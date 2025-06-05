Cảnh giác thủ đoạn lừa đảo, gian lận bằng công nghệ cao trong kỳ thi đại học 2025

Các đối tượng lừa đảo chào bán nhiều loại thiết bị được quảng cáo hỗ trợ gian lận thi cử. Tai nghe siêu nhỏ kết nối wireless, camera ngụy trang trong đồng hồ thông minh, bút ghi âm có khả năng truyền tín hiệu từ xa xuất hiện tràn lan trên mạng xã hội. Những sản phẩm này được đóng gói dưới vỏ bọc thiết bị công nghệ cao, sẽ giúp thí sinh vượt qua vòng kiểm tra an ninh một cách dễ dàng.

Giá của các thiết bị dao động từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng. Người bán còn cam kết cung cấp dịch vụ kỹ thuật viên riêng, truyền đáp án từ xa và "bao đỗ" kỳ thi. Nhiều nhóm kín trên Facebook, Telegram đưa ra hướng dẫn chi tiết cách mang thiết bị qua cổng kiểm tra mà khó bị phát hiện.

Công an TP. Hải Phòng mới đây phát hiện một đường dây chuyên cung cấp thiết bị gian lận thi cử lớn. Vụ việc cho thấy mức độ tinh vi và tổ chức chặt chẽ của các nhóm này.

Công an TP Hải Phòng phát hiện một đường dây chuyên cung cấp thiết bị công nghệ gian lận thi cử. Ảnh: Công an Nhân dân.

Thí sinh mua các thiết bị này thường nhận về sản phẩm lỗi hoặc hoàn toàn rỗng ruột. Nhiều em phát hiện thiết bị không hoạt động ngay tại buổi thi, có trường hợp bị lộ tại cổng kiểm tra an ninh. Những ai tin tưởng vào lời quảng cáo đối mặt với nguy cơ bị đình chỉ thi, mất toàn bộ cơ hội vào đại học trong năm đó.

Phụ huynh vì lo lắng cho con cũng dễ sa vào bẫy. Họ chuyển tiền mua thiết bị rồi mất liên lạc với người bán hoặc nhận về đồ giả. Việc này gây thiệt hại tài chính lớn trong giai đoạn gia đình cần tiết kiệm cho việc học của con.

Áp lực tâm lý từ việc sở hữu thiết bị gian lận khiến thí sinh mất tập trung trong giai đoạn ôn luyện quan trọng. Lo sợ bị phát hiện, căng thẳng về hiệu quả của thiết bị làm giảm khả năng tập trung học tập của các em.

Sử dụng thiết bị công nghệ cao để gian lận vi phạm nghiêm trọng quy chế thi. Thí sinh bị phát hiện sẽ có kết quả thi bị hủy bỏ, ảnh hưởng trực tiếp đến hành trình học tập và sự nghiệp tương lai. Hành vi này để lại dấu vết trong hồ sơ cá nhân, tác động tiêu cực đến uy tín và cơ hội phát triển sau này.

Các đối tượng lừa đảo thường yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân như số điện thoại, địa chỉ, tài khoản ngân hàng. Điều này có thể tạo ra nguy cơ đánh cắp danh tính và lừa đảo tài chính ở những lần tiếp theo. Nhiều gia đình phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút tiền bất thường sau khi giao dịch với các nhóm này.

Trên mạng xã hội, một số đối tượng đăng tải bài viết với nội dung tìm kiếm thiết bị "hỗ trợ" thi cử.

Ngoài ra, các chiêu trò lừa đảo khác như rao bán đề thi thật, đáp án chính xác 100%, mở khóa ôn thi trực tuyến “ma” với cam kết “bao đỗ”, “nâng điểm”, hoặc “chạy suất” vào đại học với chi phí lớn. Đối tượng lừa đảo còn giả danh cán bộ giáo dục, nhân viên trường học để gọi điện, nhắn tin dọa dẫm về lỗi hồ sơ dự thi, yêu cầu cung cấp mã OTP ngân hàng hoặc chuyển tiền để “xử lý gấp”.

Ngoài thiết bị gian lận, các đối tượng xấu còn rao bán đề thi thật với cam kết độ chính xác 100%. Họ mở các khóa ôn thi trực tuyến "ma" hứa hẹn nâng điểm hoặc "chạy suất" vào đại học với chi phí lớn. Những lời hứa hẹn này hoàn toàn vô căn cứ, chỉ nhằm lừa tiền của thí sinh và phụ huynh.

Một số đối tượng giả danh cán bộ giáo dục, nhân viên trường học gọi điện đe dọa về lỗi hồ sơ dự thi. Họ yêu cầu cung cấp mã OTP ngân hàng hoặc chuyển tiền để "xử lý gấp". Chiêu trò này lợi dụng tâm lý hoảng sợ của thí sinh và phụ huynh trong giai đoạn quan trọng.

Nhiều hội đồng thi trên toàn quốc triển khai hệ thống quét sóng điện tử hiện đại. Camera trí tuệ nhân tạo và thiết bị kiểm tra tín hiệu được lắp đặt để phát hiện hành vi bất thường. Công nghệ này giúp cán bộ coi thi nhận diện thiết bị gian lận một cách chính xác và nhanh chóng.

Các chuyên gia giáo dục khuyến cáo thí sinh và phụ huynh tuyệt đối không tin vào các công cụ hỗ trợ bất hợp pháp. Kiến thức thật sự là nền tảng duy nhất giúp vượt qua kỳ thi một cách bền vững và đáng tin cậy. Việc đầu tư thời gian ôn luyện chăm chỉ mang lại kết quả lâu dài hơn so với những giải pháp tắt đường.

Việc gian lận để lại những "vết nhơ" về mặt đạo đức, pháp luật của bản thân các em học sinh. Những "tiếng xấu" này theo sát các em suốt con đường học tập và công việc về sau.