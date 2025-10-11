Điện tử tiêu dùng
HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập

Hồng Nhung

Hồng Nhung

06:50 | 11/10/2025
Không chỉ là chiếc điện thoại gập mỏng nhất thế giới, với độ dày của phiên bản màu trắng chỉ 4,1mm, HONOR Magic V5 còn đạt kỷ lục Guinness về độ bền, khẳng định vị thế tiên phong về công nghệ và mở ra kỷ nguyên mới cho điện thoại màn hình gập.
HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập
HONOR Magic V5 chính thức ra mắt tại thị trường Việt Nam

Năm ngoái, HONOR đã gây tiếng vang khi ra mắt HONOR Magic V3, biểu tượng mở ra “kỷ nguyên milimet” tại Việt Nam, và nay một lần nữa HONOR đã ‘vượt qua chính mình’ bằng mẫu smartphone thế hệ mới Magic V5.

Đáng chú ý là trong 3 màu sắc Trắng Ánh Trăng, Vàng Bình Minh, Đỏ Đôn Hoàng và Đen Tuyệt Tác thì phiên bản màu Trắng Ánh Trăng có độ mỏng chỉ chỉ 4,1mm, các phiên bản còn lại có độ mỏng cũng rất ấn tượng, chỉ 4,2mm khi mở và 9mm khi gập, đi cùng trọng lượng khoảng 222g. Đây là những con số cực kỳ ấn tượng mà chưa có điện thoại màn hình gập nào có thể làm được, mang đến trải nghiệm mỏng nhẹ bậc nhất trong dòng điện thoại gập hiện nay.

HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập
HONOR Magic V5 được bán ra với 4 phiên bản màu sắc

Không chỉ có phiên bản màu trắng có độ mỏng nhất thế giới, (đến thời điểm hiện tại) mà vẫn sở hữu viên pin Silicon–Carbon dung lượng 5.820mAh, dòng điện thoại này còn đạt kỷ lục Guinness thế giới khi bản lề có thể nâng vật nặng trên 104kg nhờ hệ cấu trúc bản lề khớp mộng và giảm chấn. Sản phẩm cũng chịu được 500.000 lần gập mở và đạt độ bền kéo 2.300 MPa. Theo HONOR với cấu trúc khung kim loại gia cường cùng mặt lưng bằng vật liệu hàng không vũ trụ, Magic V5 có khả năng chống va đập gấp 40 lần so với kính, mang đến cảm giác cầm nắm chắc chắn, thoải mái và độ bền cơ học vượt trội.

HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập
HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập

Tại sự kiện, HONOR đã có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng để minh chứng cho hệ cấu trúc bản lề khớp mộng cũng như độ bền của sản phẩm

Và để minh chứng cho điều đó, ngay tại sự kiện ra mắt hôm qua, HONOR đã có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng để minh chứng cho hệ cấu trúc bản lề khớp mộng cũng như độ bền của sản phẩm này như treo một chiếc ghế Sofa lên chiếc HONOR Magic V5 hay một vũ công được kéo lên khỏi sân khấu cũng bằng chính chiếc Magic V5. Chưa dừng lại ở đó, HONOR cũng đã bỏ một chiếc Magic V5 của khách mời bị dính cafe vào trong máy giặt để làm sạch một cách đúng nghĩa. Có thể nói tất cả những màn trình diễn trên đã là minh chứng sống động nhất cho độ bền của sản phẩm, một chiếc smartphone màn hình gập có độ mỏng nhẹ nhất thế giới hiện nay.

HONOR đã có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng để minh chứng cho hệ cấu trúc bản lề khớp mộng cũng như độ bền của sản phẩm
HONOR cũng sở hữu viên pin silicon–carbon thế hệ mới 5.820mAh

Không chỉ siêu mỏng, siêu nhẹ, siêu bền bỉ, HONOR Magic V5 còn được trang bị pin silicon–carbon thế hệ mới 5.820mAh có tỷ lệ silicon tới 15% giúp tăng dung lượng mà không tăng độ dày hay trọng lượng. Kết hợp cùng chip điều chỉnh năng lượng HONOR E2, bộ xử lý Snapdragon 8 Elite và thuật toán quản lý năng lượng thông minh, đảm bảo thiết bị có hiệu suất ổn định, kiểm soát nhiệt tối ưu và cho thời lượng pin bền bỉ suốt cả ngày.

