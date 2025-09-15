Giá vàng hôm nay 15/9/2025 trên đà giảm mạnh

Sáng 15/9, giá vàng miếng SJC được các doanh nghiệp lớn niêm yết đồng loạt ở mức 128,4-131,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), giảm mạnh 5,8 triệu đồng ở chiều mua và 4,3 triệu đồng ở chiều bán so với đầu tuần trước. Các thương hiệu như DOJI, SJC, PNJ, Bảo Tín Minh Châu đều có sự đồng nhất trong việc điều chỉnh giá.

Ảnh minh họa

Vàng nhẫn 9999 cũng trên đà giảm, tại các thương hiệu lớn trong nước, giá vàng nhẫn 9999 dao động quanh 125-128 triệu đồng/lượng, giảm nhẹ so với phiên trước đó. Đáng chú ý, chênh lệch giá giữa vàng miếng SJC và vàng nhẫn đã thu hẹp chỉ còn hơn 3 triệu đồng/lượng thay vì khoảng 5 triệu đồng/lượng như trước.

1. DOJI - Cập nhật: 15/09/2025 08:42 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra AVPL/SJC HN 128,400 ▲300K 131,100 AVPL/SJC HCM 128,400 ▲300K 131,100 AVPL/SJC ĐN 128,400 ▲300K 131,100 Nguyên liêu 9999 - HN 11,800 11,900 Nguyên liêu 999 - HN 11,790 11,890

2. PNJ - Cập nhật: 15/09/2025 08:33 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra TPHCM - PNJ 126,200 129,200 Hà Nội - PNJ 126,200 129,200 Đà Nẵng - PNJ 126,200 129,200 Miền Tây - PNJ 126,200 129,200 Tây Nguyên - PNJ 126,200 129,200 Đông Nam Bộ - PNJ 126,200 129,200

3. AJC - Cập nhật: 15/09/2025 00:00 - Thời gian website nguồn cung cấp - ▼ / ▲ So với ngày hôm qua. Loại Mua vào Bán ra Trang sức 99.99 12,290 12,790 Trang sức 99.9 12,280 12,780 NL 99.99 11,470 Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 11,470 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 12,550 12,850 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 12,550 12,850 N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 12,550 12,850 Miếng SJC Thái Bình 12,840 ▲30K 13,110 Miếng SJC Nghệ An 12,840 ▲30K 13,110 Miếng SJC Hà Nội 12,840 ▲30K 13,110

Giá vàng miếng SJC trên thị trường tự do hiện đã thấp hơn so với mức niêm yết tại các công ty lớn, xuống chỉ còn 129,5 triệu đồng/lượng. Sự hạ nhiệt này xuất hiện sau khi Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các cơ quan chức năng vào cuộc để chấn chỉnh, tránh tình trạng thao túng giá vàng.

Chính phủ đang xem xét những thay đổi chính sách quan trọng đối với thị trường vàng. Nghị quyết 278/NQ-CP ngày 13/9/2025 nội dung sửa đổi Luật Thuế thu nhập cá nhân được đưa ra thảo luận, với điểm mới là bổ sung quy định thu nhập từ giao dịch mua bán vàng sẽ thuộc diện chịu thuế. Mục đích của đề xuất này là tăng tính minh bạch, hạn chế tình trạng đầu cơ, và đưa giá vàng về đúng vị trí của một kênh đầu tư.

Dù giá vàng trong nước giảm mạnh, giá vàng thế giới vẫn duy trì ở mức cao quanh 3.635-3.642 USD/ounce, tương đương khoảng 116 triệu đồng/lượng sau quy đổi. Quy đổi theo tỷ giá tại Vietcombank (26.476 VND/USD), vàng thế giới tạo ra chênh lệch 14,9 triệu đồng/lượng so với vàng miếng SJC trong nước.

Thị trường toàn cầu đang "nín thở" chờ đợi quyết định lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào cuối tuần này. Khảo sát của Kitco News cho thấy 80% chuyên gia tại Phố Wall dự đoán xu hướng tăng của vàng, chỉ 13% cho rằng giá vàng giảm. Tại khảo sát trực tuyến Main Street, 65% nhà đầu tư kỳ vọng vàng tăng giá, trong khi số người dự đoán giảm chỉ chiếm 17%.

Tuy nhiên, các nhà đầu tư cần thận trọng trước biến động mạnh của thị trường vàng trong nước. Chỉ trong một tuần, giá vàng miếng SJC từ đỉnh 135,8 triệu đồng đã rơi về 129,5 triệu đồng, khiến nhiều người "ôm vàng" lao đao. Sự can thiệp của chính quyền nhằm chấn chỉnh tình trạng thao túng giá cũng góp phần tạo áp lực giảm giá trong ngắn hạn.