên tươi tắn hơn

Đồng thời, những tính năng AI là trợ thủ đắc lực và hiệu quả cho phần hậu kỳ ảnh một cách nhanh chóng và dễ dàng.

Khả năng xoá vật thể và tái tạo hình ảnh bằng AI trên HONOR 40 có độ chính xác và hiệu quả cao. Để có được bức ảnh hoàn thiện hơn, mình đã dùng AI để xoá nhóm người phía sau của chàng trai mà không để lại 1 chút lem nhem nào cả. Đồng thời mình cũng gắn watermark cho bức ảnh trong quá trình chỉnh sửa.

Hai chiếc ghế trên sân khấu được xoá nhanh chống bằng thao tác khoanh tròn.

Tính năng AI Nâng cấp sẽ tự động phân tích các yếu tố trong bức ảnh và chỉnh sửa cho bạn. Chẳng hạn, AI Nâng cấp đã giúp chỉnh sửa để bức ảnh chụp ngoài trời bớt cháy sáng hơn.

Tính năng mở rộng bằng AI trên HONOR 400 cũng rất thú vị.

Thậm chí, HONOR cũng tích hợp sẵn công cụ AI giúp người dùng có thể dễ dàng tạo video ngắn từ hình ảnh sẵn có

Thuật toán AI sẽ gợi ý hình và giúp mình taọ ra đoạn video ngắn với các hiệu ứng, chuyển cảnh và chèn nhạc.

Thiết kế tinh tế, hài hoà

Nổi bật trên tổng thể máy gọn gàng và cân bằng, cho cảm giác cầm rất dễ chịu cùng các cạnh viên vuông vức và bo cong các góc là cụm camera thiết kế mới độc đáo, tạo điểm nhấn

Màn hình cao cấp, hiển thị sắc nét

HONOR 400 sở hữu màn hình chất lượng cao với tấm nền AMOLED 6.55 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz, cùnh độ sáng tối đa lên đến 5.000 nits. Tích hợp công nghệ PWM Dimming 3840 Hz, giảm nhấp nháy và bảo vệ mắt khi sử dụng.

Hiệu năng, phần mềm và dung lượng pin

HONOR 400 được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 3, cân bằng hiệu suất và tiết kiệm điện năng. Được cài đặt sẵn giao diện MagicOS 9.0 (Android 15).

Viên pin của máy có mức dung lượng 6.000 mAh, đi kèm sạc nhanh có dây 80W.