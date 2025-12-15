Bệnh viện Quân y 103 – trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Hội nghị Khoa học quốc tế với chủ đề “Ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị trong kỷ nguyên chuyển đổi số”, vừa được Bệnh viện Quân y 103 tổ chức đã chứng minh Bệnh viện Quân y 103 là một trung tâm lớn về điều trị, đào tạo và đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học y học.

Thiếu tướng Lường Công Thức - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu.

Theo Thiếu tướng Lường Công Thức - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, Hội nghị Khoa học quốc tế đã quy tụ 33 báo cáo trong nước và 12 chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan/Trung Quốc. Các báo cáo trải rộng nhiều lĩnh vực: nội khoa, ngoại khoa, ghép tạng, tim mạch, truyền nhiễm, chẩn đoán hình ảnh, di truyền học và chuyển đổi số trong y học... Song song là chương trình đào tạo y khoa liên tục, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc. Đây là dịp quan trọng để tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội - nhân dân trong thời kỳ mới.

Được thành lập trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp với tên gọi ban đầu “Đội điều trị 3”. Trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Bệnh viện Quân y 103 (thuộc Học viện Quân y) ngày nay đã trở thành một trong những bệnh viện chiến lược tuyến cuối của Quân đội, thực hiện đồng thời ba chức năng quan trọng: Điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Giáo sư Trần Viết Tiến - Giám đốc Học viện Quân y.

Bệnh viện Quân y 103 đặc biệt chú trọng nghiên cứu y học quân sự, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội trong các điều kiện tác chiến khác nhau, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc tế được giao, như nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan; nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar.

Theo Thiếu tướng Lường Công Thức - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, trong bối cảnh, ngành y tế hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn: mô hình bệnh tật thay đổi nhanh, các bệnh không lây nhiễm gia tăng, dịch bệnh truyền nhiễm mới diễn biến phức tạp, già hóa dân số, cũng như tình trạng kháng kháng sinh ngày càng nghiêm trọng... Những thách thức này đòi hỏi cách tiếp cận mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bệnh viện Quân y 103 đã đang đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng, tập trung xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường công bố quốc tế. Đặc biệt, bệnh viện đã làm chủ và triển khai các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong khám chữa bệnh, đào tạo và quản lý bệnh viện.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đánh giá những nỗ lực của cán bộ bác sỹ Bệnh viện Quân y 103, Trung tướng, Giáo sư Trần Viết Tiến - Giám đốc Học viện Quân y cho biết, Bệnh viện Quân y 103 đã phát triển trở thành bệnh viện chiến lược tuyến cuối của Quân đội, đồng thời là một trung tâm lớn về điều trị, đào tạo và đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học y học. Bệnh viện như một trung tâm y học chuyên sâu và một địa chỉ khoa học có uy tín trong nước và từng bước hội nhập quốc tế.

Được biết, Bệnh viện Quân y 103 là nơi tiến hành 5 ca ghép tạng đầu tiên trên người tại Việt Nam: Ghép thận năm 1992; ghép gan năm 2004; ghép tim năm 2010; ghép đa tạng năm 2014 và ghép phổi 2017 và đi đầu trong ghép thận.

Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học của Bệnh viện 103 có giá trị đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, tiêu biểu là cụm công trình ghép tạng đã đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và công nghệ...