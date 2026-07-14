Điểm sàn Đại học Mở Hà Nội 2026 từ 17 đến 20 điểm, thêm ngành Kỹ thuật máy tính

Ngày 9/7/2026, Trường Đại học Mở Hà Nội công bố ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, thường gọi là điểm sàn, cùng bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển đại học chính quy năm 2026. Thí sinh đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng trên Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia đến 17h00 ngày 14/7/2026.

Ở phương thức sử dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT, điểm sàn của trường trải từ 17 đến 20 điểm. Mức cao nhất thuộc về nhóm ngành Luật, Luật kinh tế, Luật quốc tế và ngành Ngôn ngữ Trung Quốc. Mức điểm nêu trên đã bao gồm điểm ưu tiên khu vực và ưu tiên đối tượng.

Trường Đại học Mở Hà Nội

Điểm sàn giữ ổn định, hai ngành ngôn ngữ tăng nhẹ

Ông Đỗ Ngọc Anh, Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh Trường Đại học Mở Hà Nội cho biết: "Ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào năm 2026 của trường cơ bản giữ ổn định". So với năm 2025, hai ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung Quốc tăng nhẹ ngưỡng đầu vào, xuất phát từ nhu cầu tuyển sinh và chất lượng nguồn tuyển của năm nay.

Riêng nhóm ngành thuộc lĩnh vực Pháp luật, nhà trường áp dụng ngưỡng 20 điểm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh muốn đăng ký nhóm ngành trên còn phải đáp ứng thêm điều kiện về điểm môn học. Với tổ hợp có cả Toán và Ngữ văn, tổng điểm hai môn phải đạt từ 12 điểm trở lên theo thang điểm 20. Với tổ hợp chỉ có Ngữ văn, điểm môn Ngữ văn phải đạt từ 6 điểm trở lên theo thang điểm 10.

Ngành Luật kinh tế có thêm một lối vào riêng. Thí sinh dùng kết quả đánh giá năng lực (HSA) hoặc đánh giá tư duy (TSA), nếu chưa đạt ngưỡng bảo đảm chất lượng đầu vào, cần đáp ứng yêu cầu tại Điểm a, Khoản 2, Điều 9 của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học hiện hành.

Nhà trường lưu ý những tổ hợp xét tuyển có môn viết chữ HOA, in ĐẬM được tính hệ số 2. Với tổ hợp có hai môn nhân hệ số 2, tổng điểm tính theo thang 50 rồi quy đổi về thang 30 để thống nhất khi xét tuyển. Cách tính giúp các phương thức khác nhau cùng quy về một mặt bằng so sánh.

Qua phân tích phổ điểm kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh dự báo điểm trúng tuyển của nhiều ngành tiếp tục giữ ở mức ổn định. Nhà trường khuyến nghị thí sinh tham khảo điểm trúng tuyển năm 2025 kết hợp với phổ điểm năm nay để sắp xếp nguyện vọng phù hợp năng lực.

Năm 2025, điểm chuẩn vào trường ở nhóm ngành Luật cao nhất, dao động 23,17-25,17 điểm theo phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT. Ngôn ngữ Trung Quốc cũng vượt mốc 24 điểm, trong khi phần lớn các ngành còn lại lấy 18-23 điểm.

Danh sách 22 mã ngành tuyển sinh và chỉ tiêu năm 2026

Năm 2026, Trường Đại học Mở Hà Nội tuyển 4.255 sinh viên cho 22 ngành đại học chính quy. Thí sinh tra cứu mã ngành, chỉ tiêu và tổ hợp xét tuyển theo bảng tổng hợp dưới đây trước khi hoàn tất nguyện vọng trên hệ thống.

STT Mã ngành Tên ngành đào tạo Chỉ tiêu Tổ hợp xét tuyển 1 7210403 Thiết kế đồ họa 160 H00, H01, H06 2 7210404 Thiết kế thời trang 55 H00, H01, H06 3 7220201 Ngôn ngữ Anh 290 D01, Q21 4 7220204 Ngôn ngữ Trung Quốc 280 D01, D04 5 7340101 Quản trị kinh doanh 290 A00, A01, D01, X26, K00, Q00 6 7340122 Thương mại điện tử 130 A00, A01, D01, X26, K00, Q00 7 7340201 Tài chính – Ngân hàng 375 A00, A01, D01, K00, Q00 8 7340204 Bảo hiểm 45 A00, A01, D01 9 7340301 Kế toán 260 A00, A01, D01, X26 10 7380101 Luật 230 D01, C01, C00, X01 11 7380107 Luật kinh tế 230 D01, C01, C00, X01, K00, Q00 12 7380108 Luật quốc tế 100 D01, C01, C00, X01 13 7420201 Công nghệ sinh học 120 B00, A00, D07, A01, K00, Q00 14 7480106 Kỹ thuật máy tính (ngành mới) 75 A00, A01, D01, X26, K00, Q00 15 7480201 Công nghệ thông tin 385 A00, A01, D01, X26, K00, Q00 16 7510302 Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông 200 A00, A01, D01, X26, K00, Q00 17 7510303 Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa 290 A00, A01, D01, X26, K00, Q00 18 7540101 Công nghệ thực phẩm 180 B00, A00, D07, A01, K00, Q00 19 7580101 Kiến trúc 85 V00, V01, V02 20 7580108 Thiết kế nội thất 100 H00, H01, H06 21 7810103 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 225 D01, D09, D10 22 7810201 Quản trị khách sạn 150 D01, D09, D10 Tổng chỉ tiêu 4.255

