Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 được tổ chức tại 2.487 điểm thi với gần 50.000 phòng thi trên cả nước. Đây cũng là năm đầu tiên kỳ thi diễn ra tại 34 tỉnh, thành phố sau khi thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Việc thay đổi địa giới hành chính khiến quy mô tổ chức thi tại nhiều địa phương tăng đáng kể, đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác điều hành, phối hợp và bảo đảm an toàn kỳ thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 không chỉ ghi nhận số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành. (Ảnh minh họa)

Theo kế hoạch, chiều 10/6, thí sinh đến điểm thi để làm thủ tục dự thi, nghe phổ biến quy chế, lịch thi và kiểm tra thông tin cá nhân. Nếu phát hiện sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, đối tượng ưu tiên hoặc khu vực ưu tiên, thí sinh phải báo ngay cho giám thị hoặc người làm nhiệm vụ tại điểm thi để được xử lý kịp thời.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng lưu ý thí sinh mang đầy đủ giấy tờ cần thiết khi đến làm thủ tục dự thi. Trường hợp bị mất Thẻ Căn cước công dân, hộ chiếu hoặc các giấy tờ quan trọng khác phải báo cáo ngay với Trưởng điểm thi để được xem xét, giải quyết theo quy định.

Theo lịch thi, sáng 11/6, thí sinh làm bài thi môn Ngữ văn theo hình thức tự luận trong thời gian 120 phút; buổi chiều thi môn Toán với thời gian làm bài 90 phút. Sáng 12/6, thí sinh hoàn thành bài thi tự chọn gồm hai môn đã đăng ký, mỗi môn có thời gian làm bài 50 phút. Ngày 13/6 được bố trí là ngày thi dự phòng.

Công nghệ hỗ trợ quản lý kỳ thi quy mô lớn nhất từ trước đến nay

Kỳ thi năm nay không chỉ ghi nhận số lượng thí sinh đông nhất từ trước tới nay mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với công tác quản lý, điều hành trong bối cảnh nhiều địa phương thay đổi quy mô sau sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc quản lý dữ liệu đăng ký dự thi, tổng hợp thông tin thí sinh và điều hành kỳ thi tiếp tục được thực hiện trên các hệ thống số của ngành giáo dục. Điều này góp phần hỗ trợ các địa phương rà soát dữ liệu, hạn chế sai sót và nâng cao hiệu quả quản lý đối với hơn 1,22 triệu hồ sơ dự thi trên phạm vi cả nước.

Nhiều địa phương ghi nhận mức tăng mạnh về số lượng thí sinh. TP. Hồ Chí Minh tiếp tục là địa phương có số lượng thí sinh dự thi lớn nhất cả nước với khoảng 150.000 thí sinh, tăng hơn 50% so với năm trước. Trong khi đó, Ninh Bình là địa phương có mức tăng cao nhất khi số lượng thí sinh dự kiến tăng gấp khoảng 4 lần so với năm 2025.

Tại Hà Nội, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Văn Hiền cho biết thành phố có 129.173 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 em so với năm trước. Thành phố đã bố trí 222 điểm thi với 5.899 phòng thi, đồng thời triển khai công tác chuẩn bị từ sớm theo chỉ đạo của Thành ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố.

Lịch thi tốt nghiệp THPT năm 2026 và các mốc thời gian quan trọng.

Bên cạnh việc ứng dụng các nền tảng số trong quản lý dữ liệu thí sinh, công nghệ cũng đang trở thành một trong những công cụ quan trọng giúp bảo đảm tính công bằng và minh bạch của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026.

Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an cho biết, các hành vi gian lận thi cử bằng thiết bị công nghệ cao ngày càng tinh vi với nhiều hình thức ngụy trang như tai nghe siêu nhỏ, camera siêu mỏng, đồng hồ thông minh hay kính tích hợp trí tuệ nhân tạo (AI). Trước thực tế này, lực lượng công an đã tăng cường rà soát không gian mạng để phát hiện các hoạt động mua bán thiết bị gian lận, đồng thời triển khai các giải pháp kỹ thuật nhằm hỗ trợ kiểm soát an ninh tại các điểm thi.

Chủ động các phương án, bảo đảm kỳ thi an toàn

Đánh giá công tác chuẩn bị kỳ thi, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ghi nhận các bộ, ngành và địa phương đã chủ động chuẩn bị đầy đủ về cơ sở vật chất, nhân lực, tập huấn nghiệp vụ cũng như các phương án bảo đảm an ninh, an toàn.

Theo Bộ trưởng, việc triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp dù có những khó khăn ban đầu nhưng cũng tạo điều kiện để chính quyền cơ sở gần trường học và học sinh hơn, qua đó nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác tổ chức thi.

Bộ trưởng Hoàng Minh Sơn đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát toàn bộ quy trình tổ chức theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian”; đồng thời duy trì kết nối thường xuyên với Ban Chỉ đạo cấp quốc gia để kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh.

“Mục tiêu cao nhất là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, công bằng, chất lượng và không để xảy ra sai phạm”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, thời điểm tổ chức kỳ thi vào tháng 6 tiềm ẩn nguy cơ xuất hiện thời tiết cực đoan như nắng nóng, dông lốc hoặc mưa lớn. Vì vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các địa phương tiếp tục rà soát toàn diện công tác chuẩn bị, bảo đảm an ninh, an toàn tại khu vực in sao đề thi, điểm thi và xây dựng đầy đủ các phương án xử lý tình huống phát sinh.

Đến nay, toàn bộ 34 tỉnh, thành phố đã thành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh, phân công nhiệm vụ cụ thể và xây dựng các phương án dự phòng. Các địa phương cũng huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị trong công tác chuẩn bị và tổ chức kỳ thi.