Chuyển đổi số
Y tế số

Bệnh viện Quân y 103 - trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Nhất Tâm

Nhất Tâm

09:54 | 15/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Trước những thách thức lớn của y tế hiện đại, việc ứng dụng công nghệ số, AI, công nghệ gen và y học chính xác trở nên quan trọng hơn bao giờ hết, đặc biệt với một bệnh viện chiến lược tuyến cuối của quân đội như Bệnh viện Quân y 103.
UNIQLO Cùng Quỹ Hy Vọng trao tặng thiết bị Y Tế cho Bệnh viện Trung Ương Huế Cơ hội để Việt Nam tiếp nhận kinh nghiệm quản trị bệnh viện tiên tiến từ thế giới Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

Hội nghị Khoa học quốc tế với chủ đề “Ứng dụng khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng chẩn đoán và điều trị trong kỷ nguyên chuyển đổi số”, vừa được Bệnh viện Quân y 103 tổ chức đã chứng minh Bệnh viện Quân y 103 là một trung tâm lớn về điều trị, đào tạo và đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học y học.

Bệnh viện Quân y 103 – trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân
Thiếu tướng Lường Công Thức - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103 phát biểu.

Theo Thiếu tướng Lường Công Thức - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, Hội nghị Khoa học quốc tế đã quy tụ 33 báo cáo trong nước và 12 chuyên gia quốc tế đến từ Mỹ, Đức, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan/Trung Quốc. Các báo cáo trải rộng nhiều lĩnh vực: nội khoa, ngoại khoa, ghép tạng, tim mạch, truyền nhiễm, chẩn đoán hình ảnh, di truyền học và chuyển đổi số trong y học... Song song là chương trình đào tạo y khoa liên tục, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ thầy thuốc. Đây là dịp quan trọng để tăng cường kết nối, thúc đẩy hợp tác khoa học và chuyển giao công nghệ, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị và chăm sóc sức khỏe cho bộ đội - nhân dân trong thời kỳ mới.

Được thành lập trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp với tên gọi ban đầu “Đội điều trị 3”. Trải qua 75 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Bệnh viện Quân y 103 (thuộc Học viện Quân y) ngày nay đã trở thành một trong những bệnh viện chiến lược tuyến cuối của Quân đội, thực hiện đồng thời ba chức năng quan trọng: Điều trị, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Bệnh viện Quân y 103 – trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân
Giáo sư Trần Viết Tiến - Giám đốc Học viện Quân y.

Bệnh viện Quân y 103 đặc biệt chú trọng nghiên cứu y học quân sự, phục vụ nhiệm vụ bảo vệ, chăm sóc sức khỏe bộ đội trong các điều kiện tác chiến khác nhau, ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo và thực hiện tốt các nhiệm vụ quốc tế được giao, như nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc tại Nam Sudan; nhiệm vụ tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn sau thảm họa động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ và Myanmar.

Theo Thiếu tướng Lường Công Thức - Giám đốc Bệnh viện Quân y 103, trong bối cảnh, ngành y tế hiện nay đang phải đối mặt với nhiều thách thức lớn: mô hình bệnh tật thay đổi nhanh, các bệnh không lây nhiễm gia tăng, dịch bệnh truyền nhiễm mới diễn biến phức tạp, già hóa dân số, cũng như tình trạng kháng kháng sinh ngày càng nghiêm trọng... Những thách thức này đòi hỏi cách tiếp cận mới dựa trên khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Bệnh viện Quân y 103 đã đang đẩy mạnh nghiên cứu khoa học gắn với ứng dụng, tập trung xây dựng các nhóm nghiên cứu mạnh, tăng cường công bố quốc tế. Đặc biệt, bệnh viện đã làm chủ và triển khai các kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu nhằm thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong khám chữa bệnh, đào tạo và quản lý bệnh viện.

Bệnh viện Quân y 103 – trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân
Các đại biểu tham dự hội nghị.

Đánh giá những nỗ lực của cán bộ bác sỹ Bệnh viện Quân y 103, Trung tướng, Giáo sư Trần Viết Tiến - Giám đốc Học viện Quân y cho biết, Bệnh viện Quân y 103 đã phát triển trở thành bệnh viện chiến lược tuyến cuối của Quân đội, đồng thời là một trung tâm lớn về điều trị, đào tạo và đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học y học. Bệnh viện như một trung tâm y học chuyên sâu và một địa chỉ khoa học có uy tín trong nước và từng bước hội nhập quốc tế.