Nguồn tổng hợp từ đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2026 của Trường Đại học Mở Hà Nội.

Nhóm ngành gắn với công nghệ và kinh tế số chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu chỉ tiêu. Công nghệ thông tin, Kỹ thuật máy tính, Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông, Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa cùng Thương mại điện tử cộng lại 1.080 chỉ tiêu, tương đương hơn 25% tổng quy mô tuyển sinh của trường.

Ngành Kỹ thuật máy tính mở mới, quy trình xét tuyển chuyển lên môi trường số

Điểm mới của mùa tuyển sinh năm nay là ngành Kỹ thuật máy tính, mã 7480106, với 75 chỉ tiêu. Ngành đào tạo nhân lực ở phần giao giữa phần cứng và phần mềm, gồm thiết kế vi mạch, hệ thống nhúng, mạng máy tính và điện toán biên. Nhu cầu nhân lực cho công nghiệp bán dẫn và sản xuất thiết bị điện tử tại Việt Nam đang tăng, và việc mở ngành cho thấy nhà trường bám theo chuyển động của thị trường lao động.

Thí sinh xét tuyển vào Kỹ thuật máy tính dùng các tổ hợp A00, A01, D01, X26, hoặc kết quả đánh giá tư duy K00 và đánh giá năng lực Q00. Cùng nhóm công nghệ, ngành Công nghệ thông tin giữ quy mô lớn nhất trường với 385 chỉ tiêu, còn Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa tuyển 290 chỉ tiêu.

Song song với thay đổi về ngành đào tạo, Trường Đại học Mở Hà Nội đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong quản lý dữ liệu tuyển sinh. Toàn bộ thông tin được đồng bộ với Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo, giúp rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và giảm thủ tục hành chính cho thí sinh.

Chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế là ví dụ rõ nhất cho hướng đi số hóa. Nhà trường không thu phiếu bản cứng mà căn cứ dữ liệu, minh chứng hồ sơ mà thí sinh tải lên Hệ thống hỗ trợ tuyển sinh chung để cập nhật điểm. Bảng quy đổi chứng chỉ được xây dựng với tối thiểu 5 mức điểm nhằm bảo đảm tính minh bạch.

Phương thức xét kết quả đánh giá năng lực và đánh giá tư duy, mã 402, cũng không thu hồ sơ giấy. Trường lấy dữ liệu trực tiếp trên hệ thống của Bộ. Với hai phương thức xét học bạ mã 200 và 406, nhà trường chỉ thu hồ sơ bản cứng đối với thí sinh tốt nghiệp từ năm 2025 trở về trước, còn thí sinh tốt nghiệp năm 2026 được lấy dữ liệu tự động.

Dù thuộc diện thu hay không thu hồ sơ giấy, tất cả thí sinh vẫn bắt buộc đăng ký nguyện vọng trực tuyến trên Cổng tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc Cổng dịch vụ công quốc gia thì nguyện vọng mới được ghi nhận hợp lệ. Số lượng nguyện vọng tối đa của mỗi thí sinh trong mùa tuyển sinh năm nay dừng ở 15.

Bảng quy đổi tương đương giữa các phương thức xét tuyển đóng vai trò trục kỹ thuật của cả quy trình. Khi các phương thức cùng quy về một thang so sánh, hệ thống lọc ảo toàn quốc xử lý dữ liệu thống nhất, hạn chế chênh lệch giữa các nhóm thí sinh dùng kết quả đầu vào khác nhau.

Thí sinh cần thông tin tư vấn có thể truy cập https://tuyensinh.hou.edu.vn/tuvan, hoặc liên hệ Trung tâm Truyền thông và Tuyển sinh Trường Đại học Mở Hà Nội qua số 0243.8682982 và hotline 024.62974545.