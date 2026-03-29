Kỷ niệm 680 năm ngày mất Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi

Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động hướng tới kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám – trường đại học đầu tiên của Việt Nam, đồng thời tôn vinh các danh nhân có nhiều đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Mạc Đĩnh Chi tên tự Tiết Phu, quê tại làng Lũng Động, huyện Chí Linh, (nay thuộc thôn Long Động, xã Hợp Tiến, thành phố Hải Phòng).

TS. Lê Xuân Kiêu - Giám đốc Trung tâm Hoạt động VHKH Văn Miếu - Quốc Tử Giám phát biểu tại lễ kỷ niệm

Năm Giáp Thìn (1304), ông thi đỗ Trạng Nguyên khoa thi Thái học sinh dưới niên hiệu Hưng Long, đời vua Trần Anh Tông, sau đó ông được ban Thái học sinh hoả dũng thủ, sung chức Nội thư gia, sau thăng Đại liêu ban Tả bộc xạ.

Trong sự nghiệp làm quan, ông đảm nhiệm nhiều chức vụ quan trọng, tham gia hoạt động bang giao, nổi bật với tài năng ứng đối, học vấn uyên thâm, ông đã làm vẻ vang cho đất nước. Ông là cháu đời xa của Mạc Hiển Tích, viễn tổ của Mạc Đăng Dung.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Xuân Kiêu nhấn mạnh, Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi là hình mẫu tiêu biểu của kẻ sĩ Việt Nam, với lý tưởng học để phụng sự đất nước và lưu danh bằng nhân cách.

Toàn cảnh lễ kỷ niệm.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu đã tham gia lễ dâng hương tưởng niệm và tọa đàm khoa học, làm rõ thân thế, sự nghiệp cũng như những đóng góp của Trạng nguyên Mạc Đĩnh Chi trên các lĩnh vực giáo dục, chính trị và ngoại giao.

Lễ kỷ niệm là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm tri ân danh nhân, đồng thời lan tỏa truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo, góp phần khẳng định vai trò của Văn Miếu - Quốc Tử Giám trong đời sống văn hóa giáo dục hiện nay.