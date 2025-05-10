Công nghệ số
Năm xu hướng công nghệ doanh nghiệp định hình thị trường 2025

Công Khang

Công Khang

18:40 | 10/05/2025
IoT Analytics vừa công bố báo cáo 101 trang từ MWC 2025 và EW 2025, tiết lộ 5 xu hướng công nghệ định hình doanh nghiệp.

AI tại biên đạt thành tựu nổi bật

IoT Analytics vừa công bố báo cáo phân tích về năm xu hướng quan trọng trong lĩnh vực công nghệ doanh nghiệp, dựa trên nghiên cứu từ các hội nghị công nghệ gần đây (Mobile World Congress - MWC 2025 và Embedded World - EW 2025). Nghiên cứu tập trung vào AI tại biên, công nghệ mạng truy cập vô tuyến (RAN), kết nối vệ tinh, chuyển đổi ngành ô tô và an ninh mạng.

AI tại biên đang có cuộc thay đổi mạnh mẽ. Công nghệ này phát triển từ mô hình TinyML đơn giản sang các mô hình phức tạp hơn, gồm mô hình ngôn ngữ lớn đa phương thức (LLM) và mô hình thị giác-ngôn ngữ (VLM). Các mô hình này chạy trực tiếp trên máy công nghiệp tại hiện trường. Nhờ đó, doanh nghiệp có thêm nhiều ứng dụng mới và nâng cao tự động hóa sản xuất.

Năm xu hướng công nghệ doanh nghiệp định hình thị trường 2025
Góc nhìn phần cứng của giải pháp biên tích hợp Dell–Nokia, làm nổi bật radio tế bào nhỏ và băng tần cơ sở của Nokia cùng với máy chủ biên Dell XR8620, thể hiện sự hội tụ vật lý của cơ sở hạ tầng điện toán biên và không dây riêng (nguồn: IoT Analytics tại MWC 2025)

AI cũng biến đổi mạng viễn thông. Các nhà khai thác viễn thông áp dụng AI trong mạng RAN để đáp ứng nhu cầu ứng dụng thời gian thực và độ trễ thấp. AI tích hợp theo ba cách: triển khai trên RAN, quản lý RAN và phát triển cùng kiến trúc RAN.

Ông Satyajit Sinha, chuyên gia của IoT Analytics nhận định: "AI trong tối ưu hóa RAN cho thấy dấu hiệu hỗ trợ thông minh, nhưng việc tự động hóa hoàn toàn vẫn khó đạt. Hệ thống hiện tại vẫn cần hai lớp giám sát con người trước khi thực thi".

Vệ tinh và ô tô định hình tương lai

Công nghệ vệ tinh trở thành giải pháp chủ chốt để mở rộng kết nối toàn cầu, đặc biệt tại những vùng không thể triển khai mạng di động hay cáp quang.

Theo báo cáo, vệ tinh không còn là giải pháp dự phòng mà trở thành phần quan trọng của chiến lược kết nối. KDDI dùng Starlink làm trạm gốc cho vùng nông thôn và khắc phục thiên tai. SES và Globalstar trình diễn mạng 5G riêng với liên kết vệ tinh cho khu công nghiệp xa xôi.

Telefónica và ThinkQuantum trình diễn truyền thông vệ tinh an toàn lượng tử. EAGLE-1, hệ thống phân phối khóa lượng tử qua vệ tinh đầu tiên châu Âu, do ThinkQuantum phối hợp với SES, ESA và Ủy ban châu Âu phát triển. Hệ thống sử dụng truyền thông lượng tử quang học giữa vệ tinh và trạm mặt đất để tạo khóa mã hóa chống lại cả tấn công lượng tử và cổ điển.

Năm xu hướng công nghệ doanh nghiệp định hình thị trường 2025
Đồ họa minh họa cách EAGLE-1 sử dụng công nghệ truyền thông dựa trên ánh sáng quang học, dựa trên ThinkQuantum, giữa các vệ tinh và trạm mặt đất để tạo khóa an toàn đảm bảo mã hóa an toàn lượng tử cho các mạng dữ liệu của Châu Âu (nguồn: Cơ quan Vũ trụ Châu Âu )

Báo cáo chỉ rõ, nghành ô tô chuyển từ kiến trúc phân tán sang kiến trúc tính toán theo vùng, đây là nền tảng cho xe định nghĩa bằng phần mềm. Infineon, NXP và STMicroelectronics ra mắt nền tảng MCU/MPU (AURIX TC4x, S32K5, Stellar G6) tối ưu cho mạng xác định, cách ly phần cứng tinh tế và hỗ trợ độ an toàn hỗn hợp.

Bản sao số (Digital twin) đang định hình cách phát triển phần mềm xe. NXP giới thiệu chip S32K5 chỉ bằng mô phỏng, Green Hills Software chứng minh phần mềm chạy trên prototype ảo. Siemens, Microsoft và AMD trình diễn PAVE360 - môi trường mô phỏng cho phép phát triển xe định nghĩa phần mềm trên đám mây từ mô hình thuật toán đến xác thực hệ thống trên chip và đồng bộ thời gian thực với prototype vật lý.

An ninh mạng trở thành trọng tâm với hai động lực: Luật Khả năng chống chịu mạng EU (CRA) và mối đe dọa từ máy tính lượng tử. Arrow Electronics trình diễn thiết bị tuân thủ CRA với cung cấp an toàn, xác minh và xác thực firmware OTA tích hợp.

