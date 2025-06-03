Chuyển đổi số
Tăng chỉ tiêu, mở ngành mới: Đại học 'bứt tốc' đón thời đại trí tuệ nhân tạo

CTV

CTV

18:43 | 03/06/2025
Từ tài chính, y tế đến giáo dục, truyền thông… trí tuệ nhân tạo (AI) đang len lỏi vào mọi lĩnh vực đời sống và trở thành công nghệ cốt lõi trong chiến lược phát triển của nhiều ngành nghề. Trước làn sóng ứng dụng AI mạnh mẽ, các trường đại học ở Việt Nam đang "bứt tốc" mở ngành mới, điều chỉnh chỉ tiêu đào tạo nhằm kịp thời cung ứng nguồn nhân lực chất lượng cho thị trường lao động đang chuyển mình.

Nhiều trường đại học đẩy mạnh chương trình đào tạo Trí tuệ nhân tạo

Trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông tiên phong mở chương trình đào tạo đại học “Trí tuệ nhân tạo vạn vật” (AIoT) từ mùa tuyển sinh 2025. Đây là chương trình đầu tiên tại Việt Nam, nhằm cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, có kiến thức và kỹ năng sáng tạo trong lĩnh vực AI kết hợp Internet vạn vật.

Trong năm 2025, học viện tuyển 80 chỉ tiêu qua các tổ hợp A00, A01, X06, X26 với 5 phương thức xét tuyển, gồm xét tuyển thẳng, kết hợp, và xét bằng kết quả thi Đánh giá năng lực, THPT. Sinh viên theo học 8 học kỳ, trong đó 30% thời lượng học tập được giảng dạy và hướng dẫn bởi chuyên gia doanh nghiệp, đồng thời tham gia thực hành và dự án thực tế tại doanh nghiệp.

Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông
Chỉ tiêu tuyển sinh của Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông năm 2025.

Trường Đại học Đông Á (Đà Nẵng) cũng gia nhập xu hướng đào tạo trí tuệ nhân tạo từ mùa tuyển sinh 2025. Năm 2025, nhà trường triển khai tuyển sinh khóa đầu tiên ngành Trí tuệ nhân tạo Ứng dụng. Ths. Lê Trung Thực - Trưởng Bộ môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Công nghệ Đông Á chia sẻ “Năm 2024, Ban Giám hiệu nhà trường đã chỉ đạo các đơn vị chuyên môn phối hợp khảo sát thị trường lao động, tham khảo các chương trình đào tạo tiên tiến trong và ngoài nước. Đồng thời tham khảo ý kiến từ chuyên gia, doanh nghiệp để đảm bảo nội dung đào tạo sát với thực tiễn”.

Bên cạnh Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông và Đại học Đông Á với ngành học mới, nhiều trường đại học khác trong cả nước cũng đã triển khai đào tạo ngành Trí tuệ nhân tạo từ những học kì trước. Đơn cử như Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường Đại học Công nghệ - Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT, Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM, và nhiều trường đại học khác đều xây dựng chương trình đào tạo chuyên sâu về AI và ứng dụng trong các lĩnh vực như học máy, học sâu, xử lý ngôn ngữ tự nhiên, robot và Internet vạn vật.

Các trường áp dụng đa dạng phương thức xét tuyển, tạo điều kiện thuận lợi cho thí sinh. Đây là bước phát triển quan trọng, góp phần cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của thị trường công nghệ trong nước và quốc tế.

“Cơn khát” nhân lực trong lĩnh vực Trí tuệ nhân tạo

Trong khuôn khổ chương trình phát động Giải thưởng Nhân tài Đất Việt năm 2025 - Lĩnh vực Công nghệ số, ngày 19/5 tại chương trình giao lưu với chủ đề “Làn sóng AI - Cơ hội và Thách thức”, Tiến sĩ Lê Anh Văn - Giám đốc Nền tảng VNPT GenerativeAI chia sẻ “AI chỉ là phần lõi, xung quanh AI còn rất nhiều vấn đề, vị trí công việc khác quan trọng không kém. Trong đó, các vị trí liên quan đến DevOps AI (phát triển - vận hành hệ thống công nghệ thông tin) đang thiếu hụt tại nhiều doanh nghiệp và tập đoàn, đặc biệt trong thời kỳ bùng nổ dữ liệu và thông tin hiện nay. Đây cũng chính là những cơ hội nghề nghiệp tiềm năng cho các bạn trẻ quan tâm đến lĩnh vực công nghệ”.

