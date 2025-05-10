Năm xu hướng công nghệ doanh nghiệp định hình thị trường 2025

AI tại biên đạt thành tựu nổi bật

IoT Analytics vừa công bố báo cáo phân tích về năm xu hướng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ doanh nghiệp, dựa trên nghiên cứu từ các hội nghị công nghệ gần đây (Mobile World Congress - MWC 2025 và Embedded World - EW 2025). Nghiên cứu tập trung vào AI tại biên, công nghệ mạng truy cập vô tuyến (RAN), kết nối vệ tinh, chuyển đổi ngành ô tô và an ninh mạng.

AI tại biên đang có cuộc thay đổi mạnh mẽ. Công nghệ này phát triển từ mô hình TinyML đơn giản sang các mô hình phức tạp hơn, gồm mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức (LLM) và mô hình thị giác-ngôn ngữ (VLM). Các mô hình này chạy trực tiếp trên máy công nghiệp tại hiện trường. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm nhiều ứng dụng mới và nâng cao tự động hóa sản xuất.

Góc nhìn phần cứng của giải pháp biên tích hợp Dell–Nokia, làm nổi bật radio tế bào nhỏ và băng tần cơ sở của Nokia cùng với máy chủ biên Dell XR8620, thể hiện sự hội tụ vật lý của cơ sở hạ tầng điện toán biên và không dây riêng (nguồn: IoT Analytics tại MWC 2025)

AI cũng biến đổi mạng viễn thông. Các nhà khai thác viễn thông áp dụng AI trong mạng RAN để đáp ứng nhu cầu ứng dụng thời gian thực và độ trễ thấp. AI tích hợp theo ba cách: triển khai trên RAN, quản lý RAN và phát triển cùng kiến trúc RAN.

Ông Satyajit Sinha, chuyên gia của IoT Analytics nhận định: "AI trong tối ưu hóa RAN cho thấy dấu hiệu hỗ trợ thông minh, nhưng việc tự động hóa hoàn toàn vẫn khó đạt. Hệ thống hiện tại vẫn cần hai lớp giám sát con người trước khi thực thi".

Vệ tinh và ô tô định hình tương lai

Công nghệ vệ tinh trở thành giải pháp chủ chốt để mở rộng kết nối toàn cầu, đặc biệt tại những vùng không thể triển khai mạng di động hay cáp quang.

Theo báo cáo, vệ tinh không còn là giải pháp dự phòng mà trở thành phần quan trọng của chiến lược kết nối. KDDI dùng Starlink làm trạm gốc cho vùng nông thôn và khắc phục thiên tai. SES và Globalstar trình diễn mạng 5G riêng với liên kết vệ tinh cho khu công nghiệp xa xôi.

Telefónica và ThinkQuantum trình diễn truyền thông vệ tinh an toàn lượng tử. EAGLE-1, hệ thống phân phối khóa lượng tử qua vệ tinh đầu tiên châu Âu, do ThinkQuantum phối hợp với SES, ESA và Ủy ban châu Âu phát triển. Hệ thống sử dụng truyền thông lượng tử quang học giữa vệ tinh và trạm mặt đất để tạo khóa mã hóa chống lại cả tấn công lượng tử và cổ điển.

Đồ họa minh họa cách EAGLE-1 sử dụng công nghệ truyền thông dựa trên ánh sáng quang học, dựa trên ThinkQuantum, giữa các vệ tinh và trạm mặt đất để tạo khóa an toàn đảm bảo mã hóa an toàn lượng tử cho các mạng dữ liệu của Châu Âu (nguồn: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu )

Báo cáo chỉ rõ, nghành ô tô chuyển từ kiến trúc phân tán sang kiến trúc tính toán theo vùng, đây là nền tảng cho xe định nghĩa bằng phần mềm. Infineon, NXP và STMicroelectronics ra mắt nền tảng MCU/MPU (AURIX TC4x, S32K5, Stellar G6) tối ưu cho mạng xác định, cách ly phần cứng tinh tế và hỗ trợ độ an toàn hỗn hợp.

Bản sao số (Digital twin) đang định hình cách phát triển phần mềm xe. NXP giới thiệu chip S32K5 chỉ bằng mô phỏng, Green Hills Software chứng minh phần mềm chạy trên prototype ảo. Siemens, Microsoft và AMD trình diễn PAVE360 - môi trường mô phỏng cho phép phát triển xe định nghĩa phần mềm trên đám mây từ mô hình thuật toán đến xác thực hệ thống trên chip và đồng bộ thời gian thực với prototype vật lý.

An ninh mạng trở thành trọng tâm với hai động lực: Luật Khả năng chống chịu mạng EU (CRA) và mối đe dọa từ máy tính lượng tử. Arrow Electronics trình diễn thiết bị tuân thủ CRA với cung cấp an toàn, xác minh và xác thực firmware OTA tích hợp.

Báo cáo chỉ ra, Infineon thừa nhận ngành còn thiếu hiểu biết về CRA: "Kiến thức của người quan tâm triển lãm CRA rất thấp. Mọi người không biết lịch trình triển khai hay CRA bao gồm gì. Tôi ngạc nhiên nhiều người nghĩ CRA chỉ nhắm đến một số linh kiện. Nó bao gồm tất cả thành phần truyền thông của thiết bị."

TI Sparkle và Arqit công bố giải pháp mạng an toàn lượng tử với VPN chống lượng tử (QSVPN). Giải pháp sử dụng mô hình thỏa thuận khóa tự tạo, đảm bảo kiểm soát đầu cuối và loại bỏ trao đổi khóa truyền thống.

Các sự kiện Mobile World Congress 2025 và Embedded World 2025 cung cấp thông tin cho nghiên cứu này. Đội ngũ IoT Analytics tham dự cả hai sự kiện để quan sát xu hướng mạng và trí tuệ nhúng, tóm tắt năm xu hướng: tiến bộ AI, phát triển công nghệ kết nối, kiến trúc tính toán xe hơi, mở rộng kết nối vệ tinh và tăng cường vấn đề an ninh mạng.