Báo cáo chỉ ra, Infineon thừa nhận ngành còn thiếu hiểu biết về CRA: "Kiến thức của người quan tâm triển lãm CRA rất thấp. Mọi người không biết lịch trình triển khai hay CRA bao gồm gì. Tôi ngạc nhiên nhiều người nghĩ CRA chỉ nhắm đến một số linh kiện. Nó bao gồm tất cả thành phần truyền thông của thiết bị."

TI Sparkle và Arqit công bố giải pháp mạng an toàn lượng tử với VPN chống lượng tử (QSVPN). Giải pháp sử dụng mô hình thỏa thuận khóa tự tạo, đảm bảo kiểm soát đầu cuối và loại bỏ trao đổi khóa truyền thống.

Các sự kiện Mobile World Congress 2025 và Embedded World 2025 cung cấp thông tin cho nghiên cứu này. Đội ngũ IoT Analytics tham dự cả hai sự kiện để quan sát xu hướng mạng và trí tuệ nhúng, tóm tắt năm xu hướng: tiến bộ AI, phát triển công nghệ kết nối, kiến trúc tính toán xe hơi, mở rộng kết nối vệ tinh và tăng cường vấn đề an ninh mạng.

Chuyển trung tâm dữ liệu xuống biển: Xu hướng trong công nghệ lưu trữ dữ liệu

Trong bối cảnh ngày càng gia tăng về sự phát triển của công nghệ và sự tăng cường về nhu cầu lưu trữ dữ liệu, ...

Trong bối cảnh ngày càng gia tăng về sự phát triển của công nghệ và sự tăng cường về nhu cầu lưu trữ dữ liệu, ...
AI thay đổi cuộc sống: từ Nhà thông minh, ô tô tương tác đến chăm sóc sức khỏe

Chuẩn Matter đang thống nhất thế giới nhà thông minh, trong khi AI mang đến trải nghiệm lái xe an toàn và trực quan hơn, ...

Chuẩn Matter đang thống nhất thế giới nhà thông minh, trong khi AI mang đến trải nghiệm lái xe an toàn và trực quan hơn, ...
Dự báo 10 xu hướng công nghệ đột phá năm 2025 Dự báo 10 xu hướng công nghệ đột phá năm 2025

Theo báo cáo mới nhất từ Gartner, công ty nghiên cứu và tư vấn công nghệ hàng đầu thế giới, năm 2025 sẽ chứng kiến ...
Innodisk sẽ trình diễn tích hợp AI tại biên (EdgeAI) tại sự kiện NVIDIA GTC

Nhà cung cấp giải pháp AI hàng đầu toàn cầu, cho biết, tại sự kiện NVIDIA GTC ở San Jose, Hoa Kỳ, Innodisk sẽ trình ...

Nhà cung cấp giải pháp AI hàng đầu toàn cầu, cho biết, tại sự kiện NVIDIA GTC ở San Jose, Hoa Kỳ, Innodisk sẽ trình ...

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

AI
Theo OpenAI, gói ChatGPT Go, gói đăng ký mới được thiết kế dành cho người dùng Việt, giúp người dùng tại Việt Nam dễ dàng tiếp cận các tính năng cao cấpcủa ChatGPT với mức giá phải chăng hơn.
Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo

Bộ Khoa học và Công nghệ lấy ý kiến dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo

Chính sách số
Bộ Khoa học và Công nghệ đang lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Trí tuệ nhân tạo gồm 70 điều. Dự thảo cấm chín hành vi nguy hiểm, phân chia hệ thống thành bốn cấp độ rủi ro và quy định rõ trách nhiệm bồi thường khi xảy ra sự cố.
FPT hợp tác chiến lược cùng CR Labs.ai và Carlton Richards

FPT hợp tác chiến lược cùng CR Labs.ai và Carlton Richards

Kết nối sáng tạo
Được biết, hiện tại hai lĩnh vực bảo hiểm và đầu tư cổ phần tư nhân đang đối mặt với những thách thức ngày càng lớn. Các công ty bảo hiểm phải rút ngắn thời gian thẩm định, tăng cường phát hiện gian lận, cải thiện thủ tục bồi thường cũng như nâng cao năng suất của đại lý và tăng cường gắn kết với khách hàng.
Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới

Dell Technologies mang đến nhiều đột phá mới

Xu hướng
Theo đó, giải pháp Dell Private Cloud (đám mây riêng tư) chính thức ra mắt nhằm giúp công tác triển khai và quản lý hạ tầng đám mây riêng tư của doanh nghiệp dễ dàng hơn. Bên cạnh đó là những cải tiến về hệ thống lưu trữ của Dell bao gồm, các mẫu máy chủ PowerStore và PowerMax QLC mới, khả năng tự động hóa, và bảo mật được tăng cường.
Cơn sốt trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ hiện ra sao?

Cơn sốt trung tâm dữ liệu ở Ấn Độ hiện ra sao?

AI
Ngành trung tâm dữ liệu tại Ấn Độ đang chứng kiến một “cơn sốt vàng” mới, thu hút không chỉ các tập đoàn công nghệ toàn cầu mà còn cả các tỷ phú và các nhà phát triển bất động sản. Với công suất hiện tại khoảng 1,2 gigawatt, thị trường này được dự báo sẽ vượt 3 gigawatt trong vòng 5 năm tới.
