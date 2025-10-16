FPT Shop khởi động chiến dịch “X2 sức mạnh”

Được biết, chương trình “X2 sức mạnh – Gaming đỉnh, AI chất” do FPT Shop triển khai nhằm mang đến nhiều lựa chọn trong mùa cuối năm, cũng như giới thiệu loạt laptop Gaming và AI thế hệ mới cùng nhiều ưu đãi đến người dùng, giúp họ ‘nhân đôi hiệu năng – nhân đôi trải nghiệm’ trong học tập, làm việc và giải trí. Đồng thời, hệ thống còn áp dụng chương trình trả góp 0% lãi suất, trả trước 0 đồng, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp máy tính mà không có nhiều trở ngại về chi phí.

Khách hàng chọn mua laptop tại FPT Shop trong mùa cuối năm

Đặc biệt, khi mua laptop gaming, khách hàng sẽ được tặng “SIM FPT bao nét 3T” miễn cước 3 tháng đầu, kèm data 6GB/ngày, 100 phút thoại nội mạng và voucher 50.000 đồng nạp thẻ game. Đối với khách hàng chọn mua laptop AI sẽ nhận “SIM FPT FVIP 150 3T” với ưu đãi miễn cước 3 tháng đầu, data 5GB/ngày, truy cập không giới hạn YouTube, Facebook, TikTok, cùng 500 phút nội mạng, 200 phút ngoại mạng và miễn phí trải nghiệm trợ lý ảo cuộc gọi thông minh FAI, mang đến khả năng kết nối mạnh mẽ, đáp ứng trọn vẹn nhu cầu học tập, làm việc và giải trí.

Ngoài ra, từ ngày 01/11 đến 31/12/2025, FPT Shop tiếp tục triển khai chương trình ưu đãi giảm 5% (tối đa 5 triệu đồng) cho khách hàng mua laptop, đi kèm chính sách trả góp 0% lãi suất và trả trước 0 đồng. Chương trình mang đến cho người dùng cơ hội sở hữu laptop hiệu năng cao dễ dàng hơn trong dịp mua sắm cuối năm.

Rất nhiều laptop từ cao cấp đến bình dân đang được phân phối tại FPT Shop

Cụ thể, trong chương trình này loạt laptop gaming hiệu năng cao với mức giảm hấp dẫn, giúp người dùng dễ dàng nâng cấp thiết bị phục vụ học tập và giải trí như HP Gaming Victus 15-fa2732TX i5-13420H, nay chỉ còn 22,69 triệu đồng (giá niêm yết 26,09 triệu đồng); ASUS Vivobook Gaming K3605VC-RP431W i5-13420H, giảm còn 17,99 triệu đồng (giá niêm yết 22,09 triệu đồng); và Acer Gaming Nitro V 15 ProPanel ANV15, hiện còn 20,49 triệu đồng (giá niêm yết 23,99 triệu đồng),...

Ở nhóm laptop AI, người dùng có thể lựa chọn những mẫu máy mới nhất tích hợp chip xử lý trí tuệ nhân tạo như ASUS vivobook S16 OLED S5606MA-MX051W Ultra 7 155H giảm còn 24,49 triệu đồng (giá niêm yết 29,39 triệu đồng); HP 15-fd1060TU Ultra 7 155H (9Z2X8PA) giảm còn 19,69 triệu đồng (giá niêm yết 23,99 triệu đồng); và MSI Modern 15 H AI C2HMG-220VN Ultra 7 255H còn 19,49 triệu đồng (giá niêm yết 22,49 triệu đồng),...

Đây đều là những sản phẩm sở hữu khả năng xử lý nhanh, tối ưu tác vụ AI và mang đến trải nghiệm mượt mà trong cả công việc lẫn giải trí.

Hiện FPT Shop đang phân phối rất nhiều laptop gaming và AI, với mức giá từ 14,99 triệu đến 50 triệu đồng, đáp ứng đầy đủ nhu cầu của mọi đối tượng, từ học sinh, sinh viên đến nhân viên văn phòng hay người dùng chuyên nghiệp.

Toàn bộ sản phẩm đều được trưng bày đầy đủ tại hệ thống cửa hàng FPT Shop trên toàn quốc, giúp khách hàng dễ dàng trải nghiệm trực tiếp trước khi mua. Người dùng cũng có thể đặt hàng online và nhận máy tại nhà chỉ trong khoảng 1 giờ, mang đến sự tiện lợi tối đa trong quá trình mua sắm.

Chi tiết về chương trình có thể liên hệ trực tiếp hệ thống FPT Shop trên toàn quốc hoặc liên hệ qua số hotline miễn phí 1800 6601 và xem chi tiết tại đây.