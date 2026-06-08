Lỗi gì khiến Piaggio phải thu hồi xe?

Piaggio Việt Nam phát hiện một linh kiện trong mạch điện tử của cụm đèn chiếu sáng phía trước, cụ thể là tụ điện, có thể không đáp ứng tiêu chuẩn kỹ thuật đã quy định. Tụ điện này do một nhà cung cấp thứ cấp sản xuất và được lắp vào một số xe xuất xưởng từ tháng 1 đến tháng 2 năm 2026.

Hậu quả thực tế mà người lái có thể gặp là đèn chiếu gần hoặc đèn chiếu xa tắt đột ngột khi đang chạy xe, thậm chí cả hai loại đèn cùng ngừng hoạt động. Trong tình huống xấu nhất, chỉ báo trên bảng đồng hồ cũng có thể mất tín hiệu. Điều này đặt ra rủi ro thực sự về tầm nhìn và an toàn, nhất là khi xe vận hành vào ban đêm hoặc trong điều kiện thiếu sáng.

Piaggio Việt Nam chịu toàn bộ chi phí kiểm tra, thay thế linh kiện và lắp đặt cho từng xe trong diện thu hồi. Nếu quá trình kiểm tra phát sinh thêm các hư hỏng liên quan đến lỗi tụ điện đèn chiếu sáng, Piaggio cũng chịu trách nhiệm xử lý toàn bộ, chủ xe không phát sinh thêm bất kỳ khoản chi phí nào. Thời gian thực hiện dự kiến khoảng 20 phút mỗi xe.

Ảnh minh họa: Lương Dũng

Những mẫu xe nào bị ảnh hưởng?

Tổng cộng 1.063 xe thuộc bốn kiểu loại nằm trong diện thu hồi. Vespa Sprint 125cc có số lượng lớn nhất với 746 xe, tiếp theo là Vespa Sprint 150cc với 238 xe, Vespa Primavera 125cc với 53 xe và Liberty 125cc với 26 xe. Tất cả đều được sản xuất trong hai tháng đầu năm 2026.

Người tiêu dùng cần lưu ý rằng không phải toàn bộ xe trong các mẫu trên đều mang linh kiện lỗi, mà chỉ một tỷ lệ nhất định trong số đó. Tuy vậy, Piaggio Việt Nam chủ động triển khai thu hồi toàn bộ nhóm xe nằm trong khoảng thời gian sản xuất này để kiểm tra kỹ lưỡng, thay vì chờ sự cố xảy ra với từng xe cụ thể.

Chủ xe cần kiểm tra số khung xe của mình theo danh sách công bố trên trang web chính thức của Piaggio tại địa chỉ piaggio.com/vn_VI/recall-campaign/. Nếu số khung xe trùng với danh sách thu hồi, chủ xe mang xe đến bất kỳ đại lý ủy quyền nào của Piaggio Việt Nam trên toàn quốc để được kiểm tra và thay thế linh kiện hoàn toàn miễn phí.

Tìm hiểu xem xe của bạn có nằm trong diện thu hồi sản phẩm hay không tại đây.

Chương trình bắt đầu từ ngày 5/6/2026 và kéo dài trong ba tháng. Ngoài việc tra cứu online, chủ xe có thể gọi vào đường dây hỗ trợ miễn phí 1800 555 585 hoặc gửi email đến customer.service@piaggio.com.vn để được hướng dẫn trực tiếp.

Khuyến cáo của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia cho người tiêu dùng

Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia xác nhận tiếp nhận báo cáo từ Piaggio Việt Nam và hiện đang giám sát toàn bộ quá trình thực hiện chương trình thu hồi. Cơ quan này khuyến cáo chủ xe không chủ quan, nên chủ động tra cứu thông tin và đưa xe đến đại lý sớm, không cần chờ Piaggio liên hệ trực tiếp.

Theo Piaggio Việt Nam, chương trình thu hồi được thông báo trên trang web của Công ty, trên phương tiện báo chí, đồng thời gửi tin nhắn và hoặc gửi thư trực tiếp tới từng khách hàng trong dah sách bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, chủ động kiểm tra vẫn là cách nhanh nhất để chủ xe tự bảo vệ mình, đặc biệt trong bối cảnh hàng nghìn xe đang lưu thông trên đường mỗi ngày.

Việc Piaggio Việt Nam công khai thu hồi ngay khi phát hiện lỗi tiềm ẩn, thay vì chờ tai nạn thực tế xảy ra, phản ánh xu hướng quản lý chất lượng ngày càng chủ động hơn trong ngành công nghiệp xe máy tại Việt Nam. Người tiêu dùng ngày nay cũng có quyền yêu cầu nhà sản xuất chịu trách nhiệm rõ ràng và minh bạch khi sản phẩm phát sinh vấn đề kỹ thuật.