Tiến sĩ Lê Anh Văn - Giám đốc Nền tảng VNPT GenerativeAI.
Tiến sĩ Lê Anh Văn - Giám đốc Nền tảng VNPT GenerativeAI.

Theo báo cáo của Trung tâm Thông tin và Dịch vụ việc làm (TITC), nhu cầu nhân lực ngành AI tăng từ 10-15% mỗi năm. Tuy nhiên, nguồn nhân lực chất lượng cao vẫn đang thiếu hụt nghiêm trọng.

Tại buổi hội thảo “Kiến tạo tương lai AI cho Việt Nam” Ngày 15/11/2024, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã giao Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia phối hợp với các đối tác, chuyên gia trong nước và quốc tế nghiên cứu, xây dựng trung tâm đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng AI để phục vụ ươm tạo doanh nghiệp AI, hỗ trợ nghiên cứu, ứng dụng AI và đào tạo chuyên sâu về AI với mục tiêu đến năm 2030 đào tạo được 7.000 chuyên gia AI theo tiêu chuẩn quốc tế và ươm tạo khoảng 500 công ty khởi nghiệp AI.

Theo nghiên cứu của Google, tiềm năng từ AI tại Việt Nam là rất lớn, với lợi ích kinh tế ước tính lên tới 1.890 nghìn tỷ đồng (79,3 tỷ USD) cho các doanh nghiệp vào năm 2030, nếu các công cụ AI được áp dụng rộng rãi. Con số này tương đương gần 12% GDP của Việt Nam vào năm 2030.

Ngành Trí tuệ nhân tạo đang mở ra nhiều cơ hội, đồng thời đặt ra thách thức lớn về nhân lực chất lượng cao tạo ra cơ hội tuyển sinh trong năm 2025. Việc tăng cường đào tạo và kết nối giữa nhà trường, doanh nghiệp và tập đoàn quốc tế là yếu tố then chốt để phát triển bền vững ngành AI tại Việt Nam trong tương lai.

Khóa học về đạo đức AI đầu tiên tại Việt Nam

Viện ABAII phối hợp cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ đào tạo chuyên gia công nghệ, cán bộ quản lý nhà nước, giảng viên và ...
Việt Nam đào tạo 200 chương trình nhân tài công nghệ cao đến 2030

Trong giai đoạn 2030 - 2035, Việt Nam sẽ triển khai 200 chương trình đào tạo tài năng và thu hút 2.000 tiến sĩ STEM ...
AI thay đổi cuộc sống: từ Nhà thông minh, ô tô tương tác đến chăm sóc sức khỏe

Chuẩn Matter đang thống nhất thế giới nhà thông minh, trong khi AI mang đến trải nghiệm lái xe an toàn và trực quan hơn, ...
VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

Amazon chi 50 tỷ USD mở rộng hạ tầng AI phục vụ chính phủ Mỹ

Amazon chi 50 tỷ USD mở rộng hạ tầng AI phục vụ chính phủ Mỹ

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Kết nối sáng tạo
Tập đoàn Subzero Engineering khánh thành cơ sở sản xuất mới ở TP. Hồ Chí Minh, phục vụ thị trường châu Á - Thái Bình Dương với quy mô hơn 50 việc làm kỹ thuật cao.
Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Giáo dục số
Sau vòng bán kết đầy kịch tính diễn ra đồng loạt tại ba khu vực Bắc - Trung - Nam, Ban Tổ chức Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025) với chủ đề "Hệ thống nhúng và Công nghệ AIoT" đã công bố danh sách 10 đội xuất sắc nhất toàn quốc. Các đội này chính thức bước vào vòng chung kết.
Những cổ đông lớn nhất của Thủy điện Sông Ba Hạ là ai?

Những cổ đông lớn nhất của Thủy điện Sông Ba Hạ là ai?

