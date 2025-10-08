Kinh tế số
Thị trường

Giá vàng vượt 4.000 USD: Các ngân hàng trung ương mua kỷ lục 1.000 tấn

Hải Thủy

Hải Thủy

12:24 | 08/10/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Lần đầu tiên trong lịch sử, giá vàng chạm mốc 4.000 USD/ounce khi các nhà đầu tư toàn cầu đổ xô tìm nơi trú ẩn an toàn giữa bất ổn kinh tế và tiền tệ.
Giá vàng hôm nay 01/10/2025: SJC lập đỉnh 138 triệu, thế giới biến động mạnh Từ đà tăng giá của Tây Ban Nha đến sự tăng vọt giá vàng tại Châu Âu Giá vàng hôm nay 8/10/2025 lập đỉnh: 140 triệu trong nước, 4.000 USD thế giới
Những người hoài nghi về vàng đến từ sao Hỏa, còn các nhà đầu tư thì đến từ Trái Đất
Giá vàng đã vượt qua mức 4.000 đô la một ounce và đạt mức kỷ lục vào thứ Tư, do các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trước tình hình bất ổn kinh tế và địa chính trị ngày càng gia tăng, cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Ảnh: Getty.

Hơn một thế kỷ trước, JP Morgan đã tuyên bố trước Quốc hội Mỹ: "Vàng là tiền, mọi thứ khác chỉ là tín dụng." Lời khẳng định này giờ đây trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Giá vàng vừa phá vỡ ngưỡng 4.000 USD/ounce, thiết lập đỉnh cao chưa từng có. Làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Các nhà đầu tư rút lui khỏi tài sản tín dụng, chạy đua tích trữ kim loại quý này với tốc độ chóng mặt.

Bóng dáng thập niên 1970 hiện về

Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, nhận định bối cảnh hiện tại có nhiều điểm tương đồng với đầu những năm 1970. Thời kỳ ấy, nợ công tăng vọt, lạm phát leo thang và hệ thống tiền tệ rung chuyển đã làm xói mòn niềm tin vào tài sản giấy.

Ông khuyên nhà đầu tư nên dành 15% danh mục cho vàng. Con số này cao gấp nhiều lần mức thông thường mà các cố vấn tài chính từng đưa ra.

Warren Buffett từng có cái nhìn hoài nghi về vàng. "Kim loại này được đào lên từ lòng đất rồi chôn xuống lại, chẳng tạo ra giá trị gì", ông mỉa mai. "Bất kỳ ai quan sát từ sao Hỏa cũng sẽ vò đầu bứt tai." Nhưng trên Trái Đất hôm nay, nhà đầu tư lại đang tranh giành thứ "vô dụng" ấy.

Các ngân hàng trung ương đổ xô mua vàng

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố số liệu ghi nhận: các ngân hàng trung ương đã mua ròng hơn 1.000 tấn vàng trong 12 tháng qua. Đây là mức cao nhất trong nửa thế kỷ qua.

Trung Quốc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ dẫn đầu danh sách các nước tích trữ vàng mạnh mẽ nhất. Động thái này phản ánh nỗ lực đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Đồng bạc xanh ngày càng bị chính trị hóa qua các lệnh trừng phạt tài chính, khiến nhiều quốc gia tìm phương án dự phòng.

Rủi ro vẫn rình rập

Vàng tuy được xem là hàng rào chống rủi ro, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Nếu lạm phát hạ nhiệt nhanh hơn dự báo hoặc lãi suất thực tăng trở lại, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Đà tăng quá nóng hiện nay khiến nhiều chuyên gia lo ngại về khả năng hình thành "siêu chu kỳ đầu cơ". Tình huống tương tự đã xảy ra trong giai đoạn 2011-2012, khi giá vàng chạm đỉnh rồi lao dốc mạnh. Lịch sử có thể lặp lại nếu nhà đầu tư quá lạc quan với triển vọng của kim loại quý này.

Từ Sao Hỏa nhìn xuống, vàng có thể là vô nghĩa. Nhưng với những nhà đầu tư trên Trái Đất – nơi tín dụng và tiền tệ ngày càng mong manh – kim loại lấp lánh này lại đang trở thành “ngôn ngữ chung” của niềm tin tài chính. Warren Buffett chia sẻ.

