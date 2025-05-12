Chuyển động số
Khóa học về đạo đức AI đầu tiên tại Việt Nam

Hùng Cường

Hùng Cường

18:38 | 12/05/2025
Viện ABAII phối hợp cùng Đại sứ quán Hoa Kỳ đào tạo chuyên gia công nghệ, cán bộ quản lý nhà nước, giảng viên và nhà nghiên cứu về phát triển AI có trách nhiệm.

Khóa học "Đạo đức AI" diễn ra trong hai ngày 12-13/5 tại Hà Nội thu hút 500 học viên từ Hà Nội và TP Hồ Chí Minh. Đây là khóa học về đạo đức AI đầu tiên tại Việt Nam, đề cập đến chuẩn mực đạo đức và khung pháp lý trong phát triển AI. Chương trình hướng tới xây dựng nguồn nhân lực phát triển AI có trách nhiệm cho Việt Nam trong bối cảnh công nghệ này đang phát triển mạnh mẽ và ảnh hưởng sâu rộng đến mọi mặt đời sống.

Viện ABAII và Đại sứ quán Hoa Kỳ tổ chức khoá học đầu tiên về Đạo đức AI tại Việt Nam. Ảnh: Thúy Duyên

Tại Việt Nam, Chiến lược quốc gia về nghiên cứu, phát triển và ứng dụng Trí tuệ nhân tạo đến năm 2030 (Quyết định số 127/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 26/01/2021) đã nhấn mạnh đào tạo về đạo đức và chính sách AI là trụ cột.

Ông Lê Linh Lương, Phó Viện trưởng Viện ABAII cho biết: "Việc phát triển AI có đạo đức là nhiệm vụ mang tính chiến lược, đặc biệt tại các quốc gia đang trong quá trình xây dựng hệ sinh thái công nghệ số như Việt Nam".

Đào tạo ra quyết định minh bạch, công bằng trong công nghệ

Bà Elenita Tapawan, Giám đốc các Trung tâm Hoa Kỳ tại khu vực, Đại sứ quán Hoa Kỳ Hà Nội nhấn mạnh: "Khóa học Đạo đức AI không chỉ giúp hiểu về các thuật toán hay dữ liệu, mà mục tiêu là tăng cường khả năng ra quyết định một cách minh bạch, công bằng, có trách nhiệm và đặt con người làm trung tâm".

Bà Elenita Tapawan (bên phải) nhấn mạnh tầm quan trọng của việc sử dụng AI có trách nhiệm. Ảnh: Thúy Duyên

Chương trình dựa trên các bài học từ kinh nghiệm của các tổ chức và xã hội Hoa Kỳ trong phát triển và quản trị AI một cách có đạo đức. Nội dung tập trung vào nguyên tắc đạo đức trong thiết kế và vận hành hệ thống AI, quản trị rủi ro và trách nhiệm pháp lý, phân tích thiên lệch thuật toán và hệ quả xã hội. Khóa học cũng giới thiệu hệ thống pháp lý và chính sách AI tại Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và châu Á.

Ông Đào Trung Thành, Phó Viện trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Giảng viên Viện ABAII, thành viên Hội đồng Đạo đức Tài sản số và Trí tuệ nhân tạo ABAII cho biết: "Chương trình được thiết kế dựa trên những tiêu chuẩn đạo đức quốc tế từ Đạo đức AI của UNESCO, Nguyên tắc AI của OECD, tiêu chuẩn và Công nghệ Quốc gia Hoa Kỳ (NIST), đến các sắc lệnh hành pháp mới nhất do Tổng thống Mỹ ban hành".

Xây dựng cộng đồng thực hành AI có trách nhiệm

Trong bối cảnh AI đang tác động sâu rộng đến nhiều lĩnh vực như y tế, tài chính, giáo dục, truyền thông và chính sách công, ông Đào Trung Thành đặt câu hỏi: "Chúng ta sẽ dùng AI theo cách nào để không làm tổn thương chính chúng ta? AI không nên thay thế con người mà phải nâng tầm con người. Đạo đức AI không phải là lựa chọn, mà là nền móng của niềm tin xã hội trong kỷ nguyên số".

Ông Đào Trung Thành, Phó Viện trưởng kiêm Chủ tịch Hội đồng Giảng viên Viện ABAII chia sẻ. Ảnh: Thúy Duyên

Đội ngũ giảng viên và cố vấn chuyên môn của khóa học bao gồm những chuyên gia uy tín như bà Trần Vũ Hà Minh (thành viên Hội đồng Giảng viên Viện ABAII, cố vấn về Trí tuệ Nhân tạo có trách nhiệm tại FPT, nhà sáng lập Humane-AI Asia), ông Nguyễn Trần Minh Quân (chuyên gia tư vấn hàng đầu về pháp lý và quản trị rủi ro trong lĩnh vực AI, Giám đốc Điều hành Krysos Trust) và ông Jeffery Recker (Giám đốc điều hành Babl AI - tổ chức hàng đầu tại Hoa Kỳ trong việc đảm bảo các hệ thống AI tuân thủ quy định và chuẩn mực đạo đức quốc tế).

Chương trình truyền đạt kiến thức nền tảng đồng thời tạo ra môi trường giao lưu giữa nhiều ngành nghề khác nhau. Học viên tham gia đến từ nhiều tổ chức: cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp công nghệ, đơn vị giáo dục và các viện nghiên cứu, họ có dịp trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tế với nhau. Sự kiện này đã xây dựng nền tảng ban đầu cho mạng lưới chuyên gia trong lĩnh vực, hỗ trợ việc hoạch định chính sách và nâng cao khả năng ứng phó với những thách thức công nghệ sắp tới.

