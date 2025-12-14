FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

Cụ thể, khách hàng có thể đặt sớm REDMAGIC 11 Pro với hai phiên bản 12GB/ 256GB và 16GB/ 512GB với giá từ 19.490.000 đồng sẽ nhận ưu đãi lên đến 2.000.000 đồng, bao gồm giảm ngay 1.500.000 đồng so với giá niêm yết hoặc chọn trả góp 0% lãi suất. Riêng các bạn là học sinh, sinh viên sẽ được giảm thêm 500.000 đồng, giúp việc sở hữu mẫu gaming phone mới trở nên nhẹ nhàng và hấp dẫn hơn.

FPT Shop chính thức mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro sớm nhất tại Việt Nam.

Bên cạnh ưu đãi về giá, khách hàng đặt sớm . REDMAGIC 11 Pro cũng sẽ được áp dụng chế độ bảo hành chính hãng 12 tháng cùng chính sách 1 đổi 1 trong 30 ngày nếu phát sinh lỗi từ nhà sản xuất, giúp khách hàng yên tâm trong quá trình sử dụng.

REDMAGIC 11 Pro sẽ chính thức lên kệ tại hệ thống FPT Shop từ ngày 18/12.

Gaming phone REDMAGIC 11 Pro khuấy động cộng đồng ‘game thủ’ tại hệ thống FPT Shop.

Theo chia sẻ từ FPT Shop, . REDMAGIC 11 Pro được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mạnh mẽ nhất hiện nay, kết hợp chip chuyên game RedCore R4 giúp tăng hiệu năng đến 33%. Máy sở hữu màn hình AMOLED 6.85 inch cùng tần số quét 144Hz, mang lại trải nghiệm thị giác siêu mượt và chuẩn thi đấu chuyên nghiệp.

Một điểm nhấn quan trọng khác là hệ thống tản nhiệt bằng chất lỏng tiên tiến, lần đầu được trang bị đồng bộ trên cả hai phiên bản, giúp duy trì hiệu suất ổn định ngay cả khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài. REDMAGIC 11 Pro còn gây ấn tượng với ba lựa chọn màu sắc cá tính: đen, bạc và xám, trở thành chiếc gaming phone được mong đợi nhất dịp cuối năm.

REDMAGIC 11 Pro nổi bật với hiệu năng vượt trội kết hợp thiết kế đậm chất gaming, tạo nên trải nghiệm tối ưu cho game “thủ”.

Bên cạnh hiệu năng mạnh mẽ, REDMAGIC 11 Pro được trang bị viên pin 7.500mAh kèm hỗ trợ sạc nhanh 80W, giúp kéo dài thời gian sử dụng và rút ngắn đáng kể thời gian sạc. Máy giữ phong cách thiết kế đặc trưng của dòng REDMAGIC với kiểu dáng đậm chất game thủ, cầm nắm chắc tay và giao diện Game Space cho phép tinh chỉnh phù hợp từng tựa game. Nhờ sự kết hợp giữa thiết kế, pin và hiệu năng, REDMAGIC 11 Pro là lựa chọn phù hợp cho người chơi game, người dùng yêu công nghệ hoặc những ai cần một thiết bị đáp ứng tốt nhu cầu làm việc, giải trí hằng ngày.

Gaming phone REDMAGIC 11 Pro

Ngoài REDMAGIC 11 Pro, khách hàng cũng có thể tham khảo nhiều mẫu gaming phone đang bán tại FPT Shop với mức giá ưu đãi chỉ từ 3.000.000 đồng như Tecno Spark 30, Tecno Pova 7, Poco M7 Pro 5G, Poco X7 5G, Realme 14 5G…

Chi tiết xem thêm tại: https://fptshop.com.vn/dien-thoai/dien-thoai-gaming hoặc đến cửa hàng FPT Shop gần nhất để được tư vấn cụ thể.