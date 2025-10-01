Từ đà tăng giá của Tây Ban Nha đến sự tăng vọt giá vàng tại Châu Âu

Tây Ban Nha là quốc gia có thành tích vượt trội khi chỉ số chứng khoán IBEX ghi nhận mức lợi nhuận hơn 10% trong vài tuần qua.

Tây Ban Nha trở thành điểm sáng khi Fitch nâng hạng tín nhiệm kép nhờ ba yếu tố: năng suất tăng trưởng, tiền lương ổn định và giá năng lượng thấp. Chỉ số IBEX 35 ghi nhận mức lợi nhuận hơn 10% chỉ trong vài tuần, cao hơn hẳn các thị trường cùng khu vực.

Các ngân hàng là động lực lớn nhất: Santander, BBVA và Sabadell đều tăng hơn 20%, vượt trội hơn trung bình lục địa tới 10 điểm phần trăm. Ngoài ra, Inditex - tập đoàn bán lẻ thời trang lớn nhất Tây Ban Nha – cũng góp phần củng cố đà tăng khi lợi nhuận vượt kỳ vọng.

Tại London, HSBC hỗ trợ đà tăng trưởng nhóm ngân hàng, trong khi AstraZeneca, từng là công ty có giá trị vốn hóa lớn nhất Anh, đã tụt xuống vị trí thứ ba và nhường ngôi cho Shell. Dù vậy, cổ phiếu AstraZeneca vẫn tăng hơn 10% trong quý, nhờ chiến lược đầu tư khôn ngoan, bao gồm khoản rót vốn 50 tỷ USD vào bang Virginia (Mỹ).

Quý 3 cũng chứng kiến sự thay đổi lớn trong top đầu doanh nghiệp châu Âu. ASML vượt qua SAP để trở thành công ty giá trị nhất lục địa, với vốn hóa 320 tỷ euro sau khi cổ phiếu tăng hơn 20%.

Các tổ chức tài chính lớn như Bank of America và Deutsche Bank đều lạc quan về triển vọng của ASML, đặc biệt sau khoản đầu tư 5 tỷ USD vào Intel, được đánh giá là “tín hiệu tích cực rõ ràng” cho tương lai tăng trưởng dài hạn.

Vàng thiết lập kỷ lục mới

Thị trường hàng hóa quý 3 ghi dấu bằng sự tăng vọt của vàng. Kim loại quý này tăng gần 10% trong tháng 9 và hơn 17% trong cả quý, hướng tới tháng giao dịch tốt nhất trong 14 năm.

Geoff Yu, chiến lược gia thị trường của BNY, nhận định vàng thậm chí còn vượt trội hơn đồng franc Thụy Sĩ trong vai trò kênh trú ẩn an toàn. Bank of America ghi nhận dòng vốn đổ vào vàng đạt mức kỷ lục 17,6 tỷ USD chỉ trong tháng 9.

Sự bùng nổ này giúp cổ phiếu các công ty khai khoáng như Fresnillo tăng hơn 60% trong quý, và nếu xu hướng tiếp tục, mức tăng cả năm có thể chạm tới 300%. Đây sẽ là cú hích mạnh mẽ cho chỉ số FTSE 100 của Anh.

Dù quý 3 khép lại với nhiều tín hiệu tích cực, thị trường châu Âu vẫn đối diện với nhiều bất định. Ngân sách mới của Bộ trưởng Tài chính Anh Rachel Reeves cùng triển vọng kinh tế toàn cầu sẽ là yếu tố quyết định xu hướng quý 4.