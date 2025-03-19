ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower: máy tính để bàn hiệu suất cao dành cho doanh nghiệp

ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower

Điểm đáng chú ý của ExpertCenter P500 Mini Tower là được thiết kế với độ bảo mật cao từ bộ tính năng bảo mật độc quyền ASUS ExpertGuardian đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật cấp doanh nghiệp. Các tính năng này bao gồm BIOS tuân thủ chuẩn NIST SP 800-155 của Viện Tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST), đảm bảo tính toàn vẹn và bảo vệ firmware của máy tính. ASUS đồng thời cũng cam kết cập nhật BIOS và trình điều khiển trong ít nhất 5 năm để bảo vệ dữ liệu quan trọng.

Để nâng tầm trải nghiệm hội họp trực tuyến, ExpertCenter P500 Mini Tower được trang bị ASUS AI ExpertMeet với các công cụ AI tiên tiến như dịch thuật thời gian thực và tóm tắt tự động, giúp tối ưu hóa khả năng cộng tác. Với tùy chọn đồ họa lên đến NVIDIA® GeForce® RTX 3050, chiếc máy tính để bàn này mang đến chất lượng hình ảnh cao cấp và khả năng xử lý đồ họa mạnh mẽ.

Đó cũng là lý do ExpertCenter P500 Mini Tower hướng đến các doanh nghiệp nhỏ, kết hợp hiệu suất mạnh mẽ, độ bảo mật cao cùng với mức giá hợp lý, sẵn sàng nâng tầm hiệu suất làm việc chuyên môn.

ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower được trang bị bộ vi xử lý Intel® Core™ i7

Sức mạnh vượt trội từ bộ xử lý lên đến Intel® Core™ i7:

Nhờ bộ vi xử lý Intel® Core™ i7 cùng hệ thống tản nhiệt ASUS Tower Air Cooler tối ưu, mà ExpertCenter P500 có thể đạt 95W TDP, mang lại hiệu năng tốt hơn tới 30% so với các máy tính để bàn khác trong tầm giá. Giải pháp mạnh mẽ nhưng tiết kiệm này rất lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm một máy tính để bàn hiệu suất cao, đáng tin cậy, có thể xử lý các tác vụ đòi hỏi khắt khe một cách dễ dàng, giúp tăng năng suất và hiệu quả mà không vượt ngân sách.

ASUS Tower Air Cooler: Tản nhiệt tốt hơn

Hệ thống ASUS Tower Air Cooler đặt ra tiêu chuẩn mới về hiệu quả làm mát, thiết kế tiên tiến gồm ba ống dẫn nhiệt 6,7mm bán phẳng được kết nối với một quạt lớn 9cm, đạt được diện tích tản nhiệt đáng kinh ngạc 3.402 cm² – lớn hơn gấp 4 lần so với diện tích tản nhiệt của máy tính để bàn truyền thống.

Hệ thống tản nhiệt tiên tiến này được tích hợp vào ExpertCenter P500 Mini Tower, giúp nâng cao hiệu suất CPU bằng cách tối ưu hóa khả năng tản nhiệt, và đảm bảo máy hoạt động trơn tru và đáng tin cậy. Được thiết kế để tiết kiệm năng lượng, Tower Air Cooler giảm mức tiêu thụ điện năng lên đến 38% và hoạt động ở mức độ ồn cực thấp 24dB trong chế độ im lặng và không hơn 38dB trong chế độ hiệu năng cao – tựa như môi trường thư viện, là giải pháp lý tưởng cho các doanh nghiệp đang tìm kiếm hiệu suất mạnh mẽ, hiệu quả và yên tĩnh.

ASUS ExpertGuardian: Bảo mật cấp doanh nghiệp

ASUS ExpertGuardian mang đến giải pháp bảo mật toàn diện, bảo vệ doanh nghiệp từ mọi góc độ. Với BIOS tuân thủ NIST SP 800-155, cam kết cập nhật BIOS và trình điều khiển trong 5 năm từ ASUS, cùng tính năng bảo vệ TPM 2.0, ExpertGuardian đảm bảo an toàn cho cả phần cứng và phần mềm, bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu quan trọng.

Các tính năng bổ sung như khe khóa Kensington, sao lưu an toàn và một năm sử dụng miễn phí McAfee+ Premium giúp tăng cường bảo mật dữ liệu, cho phép doanh nghiệp tập trung tăng trưởng. ASUS ExpertGuardian giúp các tổ chức ở mọi quy mô có thể yên tâm với lớp bảo vệ hàng đầu, đảm bảo an toàn ở mọi cấp độ để tập trung vào những điều quan trọng nhất.

Bên cạnh đó, ExpertCenter P500 Mini Tower còn đáp ứng tiêu chuẩn độ bền quân đội, đi kèm với các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp của ASUS, mang lại sự an tâm trong quá trình vận hành lâu dài, cùng khả năng hỗ trợ nhanh chóng khi cần thiết.

ASUS ExpertCenter P500 Mini Tower

ASUS AI ExpertMeet: công cụ AI tiên tiến

Với các tính năng như AI Meeting Minutes, tự động ghi lại và sắp xếp các điểm thảo luận chính và AI Translated Subtitles phá vỡ rào cản ngôn ngữ trong thời gian thực. ExpertMeet lo liệu các chi tiết, để người dùng có thể tập trung vào việc chia sẻ những ý tưởng lớn và thúc đẩy sự sáng tạo. Bằng cách đơn giản hóa việc quản lý cuộc họp, AI ExpertMeet cho phép các nhóm làm việc thông minh hơn và kết nối liền mạch, đảm bảo rằng mỗi cuộc trò chuyện đều có ý nghĩa.

ASUS AI ExpertMeet là công cụ độc quyền từ ASUS, nâng tầm trải nghiệm họp trực tuyến với các công cụ AI. Tính năng AI Meeting Minutes tự động ghi lại và sắp xếp các ý chính trong cuộc thảo luận, trong khi AI Translated Subtitles sử dụng mô hình AI nội bộ, cho phép dịch nội dung thảo luận theo thời gian thực ngay trên thiết bị mà không cần kết nối internet, đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối. Screen Watermark giúp ngăn chặn việc chụp ảnh màn hình trái phép, đảm bảo an toàn cho thông tin quan trọng của bạn.