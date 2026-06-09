Sử dụng hệ truyền động hybrid mới, công suất hơn 230 mã lực

Kia Sorento Hybrid 2026 là lần đầu tiên mẫu xe này được bổ sung tùy chọn động cơ điện hóa sau khi thế hệ mới ra mắt trong nước vào tháng 9/2025 với các phiên bản sử dụng động cơ đốt trong truyền thống.

Tâm điểm trên Kia Sorento Hybrid 2026 nằm ở hệ thống vận hành Smartstream Turbo Hybrid. Cấu hình này kết hợp giữa động cơ xăng tăng áp, mô-tơ điện hiệu suất cao cùng bộ pin lithium-ion polymer, tương tự công nghệ đang được trang bị trên Kia Sportage Hybrid mới.

Kia Sorento Hybrid 2026. Ảnh: Thành Nhạn

Theo công bố từ nhà sản xuất, hệ truyền động hybrid trên Sorento mới tạo ra tổng công suất kết hợp 232 mã lực và mô-men xoắn cực đại 367 Nm. Mức tiêu thụ nhiên liệu của xe đạt khoảng 4,9 lít/100 km trong điều kiện vận hành hỗn hợp, giúp giảm đáng kể lượng nhiên liệu sử dụng so với các phiên bản chỉ dùng động cơ xăng hoặc dầu.

Không chỉ tập trung vào khả năng tiết kiệm nhiên liệu, Kia còn trang bị cho Sorento Hybrid 2026 công nghệ kiểm soát chuyển động thông minh E-VMC. Hệ thống này tận dụng khả năng phản hồi nhanh của mô-tơ điện để hỗ trợ xe vận hành ổn định hơn trong nhiều điều kiện khác nhau.

Hệ thống động cơ Hybrid của Kia Sorento Hybrid 2026. Ảnh: Thành Nhạn

Công nghệ E-Ride có khả năng điều chỉnh mô-men xoắn từ mô-tơ điện khi xe đi qua gờ giảm tốc hoặc mặt đường không bằng phẳng, qua đó hạn chế hiện tượng rung lắc và nâng cao sự thoải mái cho hành khách. Trong khi đó, E-Handling hỗ trợ kiểm soát thân xe khi chuyển hướng bằng cách phân bổ lực kéo phù hợp, giúp xe phản ứng chính xác hơn khi đánh lái.

Kia Sorento Hybrid 2026 cũng được trang bị hệ thống phanh tái sinh thông minh. Người lái có thể lựa chọn ba mức độ thu hồi năng lượng thông qua lẫy chuyển số phía sau vô lăng. Ở chế độ Auto, xe có thể tự động điều chỉnh lực tái tạo dựa trên tốc độ, điều kiện giao thông, địa hình và khoảng cách với phương tiện phía trước.

Kia Sorento Hybrid 2026 được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái. Ảnh: Thành Nhạn

Về an toàn, Kia Sorento Hybrid 2026 được trang bị nhiều công nghệ hỗ trợ người lái như 6 túi khí, hệ thống cân bằng điện tử, hỗ trợ khởi hành ngang dốc, cảm biến hỗ trợ đỗ xe trước, sau và hai bên hông. Ngoài ra, mẫu SUV này còn có các tính năng hỗ trợ chủ động như hỗ trợ đánh lái tránh va chạm, hỗ trợ tránh va chạm phía sau khi lùi cùng nhiều hệ thống kiểm soát vận hành khác.

Bên cạnh đó, tính năng E-EHA được phát triển nhằm hỗ trợ người lái trong các tình huống cần đánh lái khẩn cấp. Hệ thống sẽ tối ưu phản ứng động học của xe để tăng khả năng kiểm soát và hạn chế nguy cơ mất ổn định khi tránh chướng ngại vật.

Giữ thiết kế quen thuộc, nâng cấp nhiều trang bị tiện nghi

Ngoài hệ truyền động mới, Kia Sorento Hybrid 2026 gần như không thay đổi so với các phiên bản sử dụng động cơ truyền thống. Mẫu SUV này tiếp tục áp dụng ngôn ngữ thiết kế hiện đại của Kia với cụm đèn trước và đèn hậu lấy cảm hứng từ hình ảnh bản đồ sao.

Phần ngoại thất của xe nổi bật với bộ mâm hợp kim 19 inch thiết kế đa chấu thể thao, kết hợp cùng cản trước viền mạ crôm. Các chi tiết này giúp Sorento Hybrid duy trì phong cách mạnh mẽ đặc trưng của một mẫu SUV cỡ D nhưng vẫn hướng đến khả năng sử dụng hằng ngày.

Bộ mâm hợp kim 19 inch của Kia Sorento Hybrid 2026. Ảnh: Thành Nhạn

Khu vực nội thất được trang bị nhiều tiện nghi hiện đại như vô lăng D-cut 2 chấu mới, cụm màn hình kép Panoramic liền khối gồm bảng đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí trung tâm cùng kích thước 12,3 inch.

Xe hỗ trợ kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, cần số điện tử dạng núm xoay, lẫy chuyển số thể thao, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold cùng màn hình hiển thị thông tin trên kính lái HUD.

Thiết kế khoang lái của Kia Sorento Hybrid 2026. Ảnh: Thành Nhạn

Hệ thống treo của Sorento Hybrid 2026 cũng được tinh chỉnh nhằm cải thiện khả năng vận hành. Xe sử dụng treo trước MacPherson và treo sau liên kết đa điểm, kết hợp công nghệ van giảm chấn đa dòng độc lập cùng phuộc trước giảm chấn hai hướng. Khả năng cách âm được tăng cường nhờ kính chuyên dụng trên toàn bộ cửa xe, mang lại không gian yên tĩnh hơn trong quá trình di chuyển.

Bước vào bên trong, xe tiếp tục sở hữu cấu hình 7 chỗ ngồi với ba hàng ghế. Bộ pin hybrid được bố trí dưới sàn xe nhằm tối ưu không gian cabin, đồng thời không làm ảnh hưởng đáng kể đến khả năng sử dụng khoang hành lý. Hàng ghế thứ ba có thể gập phẳng linh hoạt, giúp người dùng dễ dàng mở rộng không gian chứa đồ khi cần thiết.

Thiết kế hàng ghế sau của Kia Sorento Hybrid 2026. Ảnh: Thành Nhạn

Hiện THACO chưa công bố giá bán chính thức của Kia Sorento Hybrid 2026 tại Việt Nam. Tuy nhiên, việc bổ sung phiên bản hybrid được xem là bước đi mới của Kia trong quá trình mở rộng danh mục xe điện hóa tại thị trường trong nước, đồng thời đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các mẫu xe tiết kiệm nhiên liệu.

Kia áp dụng chế độ bảo hành 5 năm hoặc 150.000 km cho toàn bộ xe, tùy điều kiện nào đến trước. Riêng bộ pin hybrid được bảo hành trong thời gian 7 năm hoặc 150.000 km.