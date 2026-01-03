'Âm sắc Việt' đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Đây là hoạt động văn hóa thử nghiệm trong không gian di sản về đêm, được triển khai nhân dịp chào năm mới 2026. "Âm sắc Việt" hướng công chúng đến cách cảm nhận mới về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, về một không gian hội tụ, lan tỏa đạo học Việt Nam theo nghĩa rộng, bao gồm cả sự truyền dạy nghề nghiệp, kỹ năng và tinh hoa văn hóa giữa các thế hệ.

Chương trình “Âm sắc Việt” lựa chọn âm nhạc và nghệ thuật truyền thống làm phương tiện biểu đạt, mở rộng cách tiếp cận về giá trị giáo dục của Văn Miếu – Quốc Tử Giám trong đời sống đương đại.

Chương trình “Âm sắc Việt” lựa chọn âm nhạc và nghệ thuật truyền thống làm phương tiện biểu đạt, mở rộng cách tiếp cận về giá trị giáo dục của Văn Miếu-Quốc Tử Giám trong đời sống đương đại.

Trong không gian tĩnh lặng, trang nghiêm của di tích về đêm, dưới ánh sáng đèn lồng truyền thống, công chúng được dẫn dắt qua các không gian tiêu biểu như Khuê Văn Các, giếng Thiên Quang, khu vực Bái Đường…

Tại đây, các hoạt động trình diễn nghề truyền thống như làm nón, đan cói, thêu, nặn tò he và giao lưu nghệ thuật được sắp đặt hài hòa với cảnh quan kiến trúc và lịch sử của Văn Miếu – Quốc Tử Giám.

Điểm nhấn là không gian trình diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam với sự tham gia của Nghệ sỹ Ưu tú đàn nhị Thùy Anh cùng các học trò Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Âm thanh nhạc cụ dân tộc vang lên trong không gian di sản tạo nên trải nghiệm thẩm mỹ đặc biệt, gợi mở câu chuyện về sự tiếp nối, truyền dạy và gìn giữ các giá trị văn hóa phi vật thể của dân tộc.

Điểm nhấn là không gian trình diễn âm nhạc truyền thống Việt Nam với sự tham gia của Nghệ sỹ Ưu tú đàn nhị Thùy Anh cùng các học trò Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Chương trình Trải nghiệm đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám được chính thức ra mắt cuối năm 2023 đã được du khách trong và ngoài nước nhiệt tình đón nhận. Về đêm, mọi di tích kiến trúc và không gian di sản trở nên ấn tượng hơn, lung linh hơn thường ngày, song vẫn giữ được nét thâm trầm, tinh tế của một khu di sản vốn được coi như ngôi trường quốc học đầu tiên của Việt Nam dưới thời quân chủ.

Một không gian Văn Miếu – Quốc Tử Giám về đêm vừa quen lại vừa lạ được thể hiện thông qua nghệ thuật ánh sáng ấn tượng và hệ thống âm thanh tinh tế mang đến cho du khách nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau. Điểm chạm bùng nổ để khép lại quá trình này chính là Show 3D Mapping “Tinh Hoa Đạo Học” tôn vinh truyền thống hiếu học, tinh thần tôn sư trọng đạo và tư tưởng trọng dụng hiền tài của dân tộc Việt Nam.