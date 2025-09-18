ASUS ra mắt loạt giải pháp giúp dành cho doanh nghiệp Việt bứt phá trong kỷ nguyên AI

ASUS ExpertBook Trusted by IT Experts

Sự kiện ASUS ExpertBook Trusted by IT Experts mang đến nhiều trải nghiệm thú vị

Là thương hiệu laptop hàng đầu trong mảng tiêu dùng tại Việt Nam, ASUS hiện đang chiếm giữ hơn 26% thị phần máy tính Windows, và cũng đang là thương hiệu dẫn đầu phân khúc laptop AI chạy Windows với trên 50% thị phần. Trong thời gian tới, ASUS đặt mục tiêu sẽ trở thành đối tác công nghệ đáng tin cậy cho các doanh nghiệp, tổ chức và các đơn vị đang chuyển đổi số mạnh mẽ.

Chia sẻ về độ bền của dải sản phẩm năm nay, đại diện ASUS cho biết, hiện nay hầu hết các thiết bị CNTT tại Việt Nam đang phải đối mặt với những thách thức mang tính đặc thù như khí hậu nhiệt đới gió mùa với nhiệt độ và độ ẩm cao quanh năm, bụi mịn trong không khí nhiều, thói quen sử dụng thiết bị tại quán cà phê, các công trình, các điểm giao dịch ngoài trời, và phương tiện di chuyển chủ yếu bằng xe máy. Đây là những yếu tố dễ khiến thiết bị nhanh xuống cấp nếu không được thiết kế phù hợp.

Với nhiều giải pháp đáng chú ý

Qua nhiều bài kiểm tra thực tế đã cho thấy chính xác những yếu tố mang tính đặc thù kể trên lại gây hao mòn linh kiện nhanh chóng nếu không được xử lý ngay từ khâu thiết kế. Chính vì vậy, với dòng ASUS Expert Series, ASUS đã đưa yếu tố độ bền trở thành một tiêu chuẩn cốt lõi, chính vì thế toàn bộ thiết bị trong dải sản phẩm năm nay đều đạt chứng nhận MIL-STD-810H, tiêu chuẩn quân sự Mỹ khắt khe với nhiều hạng mục kiểm tra như rung lắc, sốc nhiệt, bụi bẩn, độ ẩm cao và va đập.

Bên cạnh đó, ASUS cũng áp dụng bài kiểm tra độ bền với 157 quy trình mô phỏng thực tế sử dụng trong môi trường làm việc, với nhiều sự cố xảy ra trong những tình huống bất khả kháng, từ đó ASUS đã chủ động thiết kế thiết bị để tăng cường khả năng “phòng vệ thụ động” trước các rủi ro này. Ví dụ như thiết kế bàn phím chống tràn lên đến 405 cc, giúp giảm thiểu hư hại khi người dùng vô tình làm đổ nước. Màn hình cũng được gia cường để chịu được áp lực khi bị đè bởi các vật nhỏ như bút hoặc USB khi gập máy, trong khi bản lề, cổng kết nối và toàn bộ khung máy được thử nghiệm với tần suất gấp đôi so với các laptop tiêu dùng phổ thông.

ASUS ExpertBook năm nay với dải sản phẩm đa dạng phù hợp với nhiều nhu cầu khác nhau của doanh nghiệp

“Độ bền và độ tin cậy luôn là ưu tiên hàng đầu trong triết lý phát triển của ASUS. Điều này giúp các doanh nghiệp yên tâm rằng thiết bị của họ không chỉ được thiết kế để vận hành bền bỉ trong thời gian dài, mà còn thể hiện rõ triết lý lấy khách hàng làm trung tâm, mang đến các giải pháp CNTT phù hợp với nhu cầu thực tế của từng tổ chức.” Ông Rex Lee - Phó Tổng Giám Đốc Tập đoàn ASUS toàn cầu, chia sẻ.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Gartner, PC hỗ trợ AI sẽ chiếm 55% tổng lượng máy tính bán ra toàn cầu vào năm 2026, đánh dấu một bước chuyển quan trọng trong ngành công nghiệp.

