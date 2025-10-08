Giá vàng vượt 4.000 USD: Các ngân hàng trung ương mua kỷ lục 1.000 tấn

Giá vàng đã vượt qua mức 4.000 đô la một ounce và đạt mức kỷ lục vào thứ Tư, do các nhà đầu tư tìm kiếm sự an toàn trước tình hình bất ổn kinh tế và địa chính trị ngày càng gia tăng, cùng với kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ sẽ tiếp tục cắt giảm lãi suất. Ảnh: Getty.

Hơn một thế kỷ trước, JP Morgan đã tuyên bố trước Quốc hội Mỹ: "Vàng là tiền, mọi thứ khác chỉ là tín dụng." Lời khẳng định này giờ đây trở nên sống động hơn bao giờ hết.

Giá vàng vừa phá vỡ ngưỡng 4.000 USD/ounce, thiết lập đỉnh cao chưa từng có. Làn sóng tìm kiếm tài sản trú ẩn đang diễn ra mạnh mẽ trên toàn cầu. Các nhà đầu tư rút lui khỏi tài sản tín dụng, chạy đua tích trữ kim loại quý này với tốc độ chóng mặt.

Bóng dáng thập niên 1970 hiện về

Ray Dalio, người sáng lập Bridgewater Associates, nhận định bối cảnh hiện tại có nhiều điểm tương đồng với đầu những năm 1970. Thời kỳ ấy, nợ công tăng vọt, lạm phát leo thang và hệ thống tiền tệ rung chuyển đã làm xói mòn niềm tin vào tài sản giấy.

Ông khuyên nhà đầu tư nên dành 15% danh mục cho vàng. Con số này cao gấp nhiều lần mức thông thường mà các cố vấn tài chính từng đưa ra.

Warren Buffett từng có cái nhìn hoài nghi về vàng. "Kim loại này được đào lên từ lòng đất rồi chôn xuống lại, chẳng tạo ra giá trị gì", ông mỉa mai. "Bất kỳ ai quan sát từ sao Hỏa cũng sẽ vò đầu bứt tai." Nhưng trên Trái Đất hôm nay, nhà đầu tư lại đang tranh giành thứ "vô dụng" ấy.

Các ngân hàng trung ương đổ xô mua vàng

Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) công bố số liệu ghi nhận: các ngân hàng trung ương đã mua ròng hơn 1.000 tấn vàng trong 12 tháng qua. Đây là mức cao nhất trong nửa thế kỷ qua.

Trung Quốc, Ba Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Ấn Độ dẫn đầu danh sách các nước tích trữ vàng mạnh mẽ nhất. Động thái này phản ánh nỗ lực đa dạng hóa dự trữ ngoại hối, giảm sự phụ thuộc vào đồng USD. Đồng bạc xanh ngày càng bị chính trị hóa qua các lệnh trừng phạt tài chính, khiến nhiều quốc gia tìm phương án dự phòng.

Rủi ro vẫn rình rập

Vàng tuy được xem là hàng rào chống rủi ro, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều biến động. Nếu lạm phát hạ nhiệt nhanh hơn dự báo hoặc lãi suất thực tăng trở lại, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh.

Đà tăng quá nóng hiện nay khiến nhiều chuyên gia lo ngại về khả năng hình thành "siêu chu kỳ đầu cơ". Tình huống tương tự đã xảy ra trong giai đoạn 2011-2012, khi giá vàng chạm đỉnh rồi lao dốc mạnh. Lịch sử có thể lặp lại nếu nhà đầu tư quá lạc quan với triển vọng của kim loại quý này.

Từ Sao Hỏa nhìn xuống, vàng có thể là vô nghĩa. Nhưng với những nhà đầu tư trên Trái Đất – nơi tín dụng và tiền tệ ngày càng mong manh – kim loại lấp lánh này lại đang trở thành “ngôn ngữ chung” của niềm tin tài chính. Warren Buffett chia sẻ.

Những điều đáng chú ý hôm nay

Vàng vượt mốc 4.000 USD/ounce: Lạm phát dai dẳng, biến động địa chính trị và đồng USD yếu khiến dòng tiền đổ mạnh vào vàng vật chất và quỹ ETF kim loại quý.

Nvidia - OpenAI ký kết quan hệ đối tác trực tiếp đầu tiên: CEO Jensen Huang xác nhận đây là bước ngoặt chiến lược khi Nvidia dự kiến đầu tư 100 tỷ USD vào OpenAI để mở rộng hạ tầng AI.

Oracle chịu sức ép biên lợi nhuận: Báo cáo từ The Information cho thấy biên gộp mảng đám mây AI của Oracle chỉ 14%, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 70%, khiến cổ phiếu giảm mạnh.

Phố Wall điều chỉnh sau chuỗi tăng: S&P 500 giảm 0,38%, chấm dứt 7 phiên tăng liên tiếp do lo ngại lợi nhuận AI. Nasdaq và Dow Jones cùng giảm, trong khi Stoxx 600 châu Âu mất 0,17%.

CEO Ritholtz Wealth Management Josh Brown cho rằng dù có dấu hiệu bong bóng, thị trường vẫn tồn tại nhiều “dự án AI thực chất” xứng đáng đầu tư.