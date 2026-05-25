Một dòng họ có hai vị tiến sĩ giữ chức “Tế tửu” Quốc Tử Giám

Dưới thời Lê Trung hưng, có hai vị Tiến sĩ là Nguyễn Nghi (1588- 1657) và Nguyễn Thẩm (1663 -1725) từng giữ chức “Tế tửu” (tương đương chức Hiệu trưởng) tham gia trực tiếp vào việc đào tạo nhân tài tại Quốc Tử Giám. Đặc biệt, sáu trong số tám vị có tên trên được lưu danh trên bia tiến sĩ đặt tại Văn Miếu Thăng Long. Nhiều người từng tham gia tổ chức các kỳ thi Hương, thi Hội, thi Đình hoặc mở lớp dạy học tại quê nhà và một số địa phương góp phần thúc đẩy phong trào học tập của nước ta ngày càng phát triển.

Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu, Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu. Ảnh: Hoàng Lân

Người khai khoa là Đình nguyên, Hoàng giáp Nguyễn Thực đỗ khoa thi năm Ất Mùi (1595), tiếp sau có các Tiến sĩ Nguyễn Nghi, Nguyễn Khuê, Nguyễn Sĩ, Nguyễn Thẩm, Nguyễn Thưởng, Nguyễn Tư Giản và Nguyễn Kham. Các vị đại khoa đã để lại nhiều dấu ấn trên nhiều lĩnh vực như: chính trị, quân sự, văn hóa, lịch sử, ngoại giao và giáo dục. Nhiều người có những đóng góp nổi bật với Văn Miếu - Quốc Tử Giám và sự nghiệp giáo dục của nước nhà.

Dòng họ Đình nguyên, Hoàng giáp Nguyễn Thực (còn được dân làng Vân Điềm gọi là Họ Nguyễn đại tôn) là một trong những họ đầu tiên về định cư tại làng Vân Điềm. Làng Vân Điềm, Du Lâm là vùng đất thuộc huyện Đông Ngàn xưa, nằm trong không gian văn hóa Kinh Bắc nổi tiếng với truyền thống khoa bảng.

Con cháu dòng họ sau còn phát triển ở Du Lâm, Dục Nội, Phong Xá, Xuân Lai, Vệ Ninh, Sơn Tây... Trong đó, làng Vân Điềm và Du Lâm là 2 nơi có nhiều đời đăng khoa, làm quan xuyên suốt từ thời Lê Trung hưng đến triều Nguyễn.

Tiến sĩ Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, Hội thảo Khoa học là dịp đánh giá, tôn vinh những phẩm chất, tài năng, khí phách của các danh nhân dòng họ Nguyễn đại tôn làng Vân Điềm, Du Lâm đối với lịch sử dân tộc. Họ chính là những tấm gương sáng, tạo động lực, điểm tựa tinh thần khích lệ thế hệ trẻ noi gương học tập vươn lên, đồng thời nhắc nhở chúng ta biết trân trọng, bảo tồn và phát huy tốt những vốn quý tinh hoa được các bậc tiền nhân chắt lọc, trao truyền lại góp phần xây dựng cho dòng họ, quê hương, đất nước ngày càng thêm giàu đẹp.

Các diễn giả thảo luận tại tọa đàm.

Theo PGS.TS.Nguyễn Đức Nhuệ (Viện Sử học, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam), Đình nguyên, Hoàng giáp Nguyễn Thực là một danh Nho, danh thần tiêu biểu của triều đình Lê Trung hưng thế kỷ XVII. Ông là một trong 72 danh nhân tiêu biểu của đất nước từ thời Lý đến hết thời Lê Trung hưng. Sự cống hiến của ông chủ yếu trên lĩnh vực chính trị, bang giao. Hiện nay, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám còn lưu giữ các văn bia ghi chép công lao đóng góp của dòng họ Đình nguyên, Hoàng giáp Nguyễn Thực.

Hội thảo khoa học “Dòng họ Đình nguyên, Hoàng giáp Nguyễn Thực làng Vân Điềm, Du Lâm với Văn Miếu - Quốc Tử Giám và sự nghiệp giáo dục” nhận được 29 bài tham luận của các nhà khoa học, đại biểu đến từ Viện Sử học, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Viện Văn học (Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam); Viện Khoa học Phát triển Nhân lực và Văn hóa; Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội); Trường Đại học Đại Nam; Trung tâm Lưu trữ Quốc gia I; Trung tâm Nghiên cứu Vũ trụ Việt Nam; Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám và hậu duệ dòng họ.

Các tham luận tập trung vào nghiên cứu, tìm hiểu về các nội dung: Thân thế, sự nghiệp của các danh nhân khoa bảng dòng họ Nguyễn Thực làng Vân Điềm và Du Lâm; Vai trò, đóng góp của các vị đại khoa của dòng họ đối với quê hương, đất nước, đặc biệt đối với Văn Miếu – Quốc Tử Giám và sự nghiệp giáo dục; Đề xuất giải pháp bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa liên quan đến dòng họ Đình nguyên, Hoàng giáp Nguyễn Thực.

Trong khuôn khổ của Hội thảo, phần trưng bày bổ trợ sẽ giới thiệu những tư liệu, tài liệu, phiên bản, bản dập, hình ảnh được sưu tầm, phục chế từ châu bản, mộc bản, ảnh chụp thác bản tại các trung tâm lưu trữ và viện nghiên cứu trong thời gian vừa qua.