Kinh tế số
Thị trường

Giá vàng hôm nay 15/9/2025 trên đà giảm mạnh

Hiền Ngô

Hiền Ngô

10:52 | 15/09/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Thị trường vàng trong nước hôm nay ghi nhận đà giảm mạnh khi giá vàng miếng SJC giảm từ 4-6 triệu đồng/lượng so với tuần trước, trong bối cảnh Chính phủ có chỉ đạo chấn chỉnh thị trường vàng và Fed Mỹ chuẩn bị hạ lãi suất.

Sáng 15/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết đồng loạt ở mức 128,4-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm mạnh 5,8 triệu đồng ở chiều mua và 4,3 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tuần trước. Các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đều có sự đồng nhất trong việc điều chỉnh giá.

Giá vàng hôm nay 15/9/2025 trên đà giảm mạnh
Ảnh minh họa

Vàng nhẫn 9999 cũng trên đà giảm, tại các thương hiệu lớn trong nước, giá vàng nhẫn 9999 dao động quanh 125-128 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Đáng chú ý, chênh lệch giá giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã thu hẹp chỉ còn hơn 3 triệu đồng/lượng thay vì khoảng 5 triệu đồng/lượng như trước.

1. DOJI - Cập nhật: 15/09/2025 08:42 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
AVPL/SJC HN128,400 ▲300K 131,100
AVPL/SJC HCM128,400 ▲300K 131,100
AVPL/SJC ĐN128,400 ▲300K 131,100
Nguyên liêu 9999 - HN11,80011,900
Nguyên liêu 999 - HN11,79011,890
2. PNJ - Cập nhật: 15/09/2025 08:33 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
TPHCM - PNJ126,200129,200
Hà Nội - PNJ126,200129,200
Đà Nẵng - PNJ126,200129,200
Miền Tây - PNJ126,200129,200
Tây Nguyên - PNJ126,200129,200
Đông Nam Bộ - PNJ126,200129,200
3. AJC - Cập nhật: 15/09/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - / So với ngày hôm qua.
LoạiMua vàoBán ra
Trang sức 99.9912,29012,790
Trang sức 99.912,28012,780
NL 99.9911,470
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình11,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình12,55012,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An12,55012,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội12,55012,850
Miếng SJC Thái Bình12,840 ▲30K 13,110
Miếng SJC Nghệ An12,840 ▲30K 13,110
Miếng SJC Hà Nội12,840 ▲30K 13,110

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do hiện đã thấp hơn so với mức niêm yết tại các công ty lớn, xuống chỉ còn 129,5 triệu đồng/lượng. Sự hạ nhiệt này xuất hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để chấn chỉnh, tránh tình trạng thao túng giá vàng.

Chính phủ đang xem xét những thay đổi chính sách quan trọng đối với thị trường vàng. Nghị quyết 278/NQ-CP ngày 13/9/2025 nội dung sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân được đưa ra thảo luận, với điểm mới là bổ sung quy định thu nhập từ giao dịch mua bán vàng sẽ thuộc diện chịu thuế. Mục đích của đề xuất này là tăng tính minh bạch, hạn chế tình trạng đầu cơ, và đưa giá vàng về đúng vị trí của một kênh đầu tư.

Dù giá vàng trong nước giảm mạnh, giá vàng thế giới vẫn duy trì ở mức cao quanh 3.635-3.642 USD/ounce, tương đương khoảng 116 triệu đồng/lượng sau quy đổi. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank (26.476 VND/USD), vàng thế giới tạo ra chênh lệch 14,9 triệu đồng/lượng so với vàng miếng SJC trong nước.

Thị trường toàn cầu đang "nín thở" chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tuần này. Khảo sát của Kitco News cho thấy 80% chuyên gia tại Phố Wall dự đoán xu hướng tăng của vàng, chỉ 13% cho rằng giá vàng giảm. Tại khảo sát trực tuyến Main Street, 65% nhà đầu tư kỳ vọng vàng tăng giá, trong khi số người dự đoán giảm chỉ chiếm 17%.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thận trọng trước biến động mạnh của thị trường vàng trong nước. Chỉ trong một tuần, giá vàng miếng SJC từ đỉnh 135,8 triệu đồng đã rơi về 129,5 triệu đồng, khiến nhiều người "ôm vàng" lao đao. Sự can thiệp của chính quyền nhằm chấn chỉnh tình trạng thao túng giá cũng góp phần tạo áp lực giảm giá trong ngắn hạn.

