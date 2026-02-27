Phó Chủ tịch Quốc hội: Tuyến cơ sở ứng dụng UAV y tế, bước tiến đột phá!

Thiết bị bay không người lái (UAV) vận chuyển mẫu bệnh phẩm đi đến nơi xét nghiệm

Nhân kỷ niệm lần thứ 71 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam, sáng 27/2, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đã đến thăm và chúc mừng Bộ Y tế và các thầy thuốc Bệnh viện Nhi Trung ương và Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (Hà Nội).

Tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV), giúp rút ngắn thời gian vận chuyển mẫu bệnh phẩm, nâng cao tính chủ động trong công tác chuyên môn, đặc biệt trong các tình huống cần phản ứng nhanh hoặc khi điều kiện giao thông đô thị gặp khó khăn. Qua đó, người bệnh có cơ hội tiếp cận kết quả xét nghiệm sớm hơn, góp phần nâng cao hiệu quả chẩn đoán và điều trị.

Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, đây là mô hình cụ thể hóa việc thực hiện Nghị quyết 57 và Nghị quyết 72 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số vào hoạt động chuyên môn.

“Tôi đánh giá cao việc ứng dụng UAV tại Bệnh viện Đa khoa Đức Giang. Qua tin tức thấy các nước phát triển làm được việc này. Hôm nay, tôi rất mừng khi thấy bệnh viện cấp thành phố cũng thực hiện được điều này để nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tăng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế kỹ thuật cao cho người dân ngay từ tuyến cơ sở. Điều này rất đáng hoan nghênh”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đánh giá cao việc ứng dụng thiết bị bay không người lái (UAV) trong vận chuyển y tế.

Thăm và chúc mừng các thầy thuốc đang làm việc tại Bộ Y tế và Bệnh viện Nhi Trung ương, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh nhấn mạnh: Nghề y là nghề đặc biệt cao quý. Người thầy thuốc không chỉ điều trị bằng kỹ thuật, mà còn bằng lòng kiên nhẫn, sự thấu hiểu và trách nhiệm trước sinh mệnh con người. Niềm tin của Nhân dân là tài sản quý giá nhất của một bệnh viện và không có công nghệ nào có thể thay thế được ánh mắt tận tâm của người thầy thuốc bên giường bệnh.

“Mỗi bệnh viện không chỉ thực hiện sứ mệnh cứu người mà còn góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, gia tăng sức mạnh cạnh tranh quốc gia. Khi chúng ta làm chủ kỹ thuật cao, quản trị hiệu quả và giữ vững y đức, chúng ta không chỉ phục vụ tốt hơn người dân trong nước mà còn từng bước nâng cao vị thế của y tế Việt Nam trong khu vực”, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị.