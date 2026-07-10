Sony ra mắt RX10 V máy ảnh siêu zoom quay 4K 120p, giá 2.300 đô la

Ảnh: Sony

Sony RX10 V vừa xuất hiện, đánh dấu lần nâng cấp đầu tiên cho dòng máy ảnh siêu zoom bỏ túi sau gần một thập kỷ giữ nguyên diện mạo cũ. Máy giữ nguyên ống kính 9,1-210mm, tương đương 24-600mm trên cảm biến full-frame, khẩu độ f2.4-4.0, mang lại cho người chụp đường phố, khách du lịch hay bất kỳ ai cần tầm với xa khả năng tiếp cận những khung hình mà ống kính thông thường khó chạm tới.

Cảm biến stacked 1 inch 20,1 megapixel trên RX10 V không thay đổi so với đời trước, vẫn tái tạo tốt chi tiết ảnh trong điều kiện thiếu sáng và hạn chế hiện tượng méo hình do rolling shutter. Sony lại không nâng cấp độ phân giải cảm biến, một quyết định gây tranh cãi khi đặt cạnh mức giá sản phẩm, đồng thời hãng cũng bỏ đèn flash tích hợp vốn từng có mặt trên RX10 IV.

Tốc độ chụp và lấy nét tự động nâng tầm nhờ AI

Bộ xử lý mới trên RX10 V kéo tốc độ chụp liên tục lên 30 khung hình mỗi giây mà không xảy ra hiện tượng đen màn hình khi dùng màn trập điện tử, vượt mức 24 khung hình mỗi giây của phiên bản tiền nhiệm. Sony còn mang tính năng tăng tốc chụp liên tục từ dòng máy ảnh mirrorless mới nhất sang RX10 V, giúp người dùng chuyển ngay sang tốc độ chụp tối đa để bắt trọn khoảnh khắc quyết định.

Sony làm mới toàn diện hệ thống lấy nét tự động trên RX10 V để bắt kịp công nghệ trên dòng A7 V. Thay vì chỉ nhận diện con người và động vật như trước, máy giờ đây phát hiện khuôn mặt, mắt, đầu và toàn thân của người, chim, động vật, cùng phương tiện giao thông như ô tô, tàu hỏa, máy bay và cả côn trùng ở góc độ đầu lẫn toàn thân.

Bộ xử lý AI chuyên biệt giúp máy tiếp tục bám theo chủ thể ngay cả khi đối tượng quay mặt đi, cúi đầu xuống hoặc di chuyển theo quỹ đạo bất thường. Tốc độ lấy nét và đo sáng tự động tăng gấp đôi lên 60 khung hình mỗi giây cho khả năng theo dõi liên tục, trong khi số điểm lấy nét tăng từ 315 lên 575 điểm và bao phủ 70% diện tích cảm biến.

Quay video 4K 120p, điểm nhấn lớn nhất của RX10 V

Sony dồn phần lớn nâng cấp của RX10 V vào khả năng quay video. Máy quay 4K ở tốc độ 60 khung hình mỗi giây với độ sâu màu 10 bit, hỗ trợ các định dạng All-Intra, XAVC S và XAVC HS, sử dụng toàn bộ chiều rộng cảm biến mà không cắt gộp điểm ảnh để giữ độ sắc nét tối đa. Người dùng đẩy tốc độ lên 4K 120 khung hình mỗi giây để quay chậm siêu mượt, đánh đổi bằng việc crop nhẹ khung hình, hoặc chọn 1080p ở tốc độ 240 khung hình mỗi giây khi cần. RX10 V hỗ trợ chuẩn màu S-Log3 giúp mở rộng dải tương phản động, đồng thời cho phép nhập tối đa 16 LUT để xem trước các tông màu khác nhau ngay trên máy. Sony cũng cải thiện hệ thống chống rung tích hợp để hình ảnh vẫn mượt mà khi người quay vừa đi vừa cầm máy.

Ảnh: Sony

Thiết kế thay đổi hoàn toàn nhưng vẫn còn hạn chế

Sony từ bỏ dáng vẻ tròn trịa, cồng kềnh của RX10 IV và chuyển RX10 V sang thiết kế vuông vắn, gọn gàng hơn, đồng điệu với ngôn ngữ thẩm mỹ của dòng A7 V, cùng phần tay cầm to hơn hẳn. Máy mang đầy đủ cụm điều khiển thủ công gồm joystick, ba vòng xoay điều khiển, một bánh xe điều khiển và một vòng xoay đôi hoàn toàn mới trên đỉnh máy cho phép chuyển nhanh giữa chế độ ảnh, video và quay chậm S&Q, cùng nút AF-ON dành cho người chụp chuyên nghiệp.

Sony nâng độ phân giải kính ngắm điện tử lên 3,69 triệu điểm ảnh so với 2,4 triệu điểm ảnh trước đây, còn màn hình sau đạt 1,62 triệu điểm ảnh. Màn hình sau của RX10 V chỉ nghiêng lên xuống mà không lật ra ngoài, khiến máy chưa thực sự phù hợp cho nhu cầu quay vlog hay tự sướng, một thiếu sót khó chấp nhận khi đặt cạnh mức giá bán ra.

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Máy đi kèm khe cắm thẻ nhớ SD chuẩn UHS-II, pin NP-FZ100 kích thước đầy đủ cho phép chụp tối đa 630 tấm ảnh mỗi lần sạc, cổng micro HDMI, jack cắm micro và tai nghe 3,5mm, cùng cổng USB-C tốc độ cao phục vụ sạc pin và truyền dữ liệu. RX10 V hỗ trợ livestream trực tiếp ở độ phân giải 4K 30 khung hình mỗi giây.

Sony chính thức mở bán trước RX10 V với giá 2.300 USD và dự kiến giao hàng vào tháng 8. Mức giá này đưa RX10 V vào nhóm những máy ảnh compact đắt đỏ bậc nhất thị trường hiện nay, một con số không nhỏ đối với thiết bị dùng cảm biến 1 inch. Đổi lại, người mua sở hữu một chiếc máy có tầm zoom xa, tốc độ chụp nhanh và khả năng quay video mạnh mẽ hiếm máy ảnh compact nào sánh được.