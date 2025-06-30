HONOR 400: camera xịn, ngập tràn AI cùng thiết kế hài hoà, thanh lịch

HONOR 400: camera xịn, ngập tràn AI cùng thiết kế hài hoà, thanh lịchMobile
|Honor công bố đầu tư 10 tỷ USD vào AI và tăng cường hợp tác với Google HONOR bật mí về kế hoạch HONOR ALPHA HONOR X8c: Smartphone tầm trung độ bền chuẩn SGS và MagicOS 9.0 tích hợp AI
|
HONOR 400 được trang bị cụm camera chất lượng tốt, kết hợp cùng AI thông minh, với thông số ấn tượng, gồm:
Camera chính 200 MP khẩu độ f/1.9, cảm biến 1/1.4”, OIS + EIS, PDAF
Camera góc siêu rộng 12 MP khẩu độ f/2.2, góc nhìn 112 độ, AF
Camera selfie 50 MP khẩu độ f/2.0, FF
Camera chất lượng tốt kết hợp cùng AI thông minh
Không chỉ là thông số để làm đẹp, thực tế trải nghiệm camera chính của máy cho chất lượng hình ảnh rất tốt, sắc nét, chi tiết và màu sắc đẹp mắt. Tuy không có camera tele riêng biệt, nhưng những tấm ảnh zoom 30x từ camera chính của HONOR 400 mang đến cảm giác khung hình đầy đặn, tập trung chủ thể và giữ được độ chi tiết tốt.
Kết hợp với các tính năng AI được trang bị sẵn ở phần chỉnh sửa ảnh, giúp người dùng dễ dàng có được những bức ảnh ưng ý hơn. Thuật toán AI trên HONOR 400 có thể giúp người dùng xoá hoặc di chuyển các vật thể, mở rộng khung hình, tự động hiệu chỉnh thông số ảnh,....
Mình vừa có một chuyến đi ngắn ngày tại Đà Nẵng và Hội An cùng HONOR 400, mời các bạn cùng ngắm những khung hình, khoảnh khắc nơi đây với HONOR 400.
|Một buổi sáng bình minh trên biển, cứ đưa máy lên và chụp thôi
|Khi mặt trời lên cao hơn, một màu vàng cam bao phủ cả khung trời, thật đẹp và thật lãng mạng. Mình đã zoom 2X để tiếp cận gần hơn đến nền trời trong điều kiện ngược sáng và thiếu sáng, HONOR 400 cho mình bức ảnh đủ chi tiết, không bị nhoè
|Từ ghế khán giả, mình dùng camera zoom 4X để bắt cận tạo hình và phong thái của kép chính dưới ánh đèn sân khấu.
Mình đã ghé qua nhà hát tuổng để xem một vở diễn, nghệ thuật truyền thống với sự đầu tư nghiêm túc, biểu diễn tâm huyết, chỉnh chu luôn để lại cho mình sự kính nể và trân quý. Từ ghế khán giả, mình dùng camera zoom 4X để bắt cận tạo hình và phong thái của kép chính dưới ánh đèn sân khấu. Đây là tấm hình mình thích nhất và ấn tượng nhất vì camera chính của HONOR cho ra thành quả chất lượng về tổng thể, độ nét và màu sắc, kể cả khi zoom xa.
|
Camera của máy có tốc độ lấy nét, chụp và lưu ảnh nhanh, rất phù hợp để ghi lại những khoảng khắc trên đường phố. Bức ảnh trên là một ví dụ, mình đi ngang qua ngã tư và vội vàng đưa máy lên chụp lại
|
Đứng từ bên này sông chụp sang bên kia thì chắc chắn cần đến camera zoom, và 2X chính là lựa chọn mà mình yêu thích. Nó đủ khoảng cách để tiếp cận chủ thể, cũng đủ giữ được độ chi tiết của bức ảnh
|Và cũng thử một tấm ảnh bằng chế độ macro với bông hoa ven đường.
|Đồng thời, những tính năng AI là trợ thủ đắc lực và hiệu quả cho phần hậu kỳ ảnh một cách nhanh chóng và dễ dàng.
Tính năng mở rộng bằng AI trên HONOR 400 cũng rất thú vị.
|Thậm chí, HONOR cũng tích hợp sẵn công cụ AI giúp người dùng có thể dễ dàng tạo video ngắn từ hình ảnh sẵn có
|Thuật toán AI sẽ gợi ý hình và giúp mình taọ ra đoạn video ngắn với các hiệu ứng, chuyển cảnh và chèn nhạc.
Thiết kế tinh tế, hài hoà
Màn hình cao cấp, hiển thị sắc nét
|HONOR 400 sở hữu màn hình chất lượng cao với tấm nền AMOLED 6.55 inch, độ phân giải 1.5K
HONOR 400 sở hữu màn hình chất lượng cao với tấm nền AMOLED 6.55 inch, độ phân giải 1.5K, tần số quét 120 Hz, cùnh độ sáng tối đa lên đến 5.000 nits. Tích hợp công nghệ PWM Dimming 3840 Hz, giảm nhấp nháy và bảo vệ mắt khi sử dụng.
Hiệu năng, phần mềm và dung lượng pin
|HONOR 400 được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 3, cùng viên pin 6.000mAh kèm sạcnhanh có dây 80W
HONOR 400 được trang bị vi xử lý Snapdragon 7 Gen 3, cân bằng hiệu suất và tiết kiệm điện năng. Được cài đặt sẵn giao diện MagicOS 9.0 (Android 15).
Viên pin của máy có mức dung lượng 6.000 mAh, đi kèm sạc nhanh có dây 80W.
|Có thể nói, HONOR 400 là một chiếc máy cận cao cấp có những trang bị xứng tầm để thuyết phục người dùng. Nó có camera chất lượng tốt cho mọi điều kiện chụp ảnh, trợ lý AI hiệu quả sẵn sàng hỗ trợ nhanh chóng, màn hình sắc nét, thời lượng pin lâu dài, cấu hình ổn định,...