Cùng với tiêu chuẩn kháng nước, kháng bụi IP58 và IP59 cùng lớp phủ HONOR Nano Crystal Shield, HONOR Magic V5 có khả năng chống xước, chống rơi vỡ và chống mài mòn, giúp bạn yên tâm hơn khi dùng. Nhờ vào sự kết hợp hoàn hảo giữa thiết kế siêu mỏng và công nghệ pin tiên tiến, HONOR Magic V5 không chỉ dẫn đầu về thẩm mỹ, mà còn thiết lập chuẩn mới về độ bền pin trong thế giới smartphone gập cao cấp.

HONOR đã có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng để minh chứng cho hệ cấu trúc bản lề khớp mộng cũng như độ bền của sản phẩm
HONOR Magic V5 là chiếc smartphone màn hình gập mỏng nhất hiện nay

Nếu như trước đây, một chiếc smartphone bền bỉ có thể sở hữu các thông số kể trên đều có thân hình ‘nồi đồng cối đá’, thì ngày nay HONOR Magic V5 lại sở hữu một thân hình siêu mỏng cùng màn hình ngoài 6,43 inch và màn hình chính 7,95 inch đều là LTPO OLED, độ sáng tối đa 5.000 nits và tần số quét 120Hz. Điều này đã phá vỡ mọi định kiến về smartphone gập đều đã bị Magic V5 phá vỡ. Qua đó khẳng định sự mỏng nhẹ, bền bỉ và đẳng cấp của màn hình hiển thị của Magic V5 trong thế giới smartphone gập hiện nay.

Với màn hình của Magic V5, người dùng có thể dễ dàng thao tác đa nhiệm, dễ dàng thực hiện đa tác vụ như chia đôi màn hình, kéo/thả ứng dụng mượt mà, biến hoá HONOR Magic V5 như một chiếc máy tính bảng để thực sự hữu ích cho cả công việc lẫn giải trí.

Không dừng lại ở đó, HONOR còn trang bị công nghệ PWM dimming 4.320Hz, giảm mỏi mắt khi sử dụng lâu, cùng chế độ chống say tàu xe, tính năng lần đầu xuất hiện trên điện thoại gập, giúp người dùng thoải mái hơn khi di chuyển. Nhờ đó, Magic V5 mang đến trải nghiệm hình ảnh mượt mà, dễ chịu, trong khi vẫn giữ được độ mỏng nhẹ như một chiếc điện thoại thanh truyền thống – cân bằng hoàn hảo giữa thiết kế và trải nghiệm.

HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập
HONOR Magic V5 trở thành lá chắn số nhờ tính năng Phát Hiện Giả Mạo AI (AI Deepfake Detection)

Một điểm cộng tuyệt vời khác của HONOR Magic V5 đó là trở thành “lá chắn an toàn” trong kỷ nguyên AI. Lần đầu tiên tại Việt Nam, một chiếc điện thoại gập được trang bị tính năng Phát Hiện Giả Mạo AI (AI Deepfake Detection), công nghệ này giúp người dùng tự bảo vệ mình trước làn sóng deepfake và lừa đảo công nghệ cao ngày càng tinh vi. Công nghệ này đã sử dụng trí tuệ nhân tạo AI để phân tích hình ảnh và giọng nói trong thời gian thực, giúp nhận diện nguy cơ chỉ trong 3 giây và đưa ra cảnh báo tức thì. Đặc biệt, tính năng hoạt động trực tiếp trên các ứng dụng phổ biến như Messenger, Zalo, Viber hay Google Meet, trở thành “lá chắn số”, khẳng định bước tiến vượt bậc của HONOR trong cuộc đua “mỏng – nhẹ – bền”, mà còn định hình chuẩn mực an toàn mới cho kỷ nguyên AI.

Bên cạnh đó thì máy cũng được trang bị hàng loạt tính năng AI khác để phục vụ cuộc sống với hệ điều hành MagicOS 9.0.1 và sự hỗ trợ của Gemini, tích hợp sâu vào thiết bị, giúp người dùng dễ dàng giao tiếp có các ứng dụng như Dịch thuật AI, Ghi chú AI có hỗ trợ Tiếng Việt, và các tính năng hỗ trợ nhiếp ảnh như Siêu zoom AI, Xóa ảnh phản chiếu AI, Xóa vật thể AI...

