Giá vàng hôm nay 16/12: Lập đỉnh lịch sử, thị trường “nóng” chưa từng có.

Theo cập nhật mới nhất:

Vàng miếng SJC đã vọt chạm mức kỷ lục khoảng 157,2 triệu đồng/lượng vào phiên đầu ngày 16/12/2025, tiếp tục xu hướng tăng mạnh so với tuần trước.

Vàng nhẫn 9999 cũng đồng loạt tăng giá, phản ánh sự lan tỏa mạnh mẽ của xu hướng tăng trong thị trường vàng trong nước.

Các thương hiệu lớn như PNJ, DOJI, Bảo Tín Minh Châu đều ghi nhận giá bán ra cao hơn nhiều so với phiên trước đó.

Tình hình này khiến cả nhà đầu tư lẫn người mua vật chất đều chú ý, bởi mức giá hiện tại đang rời xa các mốc trung bình của năm.

Vàng thế giới: Đà tăng hỗ trợ xu hướng trong nước

Giá vàng thế giới được ghi nhận ở khoảng 4.300 – 4.350 USD/ounce trong phiên giao dịch châu Á ngày 16/12, tiếp tục xu hướng tăng mạnh.

Nguyên nhân được giới phân tích chỉ ra là:

Đầu tư trú ẩn gia tăng khi thị trường tài chính toàn cầu xuất hiện nhiều bất ổn.

Đồng USD yếu đi và lợi tức trái phiếu kho bạc Mỹ giảm kích thích dòng vốn chuyển sang tài sản an toàn như vàng.

Nhà đầu tư Ấn Độ cũng ghi nhận lượng mua vào lớn, góp phần thúc đẩy thanh khoản và giá vàng quốc tế.

Giải Mã Đà Tăng Giá: Từ Fed Đến Tâm Lý Thị Trường

Các yếu tố kinh tế vĩ mô lớn đang “tiếp sức” cho kim loại quý:

Fed dự kiến duy trì hoặc cắt giảm lãi suất trong tương lai gần khiến tài sản không sinh lãi như vàng trở nên hấp dẫn.

Nhiều ngân hàng trung ương trên thế giới tăng mua vàng dự trữ, gồm cả Trung Quốc, củng cố niềm tin dài hạn vào kim loại này.

Sự kết hợp giữa yếu tố kỹ thuật trên thị trường và tâm lý tìm kênh trú ẩn khiến vàng trở thành “điểm nóng” của phiên giao dịch 16/12.

Nhà đầu tư nên lưu ý gì?

Theo dõi biến động quốc tế: Dữ liệu kinh tế Mỹ và các quyết định chính sách tiền tệ là chìa khóa cho xu hướng giá vàng tiếp theo.

Thận trọng với mức giá cao: Khi vàng đạt đỉnh mới, sóng điều chỉnh có thể xảy ra bất ngờ.

Đa dạng hoá danh mục: Vàng vẫn là tài sản phòng ngừa rủi ro nhưng nên phối hợp với các kênh khác để tối ưu hoá hiệu quả đầu tư.