Nhu cầu vàng Quý 2 cao kỷ lục Nhu cầu vàng Quý 2 cao kỷ lục

Báo cáo về Xu hướng Nhu cầu Vàng của Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) cho biết, trong quý 2 vừa qua tổng nhu cầu ...
Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng trở lại đạt 135,8 triệu đồng/lượng Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng trở lại đạt 135,8 triệu đồng/lượng

Vào 8:30 sáng 9/9, giá vàng miếng SCJ trong nước bất ngờ tăng trở lại, đồng loạt các thương hiệu lớn trong nước công bố ...
Giá vàng hôm nay 10/9/2025: Vàng trong nước giảm 500 nghìn/ lượng Giá vàng hôm nay 10/9/2025: Vàng trong nước giảm 500 nghìn/ lượng

Sáng 10/9, các thương hiệu lớn như SJC, DOJI, PNJ đồng loạt giảm 500 nghìn đồng mỗi lượng, đưa vàng miếng về mức 133,3 - ...
Giá vàng hôm nay giá vàng 15/9 vàng miếng SJC vàng nhẫn 9999 giá vàng SJC vàng DOJI Vàng PNJ giá vàng giảm thị trường vàng vàng trong nước vàng thế giới giá vàng miếng Vàng Bảo Tín Minh Châu Fed lãi suất Thuế Vàng vàng tự do chênh lệch vàng đầu tư vàng biến động vàng chính sách vàng

Bài liên quan

Giá vàng hôm nay 10/9/2025: Vàng trong nước giảm 500 nghìn/ lượng

Giá vàng hôm nay 10/9/2025: Vàng trong nước giảm 500 nghìn/ lượng

Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng trở lại đạt 135,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng miếng SJC bất ngờ tăng trở lại đạt 135,8 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước

Giá vàng hôm nay 9/9/2025: Trong nước 'hạ nhiệt' sau cơn sốt, thế giới lập đỉnh mới 3.630,72 USD/ounce

Có thể bạn quan tâm

FPT Shop tung ưu đãi kép cho khách hàng mua máy kèm SIM từ mạng di động FPT

FPT Shop tung ưu đãi kép cho khách hàng mua máy kèm SIM từ mạng di động FPT

Thị trường
Đồng thời, người dùng cũng có thể trả góp 0% lãi suất, giúp tiết kiệm chi phí và trải nghiệm kết nối di động liền mạch hơn thông qua chương trình hợp tác giữa mạng di động FPT và Home Credit.
Hà Nội khởi động Tuần lễ Kết nối 2025: Chung tay thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững

Hà Nội khởi động Tuần lễ Kết nối 2025: Chung tay thúc đẩy sản xuất và tiêu dùng bền vững

Kinh tế số
Ngày 12/9, Chương trình chuỗi kết nối “Mạng lưới sản xuất và tiêu dùng bền vững”; Tuần lễ kết nối chuỗi sản xuất, tiêu dùng bền vững cho cơ sở làng nghề truyền thống năm 2025 đã chính thức khai mạc tại Trung tâm thương mại The Line - Khu đô thị ParkCity Hanoi, Dương Nội, TP Hà Nội.
Đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air chính hãng, ưu đãi đến 7 triệu

Đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air chính hãng, ưu đãi đến 7 triệu

Mobile
Theo đó, ngay từ bây giờ khách hàng có thể đặt trước thế hệ iPhone mới: iPhone 17 Pro, iPhone 17 và iPhone Air hoàn toàn mới chính hãng tại CellphoneS từ ngày 12/09, đồng loạt mở bán tại 150 cửa hàng toàn quốc từ ngày 19/09.
Đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop và F.Studio by FPT, nhận trợ giá đến 4,5 triệu đồng

Đặt cọc iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop và F.Studio by FPT, nhận trợ giá đến 4,5 triệu đồng

Mobile
Cụ thể khi tham gia đặt trước iPhone 17 và iPhone Air tại FPT Shop và F.Studio by FPT khách hàng sẽ có cơ hội sở hữu sớm siêu phẩm và tận hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn, bao gồm: trợ giá đến 4.500.000 đồng, trả góp 0% cùng gói bảo hành trọn đời, đồng thời được đảm bảo quyền lợi với chính sách “giao trễ đền gấp đôi gói cước” từ mạng di động FPT.

