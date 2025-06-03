Tăng chỉ tiêu, mở ngành mới: Đại học 'bứt tốc' đón thời đại trí tuệ nhân tạo

Nhiều trường đại học đẩy mạnh chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo

Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiên phong mở chương trình đào tạo đại học “Trí tuệ nhân tạo vạn vật” (AIoT) từ mùa tuyển sinh 2025. Đây là chương trình đầu tiên tại Việt Nam, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức và kỹ năng sáng tạo trong lĩnh vực AI kết hợp Internet vạn vật.

Trong năm 2025, học viện tuyển 80 chỉ tiêu qua các tổ hợp A00, A01, X06, X26 với 5 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng, kết hợp, và xét bằng kết quả thi Đánh giá năng lực, THPT. Sinh viên theo học 8 học kỳ, trong đó 30% thời lượng học tập được giảng dạy và hướng dẫn bởi chuyên gia doanh nghiệp, đồng thời tham gia thực hành và dự án thực tế tại doanh nghiệp.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2025.

Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) cũng gia nhập xu hướng đào tạo trí tuệ nhân tạo từ mùa tuyển sinh 2025. Năm 2025, nhà trường triển khai tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Trí tuệ nhân tạo Ứng dụng. Ths. Lê Trung Thực - Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Đông Á chia sẻ “Năm 2024, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp khảo sát thị trường lao động, tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước. Đồng thời tham khảo ý kiến từ chuyên gia, doanh nghiệp để đảm bảo nội dung đào tạo sát với thực tiễn”.

Bên cạnh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Đông Á với ngành học mới, nhiều trường đại học khác trong cả nước cũng đã triển khai đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo từ những học kì trước. Đơn cử như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, và nhiều trường đại học khác đều xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về AI và ứng dụng trong các lĩnh vực như học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, robot và Internet vạn vật.

Các trường áp dụng đa dạng phương thức xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Đây là bước phát triển quan trọng, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường công nghệ trong nước và quốc tế.

“Cơn khát” nhân lực trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

Trong khuôn khổ chương trình phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025 - Lĩnh vực Công nghệ số, ngày 19/5 tại chương trình giao lưu với chủ đề “Làn sóng AI - Cơ hội và Thách thức”, Tiến sĩ Lê Anh Văn - Giám đốc Nền tảng VNPT GenerativeAI chia sẻ “AI chỉ là phần lõi, xung quanh AI còn rất nhiều vấn đề, vị trí công việc khác quan trọng không kém. Trong đó, các vị trí liên quan đến DevOps AI (phát triển - vận hành hệ thống công nghệ thông tin) đang thiếu hụt tại nhiều doanh nghiệp và tập đoàn, đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ dữ liệu và thông tin hiện nay. Đây cũng chính là những cơ hội nghề nghiệp tiềm năng cho các bạn trẻ quan tâm đến lĩnh vực công nghệ”.

Tiến sĩ Lê Anh Văn - Giám đốc Nền tảng VNPT GenerativeAI.

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ việc làm (TITC), nhu cầu nhân lực ngành AI tăng từ 10-15% mỗi năm. Tuy nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Tại buổi hội thảo “Kiến tạo tương lai AI cho Việt Nam” Ngày 15/11/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp với các đối tác, chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, xây dựng trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng AI để phục vụ ươm tạo doanh nghiệp AI, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng AI và đào tạo chuyên sâu về AI với mục tiêu đến năm 2030 đào tạo được 7.000 chuyên gia AI theo tiêu chuẩn quốc tế và ươm tạo khoảng 500 công ty khởi nghiệp AI.

Theo nghiên cứu của Google, tiềm năng từ AI tại Việt Nam là rất lớn, với lợi ích kinh tế ước tính lên tới 1.890 nghìn tỷ đồng (79,3 tỷ USD) cho các doanh nghiệp vào năm 2030, nếu các công cụ AI được áp dụng rộng rãi. Con số này tương đương gần 12% GDP của Việt Nam vào năm 2030.

Ngành Trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra thách thức lớn về nhân lực chất lượng cao tạo ra cơ hội tuyển sinh trong năm 2025. Việc tăng cường đào tạo và kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và tập đoàn quốc tế là yếu tố then chốt để phát triển bền vững ngành AI tại Việt Nam trong tương lai.