Những điều đáng chú ý hôm nay

Vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce: Lạm phát dai dẳng, biến động địa chính trị và đồng USD yếu khiến dòng tiền đổ mạnh vào vàng vật chất và quỹ ETF kim loại quý.

Nvidia - OpenAI ký kết quan hệ đối tác trực tiếp đầu tiên: CEO Jensen Huang xác nhận đây là bước ngoặt chiến lược khi Nvidia dự kiến đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI để mở rộng hạ tầng AI.

Oracle chịu sức ép biên lợi nhuận: Báo cáo từ The Information cho thấy biên gộp mảng đám mây AI của Oracle chỉ 14%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 70%, khiến cổ phiếu giảm mạnh.

Phố Wall điều chỉnh sau chuỗi tăng: S&P 500 giảm 0,38%, chấm dứt 7 phiên tăng liên tiếp do lo ngại lợi nhuận AI. Nasdaq và Dow Jones cùng giảm, trong khi Stoxx 600 châu Âu mất 0,17%.

CEO Ritholtz Wealth Management Josh Brown cho rằng dù có dấu hiệu bong bóng, thị trường vẫn tồn tại nhiều “dự án AI thực chất” xứng đáng đầu tư.

Vàng giá vàng 4000 USD Ray Dalio Warren Buffett JP Morgan nhà đầu tư trú ẩn an toàn lạm phát USD yếu ngân hàng trung ương NVIDIA openAI Oracle Thị trường chứng khoán Mỹ bong bóng AI giá vàng vàng lập đỉnh

Bài liên quan

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

SoftBank chi 5,4 tỷ USD mua lại mảng Robot của ABB

SoftBank chi 5,4 tỷ USD mua lại mảng Robot của ABB

Vì sao mối quan hệ hợp tác với OpenAI là bước ngoặt đối với Nvidia?

Vì sao mối quan hệ hợp tác với OpenAI là bước ngoặt đối với Nvidia?

Có thể bạn quan tâm

Kingston Technology giữ vững vị trí số 1 thị trường DRAM toàn cầu

Kingston Technology giữ vững vị trí số 1 thị trường DRAM toàn cầu

Kinh tế số
Đây là năm thứ 22 liên tiếp thương hiệu này được công nhận là thương hiệu hàng đầu thế giới ở thị trường DRAM toàn cầu.
Xây dựng

Xây dựng 'đội quân' kinh tế kiến tạo tương lai thịnh vượng

Thị trường
Trên hành trình hướng tới Việt Nam thịnh vượng, đội ngũ doanh nghiệp dân tộc đang giữ vai trò trung tâm, vừa là biểu tượng của khát vọng tự cường, vừa là động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững.
Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Xiaomi 15, iPhone 16e giảm sốc sale ngày đôi 10/10

Galaxy Z Fold7, Z Flip7, Xiaomi 15, iPhone 16e giảm sốc sale ngày đôi 10/10

Thị trường
Theo đó, rất nhiều flagship cao cấp cho đến phụ kiện chính hãng đều có giá tốt trong thời gian từ ngày 10 - 12/10 tại hệ thống Di Động Việt.
Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp

Thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp

Thị trường
Thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp theo công bố của tổ chức xếp hạng thị trường FTSE Russell.
Giá vàng hôm nay 8/10/2025 lập đỉnh: 140 triệu trong nước, 4.000 USD thế giới

Giá vàng hôm nay 8/10/2025 lập đỉnh: 140 triệu trong nước, 4.000 USD thế giới

Thị trường
Giá vàng trong nước phá kỷ lục 140,6 triệu đồng một lượng trong khi thị trường thế giới tiến sát mốc 4.000 USD một ounce.
Xem thêm

Đọc nhiều

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Trải nghiệm nhanh HUAWEI WATCH GT 6 phiên bản 41mm dây da dành cho nữ

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

Hai chuyên gia hàng đầu thế giới về 6G và AI chia sẻ tại hội nghị ATC 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

34 ứng viên giáo sư, phó giáo sư ngành Điện - Điện tử - Tự động hóa năm 2025

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Lễ kỷ niệm 80 năm ngành Bưu chính và Viễn thông, 66 năm ngành Khoa học và Công nghệ và Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ I

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Giá vàng hôm nay 30/9/2025: Lập đỉnh 137 triệu đồng, tăng gần 45% từ đầu năm

