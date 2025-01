Cước tàu biển tăng mạnh khiến doanh nghiệp Việt Nam chịu ảnh hưởng

Do căng thẳng ở Biển Đỏ, các hãng tàu vận chuyển hàng hóa quốc tế đã tăng giá cước đi một số thị trường quan trọng như Liên minh châu Âu (EU), Mỹ, và Canada. Các biến động này có nguồn gốc từ tình hình an ninh không ổn định, khiến các hãng tàu thay đổi lịch trình và áp dụng các biện pháp an ninh, dẫn đến việc điều chỉnh tăng giá cước vận tải.