Cả nước sẵn sàng trước 'giờ G' khai mở kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025

Điểm thi tốt nghiệp THPT 2025 tại Trường THPT Cầu Giấy ngày gày 25/6/2025 làm thủ tục dự thi.

Một ngày trước khi tiếng trống khai hội thi vang lên, không khí chuẩn bị tại các tỉnh thành trở nên khẩn trương nhưng đầy chủ động. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã chuyển đề thi đến địa phương thông qua đường truyền mã hóa bảo mật cao của Ban Cơ yếu Chính phủ, thay thế phương thức vận chuyển vật lý truyền thống. Đây là một bước tiến về công nghệ nhằm tiết kiệm thời gian, nhân lực và nâng cao tính bảo mật cho kỳ thi quan trọng bậc nhất năm học.

Lực lượng công an cấp cơ sở cùng đội trật tự dân phòng chuẩn bị rất sớm và bài bản bố trí điều hướng phương tiện dẫn vào địa điểm thi, không để xảy ra ách tắc, mất an ninh trật tự... ngay từ ngày đầu làm thủ tục dự thi 25/6.

Địa phương ứng trực, không để thí sinh bị động vì thời tiết

Tại Hà Nội, nơi có số lượng thí sinh nhiều nhất cả nước với hơn 124.000 em, thành phố bố trí hơn 230 điểm thi và huy động 20.000 cán bộ, giáo viên tham gia công tác tổ chức. Tất cả điểm thi đã hoàn tất chuẩn bị từ sớm. Đặc biệt, Sở Giáo dục và Đào tạo Thủ đô xây dựng bản đồ số giúp thí sinh định vị nhanh điểm thi, hạn chế tối đa tình trạng đến nhầm trường như những năm trước.

TP HCM cũng gấp rút hoàn tất mọi khâu với gần 100.000 thí sinh dự thi. Hệ thống camera giám sát đề thi và bài thi đảm bảo hoạt động 24 trên 24, kể cả trong tình huống mất điện. Lo ngại mưa lớn gây ngập lụt trong những ngày thi, thành phố đã kiểm tra và gia cố hạ tầng tại tất cả điểm thi, đồng thời xây dựng phương án dự phòng, di dời vật tư và hỗ trợ di chuyển thí sinh.

Tại huyện Cần Giờ, các chuyến phà Bình Khánh được tăng cường để phục vụ thí sinh trong giờ cao điểm. Thí sinh ở xã đảo Thạnh An được bố trí nơi lưu trú và xe đưa đón đến điểm thi đúng giờ.

Miền núi, hải đảo tăng cường hỗ trợ thí sinh dân tộc, vượt biển dự thi

Tại Lào Cai, địa phương có hơn 9.200 thí sinh, chính quyền đã bố trí máy phát điện tại tất cả điểm thi để ứng phó nguy cơ mất điện do mưa dông. Với đặc thù vùng núi, nhiều học sinh dân tộc ở xa trung tâm, các huyện chủ động tổ chức đưa các em về gần điểm thi, sắp xếp chỗ ở tập trung và đảm bảo sinh hoạt tối thiểu để không ai phải bỏ thi vì lý do thời tiết hay đường sá cách trở.

Tại Kiên Giang, hơn 140 học sinh từ các xã đảo huyện Kiên Hải vượt biển vào đất liền, được công an hỗ trợ đưa đón đến TP Rạch Giá an toàn để dự thi.

Các tỉnh như Hà Giang, Phú Thọ, Nghệ An, Thanh Hóa, Bình Thuận và Đăk Lăk cũng triển khai phương án tương tự để không một học sinh nào bị gián đoạn kỳ thi vì điều kiện địa lý hay thời tiết bất lợi.

Lực lượng tình nguyện viên tiếp sức mùa thi đã bố trí đầy đủ tại các điểm thi, có đầy đủ nước uống, bánh kẹo và những lời chúc thi tốt đến các thí sinh mùa thi tốt nghiệp THPT 2025.

Kỳ thi đầu tiên của chương trình mới, phân hóa rõ rệt

Năm nay, kỳ thi tổ chức trong hai ngày 26 và 27 tháng 6, với hơn 1,16 triệu thí sinh, tăng gần 100.000 em so với năm ngoái. Trong đó, gần 1,14 triệu thí sinh học theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 và khoảng 26.700 thí sinh học chương trình cũ 2006.

Do có hai chương trình song song, việc tập huấn cán bộ coi thi được chú trọng để tránh sai sót. Chẳng hạn, chỉ thí sinh chương trình cũ được mang Atlat Địa lý vào phòng thi, trong khi nhóm chương trình mới thì không. Hay đề thi theo chương trình mới có đến 48 mã đề cho mỗi môn thi lựa chọn, thay vì 24 như trước.

Thí sinh sẽ thi hai môn bắt buộc là Ngữ văn và Toán vào ngày 26, và thi các môn tổ hợp tự chọn vào ngày 27. Kỳ thi năm nay được rút ngắn từ 4 xuống còn 3 buổi, giúp giảm áp lực di chuyển và thời gian thi.

Hơn 2.500 điểm thi với hơn 50.000 phòng thi được thiết lập trên toàn quốc. Khoảng 200.000 người gồm cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng chức năng như công an, y tế, điện lực, đoàn thanh niên... cùng tham gia hỗ trợ kỳ thi.

Bộ Công an hỗ trợ đảm bảo an toàn, trật tự giao thông và ngăn chặn gian lận công nghệ cao. Ngành y tế chuẩn bị phương án ứng phó tình huống khẩn cấp về sức khỏe. Điện lực bố trí nhân viên túc trực để không xảy ra sự cố mất điện. Cán bộ và giảng viên từ các trường đại học đã đến địa phương kiểm tra, giám sát công tác tổ chức thi.

GS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, cho biết tinh thần ra đề năm nay là bám sát chương trình, nhưng có tính phân hóa rõ rệt để phục vụ tuyển sinh đại học. Riêng đề Ngữ văn sẽ sử dụng nhiều ngữ liệu ngoài sách giáo khoa nhằm khuyến khích tư duy độc lập, thay vì học thuộc lòng hay học văn mẫu.

Học sinh đến sớm để rà soát lại thông tin thí sinh, phòng thi...

Lời nhắn cuối trước giờ thi

“Các em hãy giữ sức khỏe, ngủ đủ giấc và tập trung làm bài thi với tinh thần thoải mái nhất để đạt kết quả cao nhất”, ông Chương gửi lời động viên đến hơn một triệu thí sinh đang chờ đợi thời khắc quan trọng trong cuộc đời học sinh.