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Nội

29°C

Cảm giác: 34°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
23°C
TP Hồ Chí Minh

28°C

Cảm giác: 33°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
32°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Đà Nẵng

28°C

Cảm giác: 30°C
mây cụm
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
27°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Hà Giang

28°C

Cảm giác: 30°C
bầu trời quang đãng
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
32°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
23°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
31°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
27°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
31°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
24°C
Khánh Hòa

30°C

Cảm giác: 36°C
mây thưa
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
32°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
24°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
32°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
32°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
24°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 29°C
mây thưa
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
20°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
21°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
25°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
29°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
27°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
30°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
26°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
26°C
Quảng Bình

25°C

Cảm giác: 26°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
28°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
26°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
21°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
21°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
28°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
25°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
21°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
21°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
25°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
24°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
21°C
Thừa Thiên Huế

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Chủ nhật, 12/10/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 03:00
29°C
Chủ nhật, 12/10/2025 06:00
30°C
Chủ nhật, 12/10/2025 09:00
27°C
Chủ nhật, 12/10/2025 12:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 15:00
23°C
Chủ nhật, 12/10/2025 18:00
22°C
Chủ nhật, 12/10/2025 21:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 00:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 03:00
30°C
Thứ hai, 13/10/2025 06:00
27°C
Thứ hai, 13/10/2025 09:00
26°C
Thứ hai, 13/10/2025 12:00
24°C
Thứ hai, 13/10/2025 15:00
23°C
Thứ hai, 13/10/2025 18:00
22°C
Thứ hai, 13/10/2025 21:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 14/10/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 14/10/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 14/10/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 14/10/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 14/10/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 15/10/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 15/10/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 15/10/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 15/10/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 15/10/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 15/10/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 16/10/2025 00:00
23°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16630 16899 17475
CAD 18302 18578 19195
CHF 32186 32568 33220
CNY 0 3470 3830
EUR 29952 30225 31250
GBP 34354 34745 35684
HKD 0 3254 3456
JPY 166 170 176
KRW 0 17 19
NZD 0 14790 15377
SGD 19770 20052 20569
THB 721 784 838
USD (1,2) 26076 0 0
USD (5,10,20) 26117 0 0
USD (50,100) 26145 26180 26384
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,164 26,164 26,384
USD(1-2-5) 25,118 - -
USD(10-20) 25,118 - -
EUR 30,119 30,143 31,287
JPY 169.41 169.72 176.84
GBP 34,648 34,742 35,558
AUD 17,029 17,091 17,531
CAD 18,498 18,557 19,084
CHF 32,432 32,533 33,210
SGD 19,932 19,994 20,607
CNY - 3,651 3,748
HKD 3,334 3,344 3,427
KRW 17.18 17.92 19.24
THB 769.33 778.83 828.97
NZD 14,874 15,012 15,364
SEK - 2,731 2,810
DKK - 4,030 4,146
NOK - 2,576 2,650
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,850.6 - 6,562.23
TWD 781.07 - 939.81
SAR - 6,924.81 7,248.8
KWD - 83,750 88,589
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,200 26,204 26,384
EUR 29,911 30,031 31,112
GBP 34,464 34,602 35,537
HKD 3,323 3,336 3,438
CHF 32,120 32,249 33,116
JPY 168.70 169.38 176.10
AUD 16,984 17,052 17,571
SGD 19,964 20,044 20,553
THB 783 786 820
CAD 18,488 18,562 19,044
NZD 14,930 15,408
KRW 17.84 19.50
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26150 26150 26384
AUD 16901 17001 17607
CAD 18435 18535 19140
CHF 32286 32316 33198
CNY 0 3661.7 0
CZK 0 1220 0
DKK 0 4130 0
EUR 30034 30064 31089
GBP 34495 34545 35653
HKD 0 3390 0
JPY 168.85 169.35 176.37
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.1 0
LAK 0 1.148 0
MYR 0 6460 0
NOK 0 2645 0
NZD 0 14942 0
PHP 0 425 0
SEK 0 2805 0
SGD 19896 20026 20757
THB 0 749.5 0
TWD 0 860 0
SJC 9999 14020000 14020000 14220000
SBJ 12500000 12500000 14220000
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,174 26,224 26,384
USD20 26,174 26,224 26,384
USD1 23,872 26,224 26,384
AUD 16,997 17,097 18,211
EUR 30,167 30,167 31,479
CAD 18,393 18,493 19,804
SGD 19,980 20,130 21,145
JPY 169.14 170.64 175.2
GBP 34,638 34,788 35,561
XAU 13,988,000 0 14,192,000
CNY 0 3,543 0
THB 0 784 0
CHF 0 0 33,060
KRW 0 0 19.54
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Hà Nội - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Miền Tây - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,800 ▲300K 139,800 ▲300K
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 13,470 13,910
Trang sức 99.9 13,460 13,900
NL 99.99 13,470
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 13,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,670 13,970
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,670 13,970
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,670 13,970
Miếng SJC Thái Bình 14,020 14,240
Miếng SJC Nghệ An 14,020 14,240
Miếng SJC Hà Nội 14,020 14,240
Cập nhật: 11/10/2025 09:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,408 ▲6K 14,282 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,408 ▲6K 14,283 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,362 1,389
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,362 139
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,339 1,369
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,045 135,545
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 95,335 102,835
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,751 93,251
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,167 83,667
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,471 79,971
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,743 57,243
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,408 ▲6K 1,428 ▲6K
Cập nhật: 11/10/2025 09:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Hà Nội vinh danh 90 sản phẩm xuất sắc trong Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2025

