BYD Việt Nam thu phí 15 triệu đồng sử dụng trọn đời ứng dụng điều khiển xe từ xa

Ứng dụng điều khiển xe từ xa BYD chính thức xuất hiện tại thị trường Việt Nam từ đầu tháng 4, cùng thời điểm hãng ra mắt mẫu xe plug-in hybrid Sealion 06. Theo công bố từ đại diện hãng xe Trung Quốc, toàn bộ các mẫu xe BYD bán ra tại Việt Nam đều tương thích với ứng dụng này, cho phép người dùng mở rộng các tiện ích điều khiển thông qua điện thoại thông minh hoặc đồng hồ thông minh.

Ứng dụng này mang đến cho chủ xe nhiều tiện ích như mở/khóa xe, khởi động động cơ, bật điều hòa từ xa, định vị xe, chia sẻ lộ trình và theo dõi trạng thái xe (bao gồm thông số về áp suất lốp, mức pin). Với nền tảng công nghệ này, người dùng thậm chí có thể sử dụng điện thoại thông minh thay thế hoàn toàn cho chìa khóa vật lý truyền thống.

Tuy nhiên, gần đây nhiều khách hàng bày tỏ sự bất ngờ khi phát hiện ứng dụng không được miễn phí như kỳ vọng ban đầu. Phía BYD Việt Nam đã lên tiếng khẳng định hãng chưa từng quảng bá dịch vụ này là miễn phí và cho rằng "việc hiểu nhầm có thể phát sinh trong quá trình trao đổi giữa nhân viên tư vấn và khách hàng".

Chi phí trọn đời và cách thức hoạt động

Theo thông tin chính thức từ BYD, chi phí để kích hoạt toàn bộ tính năng điều khiển xe từ xa qua ứng dụng là 15 triệu đồng. Mức phí này đã bao gồm cả công lắp đặt SIM vật lý lên xe để duy trì kết nối. Đặc biệt, khoản tiền này chỉ cần thanh toán một lần duy nhất, không phát sinh thêm phí duy trì hàng năm hay phí sử dụng dữ liệu, và tính năng được cam kết duy trì trọn đời xe.

Một điểm đáng chú ý là nếu khách hàng không đăng ký sử dụng SIM chính hãng từ BYD mà chọn lắp SIM dữ liệu cá nhân, các ứng dụng trên màn hình giải trí trung tâm như bản đồ, nghe nhạc hay phát Wi-Fi vẫn hoạt động bình thường. Tuy nhiên, các tính năng thông minh của ứng dụng trên điện thoại, đặc biệt là khả năng điều khiển xe từ xa, sẽ không thể sử dụng được nếu không dùng SIM do đại lý BYD cung cấp và kích hoạt.

So sánh với thị trường quốc tế và trong nước

Chính sách thu phí của BYD thể hiện sự khác biệt tùy theo từng thị trường. Cụ thể, tại Malaysia và Singapore, người dùng được hưởng dịch vụ miễn phí trong 2 năm đầu tiên, sau đó phải đóng phí duy trì hàng tháng nếu muốn tiếp tục sử dụng các tính năng điều khiển từ xa.

Tại thị trường Việt Nam, việc triển khai ứng dụng kết nối ô tô thông minh đã trở thành xu hướng phổ biến. Điển hình như các dòng xe VinFast cũng hỗ trợ tính năng điều khiển xe từ xa và giám sát trạng thái xe với chính sách miễn phí trong 2 năm đầu, kèm giới hạn dung lượng dữ liệu 2 GB mỗi tháng. Nếu muốn truy cập các tính năng nâng cao như trợ lý ảo, tìm kiếm trạm sạc, bản đồ trực tuyến hay lướt web, người dùng VinFast cần mua thêm gói dữ liệu với mức giá từ 60.000 đến 150.000 đồng mỗi tháng, tùy theo dung lượng.

Mô hình thu phí trọn đời của BYD thể hiện chiến lược kinh doanh riêng biệt của hãng xe Trung Quốc tại thị trường Việt Nam. Với lợi thế không phát sinh chi phí duy trì hàng tháng hay hàng năm, BYD kỳ vọng đây sẽ trở thành điểm cộng giúp tăng sức hấp dẫn cho các dòng xe điện và hybrid của hãng, đồng thời tạo sự khác biệt so với đối thủ cạnh tranh trong phân khúc xe điện đang ngày càng sôi động tại Việt Nam.