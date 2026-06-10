Cổ phiếu ngành bán dẫn và công nghệ châu Á giảm điểm hôm nay 10/6, theo sau đà giảm điểm trên Phố Wall đêm trước đó.

Cổ phiếu AI châu Á lao dốc, SoftBank mất 10% vì áp lực định giá

Thị trường cổ phiếu công nghệ châu Á tiếp tục chịu áp lực bán mạnh trong phiên giao dịch hôm nay ngày 10/6, khi tâm lý thận trọng của nhà đầu tư lan rộng sau đợt điều chỉnh tại Phố Wall. Nhóm doanh nghiệp liên quan đến trí tuệ nhân tạo và bán dẫn trở thành tâm điểm của làn sóng chốt lời sau nhiều tháng tăng nóng.

SoftBank là cái tên chịu tác động mạnh nhất khi cổ phiếu giảm tới 10%. Theo Bloomberg News, tập đoàn đầu tư công nghệ Nhật Bản đang gặp khó khăn trong kế hoạch huy động tối thiểu 6 tỷ USD thông qua khoản vay ký quỹ được bảo đảm bằng cổ phần OpenAI. Việc thương vụ chưa đạt tiến triển như kỳ vọng khiến áp lực bán gia tăng, đồng thời làm dấy lên lo ngại về khả năng huy động vốn cho các khoản đầu tư AI quy mô lớn.

Không chỉ SoftBank, nhiều doanh nghiệp bán dẫn hàng đầu Nhật Bản cũng chìm trong sắc đỏ. Advantest giảm 3,8%, còn Renesas Electronics mất 3,4% khi dòng tiền rút khỏi nhóm cổ phiếu tăng trưởng.

Tại Hàn Quốc, áp lực bán diễn ra mạnh hơn. SK Hynix giảm hơn 8%, Samsung Electronics mất 7,45%, Samsung SDI giảm hơn 5% và LG Display giảm gần 9%. Đây đều là những doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng trong chuỗi cung ứng chip nhớ, pin và màn hình phục vụ ngành AI toàn cầu.

Đài Loan cũng không nằm ngoài xu hướng này. Cổ phiếu của TSMC, nhà sản xuất chip theo hợp đồng lớn nhất thế giới, giảm khoảng 2%, trong khi Hon Hai Precision Industry, đối tác lắp ráp lớn của Apple, mất hơn 4%.

Dòng tiền AI đang thay đổi hướng đi

Đợt điều chỉnh diễn ra ngay sau khi Nasdaq Composite giảm 0,97% và S&P 500 mất 0,26% trong phiên giao dịch trước đó tại Mỹ. Quỹ ETF iShares Semiconductor cũng giảm 1%, phản ánh tâm lý thận trọng đối với toàn bộ ngành bán dẫn.

Theo giới phân tích, nguyên nhân không đến từ sự suy yếu của nhu cầu AI mà xuất phát từ việc thị trường đang đánh giá lại mức định giá của các doanh nghiệp công nghệ.

Hàng loạt thương vụ huy động vốn và IPO quy mô lớn trong lĩnh vực AI được cho là sẽ hút một lượng vốn đáng kể khỏi các cổ phiếu đã niêm yết.

OpenAI vừa bí mật nộp hồ sơ IPO, trong khi SpaceX dự kiến bắt đầu giao dịch trong tuần này với mức định giá được thị trường kỳ vọng lên tới khoảng 1,75 nghìn tỷ USD. Bên cạnh đó, Anthropic cũng được đánh giá là một trong những ứng viên IPO được giới đầu tư theo dõi sát sao.

Sự xuất hiện của các "siêu IPO" khiến nhiều quỹ đầu tư có xu hướng cơ cấu danh mục, bán bớt cổ phiếu công nghệ hiện hữu để chuẩn bị nguồn vốn tham gia các thương vụ mới. Điều này tạo thêm áp lực điều chỉnh đối với nhóm cổ phiếu AI vốn đã tăng rất mạnh trong thời gian qua.

Diễn biến tại châu Á cho thấy ngành AI vẫn duy trì sức hút rất lớn nhưng nhà đầu tư đang chuyển sang giai đoạn lựa chọn kỹ lưỡng hơn thay vì mua vào trên diện rộng.

Đối với thị trường Việt Nam, nhóm doanh nghiệp công nghệ niêm yết như FPT, CMG, ELC, FOX hay các doanh nghiệp cung cấp hạ tầng số có thể chịu tác động tâm lý ngắn hạn nếu xu hướng điều chỉnh của thị trường quốc tế kéo dài. Tuy nhiên, khác với các cổ phiếu AI thuần túy tại Mỹ hay Nhật Bản, định giá của nhiều doanh nghiệp công nghệ Việt Nam vẫn gắn với hoạt động kinh doanh thực tế trong lĩnh vực chuyển đổi số, dịch vụ CNTT và xuất khẩu phần mềm.

Ở góc độ dài hạn, nhu cầu đầu tư cho trung tâm dữ liệu, điện toán đám mây và ứng dụng AI tạo sinh vẫn được dự báo tiếp tục tăng. Vì vậy, các đợt điều chỉnh mạnh như hiện nay nhiều khả năng phản ánh quá trình tái phân bổ dòng vốn hơn là sự suy giảm của triển vọng công nghệ AI.