Giá vàng hôm nay 17/9/2025: Vàng trong nước tăng mạnh, thế giới chạm đỉnh 3.703 USD/ounce

Sáng nay 17/9, giá vàng miếng SJC tại các doanh nghiệp lớn như DOJI, SJC, PNJ và Bảo Tín Minh Châu đều được niêm yết ở mức 130,3-132,3 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Mức tăng ấn tượng 1,7 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào và 1,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán ra so với phiên trước đó phản ánh sức hút mạnh mẽ của kim loại quý này.

Ảnh minh họa

Công ty Phú Quý ghi nhận mức tăng mạnh nhất với 2,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua vào, đưa giá lên 129,8-132,3 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, giá vàng nhẫn cũng tăng theo với DOJI niêm yết ở 126,8-129,8 triệu đồng/lượng, tăng 600 nghìn đồng/lượng cả hai chiều.

So với giá vàng quốc tế quy đổi khoảng 117,8 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí), vàng miếng trong nước đang cao hơn khoảng 14,5 triệu đồng/lượng, cho thấy premium vẫn ở mức cao do nguồn cung hạn chế.

Giá vàng thế giới tiếp tục thiết lập kỷ lục mới khi chạm đỉnh 3.703 USD/ounce vào đầu phiên giao dịch, sau đó chốt phiên ở mức 3.690 USD/ounce, tăng 0,3% so với phiên trước. Đây là lần đầu tiên kim loại quý này vượt qua ngưỡng 3.700 USD/ounce trong lịch sử.

Theo các chuyên gia phân tích, động lực chính đẩy giá vàng tăng mạnh đến từ kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp kết thúc hôm nay. Công cụ CME FedWatch hiện cho thấy xác suất cắt giảm 25 điểm cơ bản là 96%, trong khi khả năng cắt giảm mạnh hơn 50 điểm cơ bản chỉ ở mức 4%.

Chỉ số đồng USD giảm xuống mức thấp nhất trong hơn hai tháng qua, khiến vàng trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư sử dụng đồng tiền khác.

Với những diễn biến này, thị trường vàng trong nước dự kiến sẽ tiếp tục biến động mạnh trong các phiên tới, phụ thuộc vào quyết định cuối cùng và triển vọng chính sách tiền tệ của Fed trong phần còn lại của năm 2025.