'Đồng nhịp thế giới' - Minh Tuấn Mobile chính thức mở đặt cọc iPhone 17

Kinh tế số
Đáng chú ý, hệ thống sẽ áp dụng chính sách giữ suất hoàn toàn mà không cần cọc tiền, mang đến sự thuận tiện tối đa cho khách hàng.
Xem thêm

Đọc nhiều

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Điểm nhanh 3 cải tiến mới nhất trên Galaxy S25 FE

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

Khám phá Galaxy Tab S11 Series, thế hệ tablet mới nhất nhà Samsung

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

‘Mảnh ghép cuối’ của Galaxy S25 Series chính thức lộ diện

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 8/9/2025: Trong nước ổn định 135,4 triệu/lượng, thế giới sát 3.591 USD

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay 6/9/2025: Kỷ lục trên 134 triệu đồng/lượng

Editor'sChoice

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Redmi Note 14 Pro+ 5G: Smartphone tầm trung xuất sắc

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Xiaomi TV A Pro Series 2026: TV tầm trung tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

31°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 16/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 16/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 16/09/2025 09:00
31°C
Thứ ba, 16/09/2025 12:00
27°C
Thứ ba, 16/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 16/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 16/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
32°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
30°C
TP Hồ Chí Minh

32°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 16/09/2025 03:00
27°C
Thứ ba, 16/09/2025 06:00
28°C
Thứ ba, 16/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 16/09/2025 12:00
25°C
Thứ ba, 16/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 16/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 16/09/2025 21:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
31°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
25°C
Đà Nẵng

30°C

Cảm giác: 35°C
mây thưa
Thứ ba, 16/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 16/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 16/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 16/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 16/09/2025 12:00
28°C
Thứ ba, 16/09/2025 15:00
27°C
Thứ ba, 16/09/2025 18:00
26°C
Thứ ba, 16/09/2025 21:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
28°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
29°C
Khánh Hòa

32°C

Cảm giác: 35°C
mây rải rác
Thứ ba, 16/09/2025 00:00
25°C
Thứ ba, 16/09/2025 03:00
33°C
Thứ ba, 16/09/2025 06:00
35°C
Thứ ba, 16/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 16/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 16/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 16/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 16/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
33°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
33°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
29°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
33°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
32°C
Nghệ An

31°C

Cảm giác: 34°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 16/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 16/09/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 16/09/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 16/09/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 16/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 16/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 16/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
23°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
28°C
Phan Thiết

31°C

Cảm giác: 36°C
mây cụm
Thứ ba, 16/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 16/09/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 16/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 16/09/2025 09:00
29°C
Thứ ba, 16/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 16/09/2025 15:00
25°C
Thứ ba, 16/09/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 16/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
30°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
26°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/09/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 16/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 16/09/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 16/09/2025 09:00
25°C
Thứ ba, 16/09/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 16/09/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 16/09/2025 18:00
21°C
Thứ ba, 16/09/2025 21:00
21°C
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
26°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
21°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
21°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
23°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
26°C
Thừa Thiên Huế

31°C

Cảm giác: 36°C
mây rải rác
Thứ ba, 16/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 16/09/2025 03:00
31°C
Thứ ba, 16/09/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 16/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 16/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 16/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 16/09/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 16/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
31°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
28°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
31°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
30°C
Hà Giang

31°C

Cảm giác: 36°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/09/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 16/09/2025 03:00
29°C
Thứ ba, 16/09/2025 06:00
31°C
Thứ ba, 16/09/2025 09:00
28°C
Thứ ba, 16/09/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 16/09/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 16/09/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 16/09/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
31°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
29°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
31°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
34°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
28°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
32°C
Hải Phòng

30°C

Cảm giác: 37°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 16/09/2025 00:00
26°C
Thứ ba, 16/09/2025 03:00
30°C
Thứ ba, 16/09/2025 06:00
32°C
Thứ ba, 16/09/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 16/09/2025 12:00
26°C
Thứ ba, 16/09/2025 15:00
26°C
Thứ ba, 16/09/2025 18:00
25°C
Thứ ba, 16/09/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 00:00
25°C
Thứ tư, 17/09/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 17/09/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 17/09/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/09/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/09/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 18/09/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 18/09/2025 09:00
30°C
Thứ năm, 18/09/2025 12:00
26°C
Thứ năm, 18/09/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 18/09/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 18/09/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 19/09/2025 00:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 03:00
30°C
Thứ sáu, 19/09/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 19/09/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 19/09/2025 12:00
27°C
Thứ sáu, 19/09/2025 15:00
26°C
Thứ sáu, 19/09/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 19/09/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 20/09/2025 00:00
26°C
Thứ bảy, 20/09/2025 03:00
31°C

