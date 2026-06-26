ASUS ra mắt ExpertBook Ultra

Thuộc nhóm Copilot+ PC, sản phẩm tập trung vào ba yếu tố chính bao gồm hiệu năng AI, thiết kế siêu di động và bảo mật cấp doanh nghiệp.

Tiếp tục thừa hưởng những ưu thế vượt trội từ thế hệ tiền nhiệm, ExpertBook Ultra được chế tác từ hợp kim nhôm, magie chuẩn hàng không vũ trụ cùng khung máy gia công CNC, mang đến độ bền cao cùng trọng lượng sieie nhẹ chỉ từ 0,99 kg và siêu mỏng, chỉ 10,9 mm.

ASUS ExpertBook Ultra hiện là mẫu đây laptop 14 inch nhỏ gọn nhất trên thị trường

ASUS cho biết đây là mẫu laptop 14 inch nhỏ gọn nhất hiện nay. Máy sở hữu pin 70Wh, cho thời lượng sử dụng tối đa 26 giờ, đồng thời đạt chuẩn độ bền quân đội Mỹ MIL-STD-810H với lớp phủ Nano Ceramic 9H chống trầy xước.

Về cấu hình, thiết bị sử dụng bộ xử lý Intel Core Ultra X9 Series 3 mới nhất, tích hợp GPU Intel Arc B390 và NPU chuyên xử lý AI.

Hệ thống tản nhiệt cũng được xem là một trong những cải tiến đáng giá giúp CPU duy trì công suất 50W liên tục, trong khi GPU được ASUS công bố có hiệu năng tương đương NVIDIA RTX 4050 ở mức TGP 30W. Máy cũng hỗ trợ RAM tốc độ 9.600 MT/s và SSD PCIe Gen5.

ASUS ExpertBook Ultra

Để mang đến sự tiện dụng tối đa, ASUS cũng trang bị màn hình cảm ứng Tandem OLED 14 inch độ phân giải 3K, tần số quét biến thiên 30–120 Hz, độ sáng HDR tối đa 1.400 nit. Theo ASUS, công nghệ Tandem OLED hai lớp giúp tăng tuổi thọ tấm nền và giảm khoảng 40% điện năng tiêu thụ so với OLED thông thường.

ExpertBook Ultra cũng là sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn Copilot+ PC và tích hợp bộ công cụ ASUS MyExpert với các tính năng như AI Chat, AI Writer, AI ExpertMeet và Knowledge Hub, cho phép xử lý nhiều tác vụ AI ngay trên thiết bị. Máy cũng được trang bị BIOS tự phục hồi, tiêu chuẩn bảo mật NIST SP 800-193, cảm biến vân tay, camera hồng ngoại nhận diện khuôn mặt và nắp che webcam vật lý.

Theo ASUS, việc Microsoft ngừng hỗ trợ Windows 10 cùng xu hướng AI PC đang thúc đẩy nhu cầu nâng cấp thiết bị trong doanh nghiệp.

ASUS đặt mục tiêu trở thành thương hiệu Commercial PC số một vào năm 2028

Tại Việt Nam, ASUS đã đạt mức tăng trưởng 87% ở phân khúc máy tính doanh nghiệp trong năm 2025 và đặt mục tiêu trở thành thương hiệu Commercial PC số một vào năm 2028.

ASUS ExpertBook Ultra chính thức lên kệ tại Việt Nam với hai phiên bản. Phiên bản cao cấp sử dụng Intel Core Ultra X7-358H, RAM 64 GB và SSD PCIe Gen5 2 TB có giá 100 triệu đồng; phiên bản RAM 32 GB, SSD 1 TB có giá 68 triệu đồng.

Chương trình mở bán từ ngày 26/6 đến 26/7/2026 đi kèm quà tặng và ưu đãi bảo hành tùy từng phiên bản.