Được biết, Bệnh viện Quân y 103 là nơi tiến hành 5 ca ghép tạng đầu tiên trên người tại Việt Nam: Ghép thận năm 1992; ghép gan năm 2004; ghép tim năm 2010; ghép đa tạng năm 2014 và ghép phổi 2017 và đi đầu trong ghép thận.

Nhiều kết quả nghiên cứu khoa học của Bệnh viện 103 có giá trị đã được ứng dụng hiệu quả trong thực tiễn lâm sàng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe bộ đội và nhân dân, tiêu biểu là cụm công trình ghép tạng đã đạt giải thưởng Hồ Chí Minh về Khoa học và công nghệ...

Bệnh viện Quân y 103 Công nghệ số AI

Bài liên quan

Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

Bệnh viện đa khoa Đống Đa: Hành trình 55 năm vì sức khỏe cộng đồng

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Việt Nam là điểm sáng chuyển đổi số bệnh viện trong khu vực

Ray Dalio: Trung Đông đang vươn lên như Thung lũng Silicon

Ray Dalio: Trung Đông đang vươn lên như Thung lũng Silicon

Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại

Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Tôn vinh 3 nhà khoa học nữ dẫn đầu các nghiên cứu vì tương lai bền vững

Có thể bạn quan tâm

Báo động sức khỏe người cao tuổi Việt Nam: 87,7% mắc bệnh mạn tính, khẩu phần ăn mất cân đối

Báo động sức khỏe người cao tuổi Việt Nam: 87,7% mắc bệnh mạn tính, khẩu phần ăn mất cân đối

Y tế số
Kết quả nghiên cứu do Viện Y học ứng dụng Việt Nam trình bày tại hội thảo cho thấy chỉ 25% người cao tuổi ăn đủ 5 nhóm thực phẩm, trong khi 40–60% tiêu thụ đồ ăn nhiều muối, dầu mỡ, đường. Các chuyên gia khuyến nghị hoàn thiện chính sách và củng cố hệ thống y tế lão khoa.
Phục hình thẩm mỹ silicone

Phục hình thẩm mỹ silicone 'Made in Vietnam', cơ hội mới cho người khuyết tật

Y tế số
Điểm đáng chú ý, sản phẩm "Made in Vietnam" này có mức giá dễ tiếp cận hơn rất nhiều so với các sản phẩm nhập khẩu, được làm thủ công, "đo ni đóng giày" cho từng cá nhân cụ thể bằng công nghệ và nguyên liệu nhập khẩu, giúp những người khuyết tật bị mất một phần chi thể (ngón tay, ngón chân, bàn tay, bàn chân, tai) lấy lại sự tự tin trong cuộc sống.
Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc

Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học: Tăng cường giai lưu trao đổi học thuyết kinh lạc

Y tế số
Từ ngày 21-23/11, Diễn đàn quốc tế Lạc bệnh học lần thứ 21 do Liên đoàn Hiệp hội Trung y dược thế giới và Hội Nam y Việt Nam tổ chức đã diễn ra tại Hà Nội. Diễn đàn tập trung thảo luận và trao đổi về những tiến triển mới nhất trong các lĩnh vực tim mạch, não, nội tiết, hô hấp, chống lão hóa, ung thư.
Thúc đẩy cơ sở pháp lý đối với mua bán, sáp nhập trong ngành Y tế

Thúc đẩy cơ sở pháp lý đối với mua bán, sáp nhập trong ngành Y tế

Chuyển đổi số
Ngày 21/11, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị quốc tế về Mua bán và Sáp nhập (M&A) trong ngành Y tế Việt Nam 2025.
Ứng dụng công nghệ nâng tầm chất lượng dịch vụ tại Phòng khám Da liễu Sài Gòn

Ứng dụng công nghệ nâng tầm chất lượng dịch vụ tại Phòng khám Da liễu Sài Gòn

Y tế số
Phòng khám Da liễu Sài Gòn vận hành hệ thống hồ sơ điện tử lưu trữ toàn bộ dữ liệu khám bệnh, kết hợp thiết bị chẩn đoán số hóa và công nghệ AI phân tích da để xây dựng phác đồ điều trị riêng cho từng bệnh nhân.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
bầu trời quang đãng
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
22°C
TP Hồ Chí Minh