Tỷ giáGiá vàng

Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 17024 17294 17868
CAD 18523 18800 19412
CHF 32452 32835 33484
CNY 0 3470 3830
EUR 30300 30574 31597
GBP 34960 35353 36288
HKD 0 3262 3463
JPY 172 176 182
KRW 0 17 19
NZD 0 15401 15990
SGD 20039 20321 20836
THB 745 809 862
USD (1,2) 26110 0 0
USD (5,10,20) 26152 0 0
USD (50,100) 26180 26215 26476
Cập nhật: 15/09/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,197 26,197 26,476
USD(1-2-5) 25,150 - -
USD(10-20) 25,150 - -
EUR 30,540 30,564 31,691
JPY 175.82 176.14 183.03
GBP 35,373 35,469 36,246
AUD 17,297 17,359 17,789
CAD 18,764 18,824 19,302
CHF 32,764 32,866 33,585
SGD 20,220 20,283 20,895
CNY - 3,660 3,747
HKD 3,337 3,347 3,438
KRW 17.57 18.32 19.71
THB 793.11 802.91 856.27
NZD 15,402 15,545 15,945
SEK - 2,783 2,870
DKK - 4,081 4,208
NOK - 2,635 2,718
LAK - 0.93 1.29
MYR 5,869.12 - 6,607.11
TWD 787.42 - 950.19
SAR - 6,923.49 7,264.16
KWD - 84,112 89,318
Cập nhật: 15/09/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,225 26,226 26,476
EUR 30,341 30,463 31,572
GBP 35,142 35,283 36,253
HKD 3,327 3,340 3,445
CHF 32,537 32,668 33,577
JPY 174.85 175.55 182.83
AUD 17,218 17,287 17,822
SGD 20,227 20,308 20,843
THB 808 811 847
CAD 18,735 18,810 19,317
NZD 15,464 15,961
KRW 18.20 19.94
Cập nhật: 15/09/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26190 26190 26476
AUD 17203 17303 17871
CAD 18699 18799 19351
CHF 32697 32727 33602
CNY 0 3667.4 0
CZK 0 1190 0
DKK 0 4110 0
EUR 30574 30674 31449
GBP 35247 35297 36410
HKD 0 3385 0
JPY 175.17 176.17 182.73
KHR 0 6.497 0
KRW 0 18.6 0
LAK 0 1.164 0
MYR 0 6405 0
NOK 0 2610 0
NZD 0 15515 0
PHP 0 435 0
SEK 0 2770 0
SGD 20183 20313 21043
THB 0 774.6 0
TWD 0 860 0
XAU 12400000 12400000 13110000
XBJ 11000000 11000000 13110000
Cập nhật: 15/09/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,210 26,260 26,476
USD20 26,210 26,260 26,476
USD1 26,210 26,260 26,476
AUD 17,345 17,245 18,467
EUR 30,636 30,636 31,962
CAD 18,652 18,752 20,072
SGD 20,268 20,418 21,145
JPY 175.78 177.28 181.92
GBP 35,353 35,503 36,293
XAU 12,808,000 0 13,112,000
CNY 0 3,552 0
THB 0 811 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/09/2025 11:00
DOJI Giá mua Giá bán
AVPL/SJC HN 128,400 ▲300K 131,100
AVPL/SJC HCM 128,400 ▲300K 131,100
AVPL/SJC ĐN 128,400 ▲300K 131,100
Nguyên liệu 9999 - HN 11,800 11,900
Nguyên liệu 999 - HN 11,790 11,890
Cập nhật: 15/09/2025 11:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 126,200 129,200
Hà Nội - PNJ 126,200 129,200
Đà Nẵng - PNJ 126,200 129,200
Miền Tây - PNJ 126,200 129,200
Tây Nguyên - PNJ 126,200 129,200
Đông Nam Bộ - PNJ 126,200 129,200
Cập nhật: 15/09/2025 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Trang sức 99.99 12,290 12,790
Trang sức 99.9 12,280 12,780
NL 99.99 11,470
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,470
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,550 12,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,550 12,850
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,550 12,850
Miếng SJC Thái Bình 12,840 ▲30K 13,110
Miếng SJC Nghệ An 12,840 ▲30K 13,110
Miếng SJC Hà Nội 12,840 ▲30K 13,110
Cập nhật: 15/09/2025 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,284 ▲3K 13,112
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,284 ▲3K 13,113
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,247 ▲1122K 1,277 ▲1149K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,247 ▲1122K 1,278 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,222 ▼3K 1,252 ▼3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 11,896 ▼107361K 12,396 ▼111861K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 86,559 ▼225K 94,059 ▼225K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 77,795 ▼204K 85,295 ▼204K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 6,903 ▼62310K 7,653 ▼69060K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 65,649 ▼175K 73,149 ▼175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 44,864 ▼125K 52,364 ▼125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,284 ▲3K 1,311
Cập nhật: 15/09/2025 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Triển lãm thành tựu đất nước 2025: Minh chứng vận hành hệ thống an ninh mạng quốc gia

