BYD Việt Nam công bố chuỗi sự kiện 'BYD - ngày hội 102'

Không gian sự kiện được thiết kế như một “ngày hội trải nghiệm toàn diện”, nơi khách tham dự có thể tiếp cận các gói ưu đãi tốt nhất trong năm.

Tại khu vực trưng bày, BYD Việt Nam giới thiệu những mẫu xe chiến lược, đồng thời phối hợp cùng Grab công bố chính sách hỗ trợ tài xế đầy hấp dẫn. Bao gồm đảm bảo thu nhập lên đến 42 triệu đồng trên kỳ, ưu đãi sạc Eboost 39% và Charge+ 20%, cùng cơ hội nâng hạng GrabCar Plus. Các giải pháp này được xây dựng trên tinh thần thực tế và an toàn tài chính, giúp tài xế tăng thu nhập bền vững trong bối cảnh thị trường vận tải đang chuyển đổi mạnh mẽ sang năng lượng xanh.

Sự kiện còn tập trung hàng loạt ưu đãi mang tính “Đặc quyền tại chỗ”, bao gồm Flash Sale, chương trình thu cũ đổi mới, rút thăm trúng thưởng và gói vay lãi suất cạnh tranh từ VPBank, và Shinhan Bank. Khách hàng có thể tiếp cận mức vay đến 85% giá trị xe, thời hạn tối đa 96 tháng, với lãi suất chỉ từ 7,3%/năm – mức hỗ trợ tài chính hiếm có trên thị trường hiện nay.

Đối với khách hàng lựa chọn BYD M6, BYD Việt Nam triển khai gói quà tặng giá trị gồm BYD App, phiếu sạc miễn phí, thảm sàn chính hãng, bộ sạc treo tường (được hỗ trợ lắp đặt miễn phí) và sạc cầm tay đi kèm thiết bị chuyển đổi điện, cùng chính sách bảo hành pin 8 năm hoặc 500.000 km (áp dụng điều khoản đi kèm). Đây là cam kết cho thấy định hướng lâu dài của BYD trong việc phát triển hệ sinh thái xe năng lượng mới tại thị trường Việt Nam.

Sau chương trình, khách tham dự tiếp tục được mời tham gia hoạt động lái thử các dòng xe mới nhất của BYD. Hoạt động này cho phép khách hàng cảm nhận trực tiếp khả năng vận hành, công nghệ an toàn và trải nghiệm thực tế – yếu tố then chốt trong việc lựa chọn một chiếc xe phục vụ công việc hoặc gia đình.

Ông Võ Minh Lực - Giám đốc Điều hành BYD Việt Nam, chia sẻ: “BYD Việt Nam luôn tin rằng sự phát triển bền vững của một doanh nghiệp phải gắn liền với giá trị thực tiễn mang lại cho cộng đồng. Chúng tôi trân trọng tinh thần làm việc chuyên nghiệp, kiên trì và đầy trách nhiệm của lực lượng tài xế – những người góp phần quan trọng trong nhịp sống đô thị hiện đại. BYD mong rằng những sản phẩm hiệu quả, tiết kiệm và ổn định mà chúng tôi mang đến sẽ trở thành công cụ giúp họ nâng cao thu nhập, tối ưu vận hành và hướng đến một tương lai di chuyển xanh hơn.”

Với “Ngày hội 102”, BYD Việt Nam mong muốn xây dựng một không gian minh chứng cho giá trị cốt lõi của xe năng lượng mới: tiết kiệm, an toàn và phù hợp với nhu cầu đô thị hiện đại. Hành trình này sẽ tiếp tục đến Hà Nội vào ngày 23 tháng 12, lan tỏa tinh thần hợp tác và sự đồng hành với khách hàng trên toàn quốc.

Ông Huỳnh Tấn Mỹ – Giám đốc Khối Khách hàng Doanh nghiệp BYD Việt Nam, phát biểu: “Ngày hội là minh chứng cho cách BYD Việt Nam tiếp cận thị trường bằng những giá trị thực tế, không phô trương nhưng bền vững. Chúng tôi kết nối với Grab, các ngân hàng và đối tác sạc để mang đến cho khách hàng một hệ sinh thái trọn vẹn – từ tài chính, vận hành đến hạ tầng. Điều quan trọng là khách hàng có thể nhìn thấy lợi ích ngay lập tức, nhưng cũng cảm nhận được cam kết dài hạn của BYD trên hành trình phát triển xe năng lượng mới tại Việt Nam.”

Chương trình khởi động tại TP.HCM đánh dấu lần đầu tiên một liên minh bốn bên trong lĩnh vực xe năng lượng mới, tài chính và vận tải công nghệ được giới thiệu tại Việt Nam. Mô hình hợp tác này cho thấy sự trưởng thành của thị trường xe năng lượng mới, và tạo cơ hội cho các doanh nghiệp cùng chia sẻ nền tảng công nghệ, dịch vụ và chính sách hỗ trợ để tối ưu chi phí sở hữu – vận hành cho người dùng.

Sự kiện mở cửa miễn phí cho tất cả khách tham dự. Đây là thời điểm lý tưởng để khách hàng tìm hiểu, lựa chọn và sở hữu xe BYD với lợi ích vượt trội nhất trong năm, đồng thời tận hưởng một ngày hội gắn kết cộng đồng chuyển đổi xanh.