Năng lượng
2 cổ đông lớn của Công ty Thủy điện Sông Ba Hạ (SBH) với tổng số cổ phần gần 70% là EVNGENCO2 (Tổng công ty Phát điện 2) và Tổng công ty Điện lực Miền Nam. Đây là những công ty con của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Ngoài ra, SBH còn có Công ty TNHH năng lượng REE sở hữu 25,76% cổ phần.
5 đội tranh tài tại Chung kết cuộc thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

5 đội tranh tài tại Chung kết cuộc thi pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Năng lượng
Chiều 23/11, tại Trung tâm Nghệ thuật Âu Cơ, Hà Nội diễn ra Vòng Chung kết Cuộc thi Tìm hiểu Pháp luật về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.
'Biến ý tưởng thành hiện thực' tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chuyển đổi số
Trong ngày khởi tranh vòng Bán kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025 (VEDC 2025), 27 đội thi đã trình bày các dự án và sản phẩm demo, tập trung vào tiếp cận và giải quyết các bài toán trong thực tiễn ở nhiều lĩnh vực.
Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

Khai mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025 tại Hà Nội

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

T1 im lặng giữa làn sóng chuyển nhượng: Gumayusi trở thành tâm điểm, người hâm mộ hồi hộp chờ đợi

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Schaeffler được vinh danh là

Schaeffler được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Danh sách đội tuyển LMHT Việt Nam tham dự Giải vô địch Thể thao điện tử châu Á - ECA 2025

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hạnh phúc, nhân văn

Vietnam Happy Fest 2025: Lan tỏa thông điệp về một Việt Nam hạnh phúc, nhân văn

Bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025: Những dấu ấn khó quên

Bế mạc Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc 2025: Những dấu ấn khó quên

Phát huy sức mạnh của Báo chí khoa học Việt Nam hiện nay

Phát huy sức mạnh của Báo chí khoa học Việt Nam hiện nay

Bão số 15 (bão Koto) cường độ mạnh tiến vào Biển Đông khi miền Trung chưa kịp hồi phục

Bão số 15 (bão Koto) cường độ mạnh tiến vào Biển Đông khi miền Trung chưa kịp hồi phục

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

POCO F8 Pro sẽ bán ra vào ngày 1/12 với nhiều ưu đãi hấp dẫn

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

ViewSonic ra mắt thế hệ màn hình tương tác mới ViewBoard IFP63 Series

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Thêm một mẫu tablet cho nhà sáng tạo nội dung

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 "Panther Lake" tại CES 2026

Intel ra mắt thế hệ vi xử lý mới mang tên Core Ultra Series 3 “Panther Lake” tại CES 2026

Gohub phối hợp các hãng hàng không nâng trải nghiệm bay với eSIM du lịch

Gohub phối hợp các hãng hàng không nâng trải nghiệm bay với eSIM du lịch

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Quy hoạch băng tần tầm trung để làm chủ kỷ nguyên 6G

Châu Âu và lợi thế bất ngờ trong cuộc đua AI

Châu Âu và lợi thế bất ngờ trong cuộc đua AI

Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Các Giám đốc an ninh thông tin đối mặt áp lực thay đổi lớn năm 2026 (Bài cuối)

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2025: Cơ hội chinh phục thị trường quốc tế

Diễn đàn Xúc tiến Xuất khẩu Việt Nam 2025: Cơ hội chinh phục thị trường quốc tế

FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người dân nộp thuế

FPT hợp tác với Thuế TP.HCM ứng dụng AI để hỗ trợ người dân nộp thuế

Lô thuốc hạ sốt Padobaby không đạt tiêu chuẩn

Lô thuốc hạ sốt Padobaby không đạt tiêu chuẩn

Nvidia và sức nặng của

Nvidia và sức nặng của 'vương miện AI'

10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

10 doanh nhân trẻ nhận giải Sao Đỏ 2025 quản lý khối tài sản 2,8 triệu tỷ đồng

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

VNPT và Đại học Quốc gia Hà Nội hợp tác toàn diện về khoa học, công nghệ và giáo dục

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Doanh nghiệp mất khả năng đóng BHXH: Hướng dẫn người lao động xác nhận trong 15 ngày

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Subzero Engineering mở nhà máy tại Việt Nam

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Ford Focus chính thức bị khai tử sau 27 năm: Tạm biệt huyền thoại hatchback

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Chọn mua ghế an toàn cho trẻ em trên ô tô: 7 tiêu chí cha mẹ cần biết

Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rapid Lofi vô địch DFIW 2025, đại diện Việt Nam tranh tài ở giải thế giới

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Rising Flame, giải đấu VALORANT đầu tiên dành cho nữ game thủ Việt Nam sẽ khởi tranh trong tháng 12

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Hai đại diện Việt Nam tại Giải Vô địch Thế giới PUBG Global Championship 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025

Đội tuyển Đột kích Việt Nam về nhì đầy tiếc nuối tại ECA 2025