Triển lãm thành tựu đất nước 2025: Minh chứng vận hành hệ thống an ninh mạng quốc gia

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

VR City chính thức ra mắt vũ trụ thực tế ảo đầu tiên và lớn nhất tại Việt Nam

80 năm ngành Thuế Việt Nam: Hành trình đồng hành cùng sự phát triển đất nước

80 năm ngành Thuế Việt Nam: Hành trình đồng hành cùng sự phát triển đất nước

Trash to Treasure Việt Nam 2025: ‘Chú Rùa Lam’ giành giải nhất với thông điệp bảo vệ môi trường biển

Trash to Treasure Việt Nam 2025: ‘Chú Rùa Lam’ giành giải nhất với thông điệp bảo vệ môi trường biển

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Sơn Tùng M-TP trở thành Đại sứ thương hiệu của ECOVACS tại Việt Nam

Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

Acer chính thức ra mắt dải sản phẩm gia dụng thông minh Acerpure tại Việt Nam

JBL ra mắt tai nghe nhỏ gọn JBL SENSE LITE

JBL ra mắt tai nghe nhỏ gọn JBL SENSE LITE

Đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air chính hãng, ưu đãi đến 7 triệu

Đặt trước iPhone 17 series và iPhone Air chính hãng, ưu đãi đến 7 triệu

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
Triển lãm thành tựu đất nước 2025: Minh chứng vận hành hệ thống an ninh mạng quốc gia

Triển lãm thành tựu đất nước 2025: Minh chứng vận hành hệ thống an ninh mạng quốc gia

Học viện AIUni ra mắt sách, nền tảng và công cụ AI ‘made in Vietnam’

Học viện AIUni ra mắt sách, nền tảng và công cụ AI ‘made in Vietnam’

Bảo vệ dữ liệu công dân trong kỷ nguyên số

Bảo vệ dữ liệu công dân trong kỷ nguyên số

Cá nhân hóa thư viện Spotify với bộ lọc thông minh

Cá nhân hóa thư viện Spotify với bộ lọc thông minh

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Khẩu trang thời Covid là

Khẩu trang thời Covid là 'bom hẹn giờ' vi nhựa

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Trung Quốc lập kỷ lục thế giới với mỏ uranium sâu 1.820 mét

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Siêu máy tính AI Nexus của Mỹ sẽ tính toán nhanh hơn 8 tỷ người cộng lại

Đất hiếm -

Đất hiếm - 'Vàng xám' của thời đại công nghệ số

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Samsung đào tạo gần 20.000 học viên qua dự án Innovation Campus tại Việt Nam

Samsung đào tạo gần 20.000 học viên qua dự án Innovation Campus tại Việt Nam

Hợp tác Y Tế Việt - Nga: Bước đột phá từ công nghệ hiện đại

Hợp tác Y Tế Việt - Nga: Bước đột phá từ công nghệ hiện đại

Bộ Chính trị: Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản

Bộ Chính trị: Đến năm 2030, người dân được miễn viện phí ở mức cơ bản

Áp dụng giá điện hai thành phần ra sao?

Áp dụng giá điện hai thành phần ra sao?

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Beijing AIForce Technology thắng giải PepsiCo Greenhouse Accelerator 2025

Beijing AIForce Technology thắng giải PepsiCo Greenhouse Accelerator 2025

LG khánh thành thư viện

LG khánh thành thư viện 'Ươm mầm tri thức'

Doanh nghiệp Mỹ chuyển hướng đầu tư khỏi Trung Quốc, Đông Nam Á hưởng lợi?

Doanh nghiệp Mỹ chuyển hướng đầu tư khỏi Trung Quốc, Đông Nam Á hưởng lợi?

LocknLock mở rộng dịch vụ bảo hành toàn diện tại Việt Nam

LocknLock mở rộng dịch vụ bảo hành toàn diện tại Việt Nam

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

Dịch vụ robotaxi của Zoox ra mắt tại Las Vegas

BYD tung

BYD tung 'cú đúp' ấn tượng tại triển lãm IAA Mobility 2025

Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ chưa mặn mà với xe điện?

Điều gì khiến tầng lớp trung lưu Ấn Độ chưa mặn mà với xe điện?

Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025 chính thức tổ chức

Hội thi Tay nghề toàn quốc 2025 chính thức tổ chức