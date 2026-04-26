Triển lãm hội họa vua Hàm Nghi lần đầu quy mô lớn tại Hà Nội

Vừa qua, tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), triển lãm “Trời, Non, Nước | Allusive Panorama” chính thức khai mạc, đánh dấu chặng thứ hai trong chuỗi triển lãm mỹ thuật về vua Hàm Nghi do Art Nation phối hợp với Viện Pháp tại Việt Nam và Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám tổ chức.

Ông Lê Xuân Kiêu Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: BTC

Diễn ra từ ngày 24/4 đến 10/5/2026 tại Nhà Thái Học (Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Hà Nội), triển lãm mở cửa từ 8h đến 17h hằng ngày, mang đến cho công chúng cơ hội tiếp cận một di sản nghệ thuật đặc biệt gắn với vua Hàm Nghi.

“Trời, Non, Nước” trưng bày 20 tác phẩm hội họa được tuyển chọn từ 10 bộ sưu tập tư nhân. Các tác phẩm đã được hồi hương, thẩm định, bảo quản và phục chế bởi các chuyên gia đầu ngành, dưới sự đồng giám tuyển của nhà nghiên cứu mỹ thuật Ace Lê và Tiến sĩ Amandine Dabat - hậu duệ đời thứ 5 của vua Hàm Nghi, tác giả cuốn sách “Hàm Nghi - Hoàng đế lưu vong, nghệ sĩ ở Alger”.

Trước đó, triển lãm từng được tổ chức tại Điện Kiến Trung (Đại nội Huế) vào tháng 3/2025 và thu hút hơn 110.000 lượt khách tham quan. Tại Hà Nội, sự kiện được tổ chức với tiêu chuẩn trưng bày quốc tế, trở thành triển lãm quy mô lớn đầu tiên về hội họa vua Hàm Nghi tại Thủ đô.

Sau thành công tại Huế với hơn 110.000 lượt khách, triển lãm hội họa vua Hàm Nghi tiếp tục ra mắt tại Hà Nội, kỳ vọng trở thành điểm hẹn văn hóa dịp lễ. Ảnh: BTC

Theo giám tuyển Ace Lê, vua Hàm Nghi (1871–1944) được biết đến rộng rãi trong sử ta với tư cách một vị anh hùng dân tộc, người phát động chiếu Cần Vương rồi bị thực dân Pháp bắt và lưu đày tại Algeria đến khi qua đời. Tuy nhiên, lịch sử mỹ thuật lại lãng quên ngài trong gần 100 năm qua. Ít người biết rằng, ngài là họa sỹ Việt đầu tiên được đào tạo theo giáo trình hàn lâm Tây phương, mở ra buổi bình minh cho dòng mỹ thuật Đông Dương, cũng là chương đầu tiên của mỹ thuật hiện đại Việt Nam.

Triển lãm nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám (1076–2026).Ông Lê Xuân Kiêu Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám cho biết, một sự kiện nghệ thuật quy mô như "Trời, Non, Nước" luôn mang tới những đóng góp quan trọng trong hành trình chuyển hóa di tích thành không gian sáng tạo độc đáo.

Việc trưng bày các tác phẩm của cựu hoàng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám là lời tôn vinh dành cho những giá trị tri thức vốn luôn được đề cao trong lịch sử dân tộc. Ông Lê Xuân Kiêu cho rằng triển lãm sẽ đưa di tích trở thành điểm hẹn cho công chúng trong dịp lễ năm nay, tiếp tục nuôi dưỡng mạch nguồn văn hóa.

Đồng quan điểm, ông Éric Soulier, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam nhận định, triển lãm là minh chứng cho sự giao thoa giữa lịch sử, nghệ thuật và ký ức chung của Việt Nam - Pháp, góp phần thúc đẩy đối thoại văn hóa và làm nổi bật mối quan hệ giữa hai quốc gia trong lĩnh vực nghệ thuật và di sản.

Bên cạnh không gian triển lãm, sự kiện còn mang đến chuỗi hoạt động vệ tinh đa dạng với các buổi giao lưu và tour chuyên đề cùng đội ngũ giám tuyển, chuyên gia. Vào lúc 10h sáng ngày 25/4, một hoạt động tọa đàm nghệ thuật đặc biệt sẽ được tổ chức tại Hội trường Ngụy Như Kon Tum thuộc khuôn viên Khoa Hóa, Đại học Khoa học Tự nhiên và Đại học Dược Hà Nội.

Đây là dịp để công chúng tìm hiểu sâu hơn về hành trình hồi hương của các tác phẩm, đồng thời định vị vai trò của vua Hàm Nghi trong dòng chảy lịch sử mỹ thuật Việt Nam.