Hà Nội vinh danh 90 sản phẩm xuất sắc trong Cuộc thi thiết kế mẫu sản phẩm thủ công mỹ nghệ 2025

Hơn 450 gian hàng tham gia, thúc đẩy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Hơn 450 gian hàng tham gia, thúc đẩy xuất khẩu thủ công mỹ nghệ Việt Nam

Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng với ngành nông, lâm, thủy sản

Tháo gỡ vướng mắc về chính sách thuế giá trị gia tăng với ngành nông, lâm, thủy sản

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21: Tôn vinh giá trị truyền thống, thúc đẩy kết nối giao thương

Hội chợ Làng nghề Việt Nam lần thứ 21: Tôn vinh giá trị truyền thống, thúc đẩy kết nối giao thương

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
OPPO ra mắt

OPPO ra mắt 'chiến binh A-Bền' A6 Pro Series

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

Nikon ra mắt mẫu máy ảnh Nikon ZR

POCO M7 chính thức trình làng, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng

POCO M7 chính thức trình làng, giá chỉ từ 4,29 triệu đồng

REDMI Pad 2 Pro Series chính thức mở bán tại Việt Nam

REDMI Pad 2 Pro Series chính thức mở bán tại Việt Nam

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

Rò rỉ dữ liệu Discord ảnh hưởng khoảng 70.000 người dùng

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

OpenAI ra mắt ChatGPT Go tại Việt Nam

Công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh

Công nghệ số đang làm thay đổi toàn diện phương thức kinh doanh

'Một chạm - Vạn niềm tin: Kiến tạo tương lai thanh toán số'

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Bàn tay robot thực hiện điệu nhảy moonwalk

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Giải pháp kỹ thuật giúp pin mặt trời mỏng, rẻ và hiệu quả hơn

Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Người kiểm soát kim loại đất hiếm sẽ kiểm soát tương lai công nghệ

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

BUV – Đại học có vốn đầu tư nước ngoài duy nhất đạt kiểm định quốc tế được Bộ GD&ĐT công nhận

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2025: Tôn vinh 52 cơ quan, doanh nghiệp và cá nhân xuất sắc

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
FPT được vinh danh TOP 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025

FPT được vinh danh TOP 10 doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam 2025

Be Group được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2025

Be Group được vinh danh là Doanh nghiệp xuất sắc châu Á tại APEA 2025

Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Sinh viên Việt Nam được miễn phí 1 năm sử dụng Google AI Pro

Monash đưa trải nghiệm Đại học Top 50 toàn cầu đến Việt Nam

Monash đưa trải nghiệm Đại học Top 50 toàn cầu đến Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

PVOIL VOC 2025: Đường thi tăng từ 14 lên 24, cách tính điểm có thay đổi?

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Giải đua xe Ô tô địa hình PVOIL VOC 2025 phá kỷ lục với 24 đường thi

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt Mercedes-Benz GLS 450 4MATIC phiên bản kỷ niệm 30 năm tại Việt Nam

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội

Ra mắt và Triển lãm Mercedes-Benz E-Class thế hệ mới tại Hà Nội