HONOR đã có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng để minh chứng cho hệ cấu trúc bản lề khớp mộng cũng như độ bền của sản phẩm
HONOR đã trang bị cho Magic V5 vi xử lý Snapdragon 8 Elite

Để bảo đảm sự mượt mà cho cỗ máy siêu mỏng nhẹ và bền bỉ này, HONOR đã trang bị cho Magic V5 vi xử lý Snapdragon 8 Elite được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến, mang đến sức mạnh xử lý vượt trội và khả năng tính toán AI hàng đầu hiện nay. Đây cũng là chiếc smartphone hỗ trợ 5G mạnh mẽ đảm bảo kết nối ổn định và tốc độ truyền tải cực nhanh dù bạn ở bất kỳ đâu.

Hệ thống camera mạnh mẽ trên HONOR Magic V5 cũng được xem là một nhân tố rất đáng giá khác khi sở hữu camera chính 50MP, góc siêu rộng 50MP và tele 64MP hỗ trợ zoom quang 3x giúp người dùng bắt trọn mọi khoảnh khắc với độ chi tiết sống động, từ chân dung nghệ thuật, ảnh zoom siêu xa đến chụp chuyển động tốc độ cao.

HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập
Ông Lê Hồng Phong, Giám đốc Kinh doanh HONOR Việt Nam

Chia sẻ về siêu phẩm mới, ông Lê Hồng Phong, Giám đốc Kinh doanh HONOR Việt Nam, nói: “Với HONOR Magic V5, chúng tôi đặt nhiều kỳ vọng hơn bao giờ hết. Dòng sản phẩm mới này không chỉ kế thừa tinh thần tiên phong của HONOR Magic V3, mà còn đánh dấu bước nhảy vọt về công nghệ và trải nghiệm người dùng, với mục tiêu doanh số tăng gấp 3 lần so với thế hệ trước. Đây sẽ là cột mốc quan trọng, tiếp tục khẳng định vị thế dẫn đầu của HONOR trong phân khúc smartphone gập cao cấp tại Việt Nam”.

“Với HONOR, mục tiêu không chỉ là tạo ra những chiếc smartphone mỏng hơn, mạnh hơn, mà là kiến tạo những trải nghiệm thông minh, cá nhân hóa và toàn diện hơn cho mọi người dùng. Chúng tôi tin rằng HONOR Magic V5 chính là bước khởi đầu cho kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của những thiết bị gập toàn diện với trải nghiệm không đánh đổi cho người dùng.” Ông chia sẻ thêm.

HONOR đã có những màn trình diễn cực kỳ ấn tượng để minh chứng cho hệ cấu trúc bản lề khớp mộng cũng như độ bền của sản phẩm
HONOR Magic V5 chính thức bán ra với giá bán lẻ đề nghị 44.990.000 đồng.

HONOR Magic V5 chính thức bán ra tại hệ thống Thế Giới Di Động; FPT Shop; Hoàng Hà Mobile; Viettel Store; Cellphone S, Nguyễn Kim, Phong Vũ và các sàn thương mại điện tử Shopee, Lazada, Tiktok cùng giá bán lẻ đề nghị 44.990.000 đồng.

Từ hôm nay 11/10 đến hết 31/10, khách hàng đặt mua HONOR Magic V5 sẽ có cơ hội nhận được bộ quà giá tr, bao gồm bút cảm ứng HONOR Magic Pen, ưu đãi lên đời 2 triệu, được trả góp 0% lãi suất. Đặc biệt, khách hàng còn nhận được thêm gói HONOR Premium Care+, đây là gói bảo hành mang đến sự bảo vệ toàn diện cho chiếc HONOR Magic V5 của bạn khi có chính sách 6 tháng 1 đổi 1 (trong trường hợp lỗi do nhà sản xuất), bảo hành 24 tháng và bảo hiểm rơi vỡ màn hình 12 tháng cho những sự cố không mong muốn.

HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập
HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập
HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập
HONOR Magic V5: chuẩn mực mới của smartphone màn hình gập

Hình ảnh tại sự kiện

Honor smartphone màn hình gập gập siêu mỏng HONOR Magic V5