Trong đó, AI được tích hợp sâu trên các thiết bị

Và để gia tăng hiệu quả năng suất làm việc, ASUS cũng tích hợp sâu AI trên các dòng thiết bị mới năm nay. Cụ thể, toàn bộ dải sản phẩm ASUS Expert Series đều được trang bị những công nghệ AI thiết thực như ASUS AI ExpertMeet. Đây là bộ công cụ hỗ trợ cộng tác thông minh có thể ghi lại nội dung cuộc họp, tạo bản tóm tắt ngắn gọn, hiển thị phụ đề theo thời gian thực, dịch song ngữ và thậm chí chèn watermark khi người dùng chia sẻ màn hình. Toàn bộ quá trình xử lý được thực hiện ngay trên máy, đảm bảo tốc độ phản hồi nhanh và dữ liệu được bảo mật tuyệt đối. Theo ASUS, ASUS ExpertMeet giúp tăng cường năng suất trong các cuộc họp.

Ngoài ra, ở một số model trong dải sản phẩm ASUS Expert Series năm nay, ASUS cũng trang bị chipset mới nhất, tích hợp NPU (bộ xử lý AI chuyên dụng) nhằm đáp ứng tiêu chuẩn Copilot+ PC do Microsoft đưa ra. Nhờ đó, thiết bị sẵn sàng vận hành các tính năng AI tích hợp sâu trong Windows như Recall (truy xuất lịch sử làm việc thông minh), Studio Effects (tùy chỉnh webcam bằng AI), Cocreator (sáng tạo hình ảnh bằng AI) hay Live Captions (chuyển lời nói thành phụ đề theo thời gian thực).

Hiểu rằng đối với một doanh nghiệp thì vấn đề bảo mật và quản trị linh hoạt là ưu tiên số 1, chính vì thế ASUS cũng đặt yếu tố bảo mật là yêu cầu bắt buộc. Và trên dải sản phẩm ASUS Expert Series năm nay, ASUS cũng tích hợp bộ giải pháp bảo mật cấp doanh nghiệp mang tên ASUS ExpertGuardian, nhằm đảm bảo an toàn toàn diện từ phần cứng đến phần mềm.

Ngoài ra, tất cả thiết bị ASUS Expert Series đều được cài sẵn Windows 11 bản quyền, không chỉ đảm bảo tính hợp pháp mà còn giúp doanh nghiệp được cập nhật đầy đủ các bản vá bảo mật.

Chưa dừng lại ở đó, để xây dựng hàng rào thép bảo vệ dữ liệu, ASUS còn triển khai và vận hành hệ thống ở quy mô lớn. Cụ thể, ASUS Expert Series hỗ trợ cấu hình từ xa, dễ dàng tích hợp vào hạ tầng quản lý thiết bị hiện có, đồng thời đi kèm công cụ ASUS Cloud Recovery và phần mềm hỗ trợ cài đặt hàng loạt, giúp bộ phận IT tiết kiệm đáng kể thời gian và chi phí.

ASUS Expert Series, ASUS cũng đã chú trọng đến việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường

Một yếu tố khác không kém phần quan trọng trong dải sản phẩm dành cho doanh nghiệp đó chính là yếu tố bền vững. Ở ASUS Expert Series, ASUS cũng đã chú trọng đến việc sử dụng vật liệu thân thiện với môi trường, đạt chứng nhận EPEAT Silver/Gold và tuân thủ tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng Energy Star.

Đáng chú ý, tại Việt Nam, toàn bộ sản phẩm thuộc dòng ASUS Expert Series đều được áp dụng chế độ bảo hành tận nơi trên toàn quốc. Ngoài ra, sản phẩm cũng được hưởng chính sách bảo hành toàn cầu tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ, phù hợp với các doanh nghiệp có nhân sự thường xuyên công tác quốc tế hoặc vận hành đa điểm. Đáng chú ý, thời gian bảo hành pin được áp dụng tương đương với thời gian bảo hành của toàn bộ thiết bị, thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của ASUS với khách hàng doanh nghiệp.

