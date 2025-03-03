Honor công bố đầu tư 10 tỷ USD vào AI và tăng cường hợp tác với Google

Honor công bố đầu tư 10 tỷ USD vào AI và tuyên bố sẽ tăng cường mối quan hệ với Google xung quanh các bản cập nhật Android và ứng dụng AI. Ảnh: Getty

Chuyển mình từ nhà sản xuất điện thoại thành công ty hệ sinh thái AI

Khoản đầu tư khổng lồ này được thiết kế để chuyển đổi Honor từ một công ty sản xuất smartphone thông thường thành "công ty hệ sinh thái thiết bị AI". Theo người phát ngôn của Honor, nguồn vốn sẽ được phân bổ cho các lĩnh vực:

Phát triển AI tích hợp trong phần cứng

Xây dựng các tác nhân AI (AI agents) thế hệ tiếp theo

Tạo nền tảng hỗ trợ nhiều loại thiết bị AI khác nhau, không giới hạn ở sản phẩm của Honor

Chuẩn bị cho kỷ nguyên AGI (Trí tuệ nhân tạo tổng hợp)

Tại MWC, Honor đã giới thiệu khái niệm về "AI agent" - một trợ lý ảo nâng cao có khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp. Trong bài demo, AI agent đã đặt bàn tại nhà hàng dựa trên yêu cầu cụ thể của người dùng như loại ẩm thực và vị trí địa lý.

Honor đang hợp tác với Google và Qualcomm để phát triển AI agent này, mặc dù chưa công bố thời điểm ra mắt chính thức. Công ty cũng xác nhận việc sử dụng công nghệ từ Google Gemini cho các tính năng AI trên thiết bị mới nhất của mình.

Honor đã công bố cam kết sử dụng hệ điều hành Android và cung cấp bản cập nhật bảo mật trong 7 năm cho dòng điện thoại cao cấp Magic - trở thành một trong số ít nhà sản xuất đưa ra cam kết dài hạn như vậy, tương đương với Google Pixel và Samsung Galaxy S series.

"Mối quan hệ đối tác sâu sắc hơn giữa Honor và Google rất quan trọng, Ben Wood, nhà phân tích trưởng tại CCS Insight nhận định. "Cho đến nay, có vẻ như Google đang giữ khoảng cách với các nhà sản xuất điện thoại thông minh Trung Quốc khi nói đến các khía cạnh tiên tiến nhất của Gemini AI, nhưng điều này dường như đưa Honor ngang hàng với Samsung Galaxy và các sản phẩm Pixel của riêng Google, đây thực sự là một thành công lớn."

Hành trình từ thương hiệu con đến đối thủ toàn cầu

Honor có lịch sử khá mới trong thế giới smartphone sau khi tách khỏi Huawei vào năm 2020 khi công ty mẹ bị Hoa Kỳ trừng phạt. Kể từ đó, Honor đã nỗ lực mở rộng ra thị trường quốc tế và tiến vào phân khúc cao cấp, nơi có sự thống trị của Apple và Samsung.

Công ty đã đạt được một số tiến bộ đáng kể với việc ra mắt các thiết bị sáng tạo, bao gồm điện thoại màn hình gập. Dữ liệu từ IDC cho thấy thị phần smartphone của Honor bên ngoài Trung Quốc đã tăng từ 1,7% năm 2023 lên 2,3% vào năm 2024.

Với chiến lược đầu tư mạnh vào AI và quan hệ đối tác chiến lược với Google, Honor đang đặt nền móng vững chắc cho tham vọng trở thành nhà sản xuất smartphone hàng đầu trên toàn cầu, đồng thời chuyển đổi thành công ty công nghệ AI toàn diện trong tương.