Để giúp doanh nghiệp vận hành mượt mà, ASUS Expert Series cũng được hưởng chế độ hậu mãi nhanh chóng, thậm chí doanh nghiệp có thể mua thêm các gói bảo hành mở rộng ASUS Premium Care, để gia tăng thời gian bảo hành lên đến 5 năm, cũng như tích hợp dịch vụ sửa chữa tại chỗ trong ngày làm việc kế tiếp, chính sách giữ lại ổ cứng hỏng để bảo mật dữ liệu, và giảm phí sửa chữa lên đến 80% chi phí máy trong trường hợp hư hại do tai nạn.

P1 và P3 là hai model thuộc dòng ASUS ExpertBook P-series

Đồng thời, ASUS cũng ra mắt chương trình khuyến mãi đặc biệt dành cho khách hàng cuối khi mua dòng laptop ASUS ExpertBook P-series trong thời gian từ nay đến hết ngày 16/10/2025. Theo đó, khách hàng khi mua các dòng máy laptop ASUS ExpertBook P-series sẽ được tặng thêm 01 năm bảo hành miễn phí (nâng tổng thời gian bảo hành lên đến 3 năm), với giá trị ưu đãi 1.410.000 đồng.

ASUS Expert Series năm nay còn có thêm nhiều lựa chọn mới

ASUS Expert Series năm nay sẽ bao gồm:

Dòng P series, được thiết kế dành cho nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMB), ưu tiên tính bền bỉ, dễ triển khai, chi phí hợp lý. Trong đó, ASUS ExpertBook P1 là mẫu laptop văn phòng “quốc dân” nhờ cấu hình tốt và giá dễ tiếp cận. Bên cạnh đó, một số dòng laptop tiêu biểu như ASUS ExpertCenter P500 và ASUS ExpertCenter P400 AiO cũng rất đáng chú ý.

Dòng ASUS ExpertBook B series hướng đến các chuyên gia, lãnh đạo và tổ chức lớn với yêu cầu cao về hiệu suất, tính di động và bảo mật. Trong đó, ExpertBook B9 với màn hình OLED siêu mỏng, nhẹ chỉ 990g đáp ứng tối ưu cho nhu cầu di chuyển thường xuyên; ASUS ExpertBook B3 Flip với thiết kế xoay gập linh hoạt để phục vụ giáo dục và trình chiếu;

Giá bán của P1 và P3 tại thị trường Việt Nam

Ở mảng máy tính để bàn, ASUS cũng mang đến ExpertCenter dòng SFF (small form factor) siêu nhỏ gọn cho văn phòng hạn chế không gian, dòng Mini Tower dễ dàng nâng cấp, tăng hiệu quả tản nhiệt và hiệu suất, cùng với dòng AIO hiện đại phù hợp các điểm giao dịch.

P5 và P500

Hiện tại, ASUS đã trưng bày toàn bộ dải sản phẩm ASUS Expert Series tại các ASUS Exclusive Store để người dùng có thể trải nghiệm. Chia sẻ về chiến lược tại thị trường Việt Nam, ông Rex Lee - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn ASUS toàn cầu - cho biết: “Chúng tôi đang chứng kiến một giai đoạn ‘vàng’ trong quá trình nâng cấp thiết bị tại Việt Nam. Đây là thời điểm phù hợp để ASUS đưa toàn bộ thế mạnh của mình - từ phần cứng, phần mềm đến dịch vụ - đến gần hơn với cộng đồng doanh nghiệp thông qua ASUS Expert Series. Với độ bền cao, bảo mật toàn diện, sẵn sàng cho AI và hệ sinh thái bán lẻ/hậu mãi phủ rộng, ASUS Expert Series được thiết kế để đồng hành cùng doanh nghiệp Việt trên hành trình phát triển dài hạn - đúng với tinh thần Trusted by IT Experts, Built for Worry-Free Business.”