31°C

Cảm giác: 34°C
mây thưa
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
28°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
30°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
30°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
32°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
30°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
31°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
31°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
31°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
29°C
Đà Nẵng

24°C

Cảm giác: 25°C
mây cụm
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
24°C
Khánh Hòa

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
29°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
27°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
29°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
28°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 20°C
mây thưa
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
15°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
16°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
22°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 30°C
mây rải rác
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
26°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
27°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
26°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
24°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
23°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
26°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
27°C
Quảng Bình

15°C

Cảm giác: 15°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
16°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
16°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
15°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
14°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
19°C
Thừa Thiên Huế

20°C

Cảm giác: 20°C
mây cụm
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
22°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
23°C
Hà Giang

21°C

Cảm giác: 21°C
mây cụm
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
15°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
17°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
15°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
16°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
21°C
Hải Phòng

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ ba, 16/12/2025 00:00
18°C
Thứ ba, 16/12/2025 03:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 06:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 09:00
21°C
Thứ ba, 16/12/2025 12:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 15:00
20°C
Thứ ba, 16/12/2025 18:00
19°C
Thứ ba, 16/12/2025 21:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
23°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 151,500 154,500
Hà Nội - PNJ 151,500 154,500
Đà Nẵng - PNJ 151,500 154,500
Miền Tây - PNJ 151,500 154,500
Tây Nguyên - PNJ 151,500 154,500
Đông Nam Bộ - PNJ 151,500 154,500
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,480 ▲50K 15,680 ▲50K
Miếng SJC Nghệ An 15,480 ▲50K 15,680 ▲50K
Miếng SJC Thái Bình 15,480 ▲50K 15,680 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,220 ▲50K 15,520 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,220 ▲50K 15,520 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,220 ▲50K 15,520 ▲50K
NL 99.99 14,270 ▲50K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,270 ▲50K
Trang sức 99.9 14,810 ▲50K 15,410 ▲50K
Trang sức 99.99 14,820 ▲50K 15,420 ▲50K
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,548 ▲5K 15,682 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,548 ▲5K 15,683 ▲50K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,512 ▲1K 154 ▼1382K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,512 ▲1K 1,541 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,492 ▲1K 1,525 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 14,569 ▼131025K 15,099 ▼135495K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 106,236 114,536 ▲300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 9,556 ▼86032K 10,386 ▼93202K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,884 ▲76390K 93,184 ▲83890K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,766 ▼67K 89,066 ▲233K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 55,449 ▼133K 63,749 ▲167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,548 ▲5K 1,568 ▲5K
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16956 17226 17800
CAD 18575 18852 19468
CHF 32403 32786 33431
CNY 0 3470 3830
EUR 30249 30523 31546
GBP 34356 34747 35681
HKD 0 3248 3450
JPY 162 166 172
KRW 0 16 18
NZD 0 14896 15479
SGD 19828 20110 20626
THB 749 813 866
USD (1,2) 26036 0 0
USD (5,10,20) 26077 0 0
USD (50,100) 26106 26125 26401
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,121 26,121 26,401
USD(1-2-5) 25,077 - -
USD(10-20) 25,077 - -
EUR 30,418 30,442 31,669
JPY 165.57 165.87 173.18
GBP 34,704 34,798 35,699
AUD 17,209 17,271 17,760
CAD 18,779 18,839 19,420
CHF 32,686 32,788 33,543
SGD 19,959 20,021 20,689
CNY - 3,677 3,783
HKD 3,325 3,335 3,425
KRW 16.47 17.18 18.48
THB 796.45 806.29 859.93
NZD 14,953 15,092 15,480
SEK - 2,793 2,881
DKK - 4,068 4,195
NOK - 2,557 2,638
LAK - 0.93 1.28
MYR 5,995.42 - 6,760.03
TWD 758.68 - 915.77
SAR - 6,903.02 7,242.59
KWD - 83,936 88,962
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,120 26,121 26,401
EUR 30,292 30,414 31,559
GBP 34,538 34,677 35,656
HKD 3,312 3,325 3,437
CHF 32,460 32,590 33,512
JPY 164.89 165.55 172.75
AUD 17,150 17,219 17,782
SGD 20,018 20,098 20,666
THB 811 814 852
CAD 18,765 18,840 19,419
NZD 15,026 15,547
KRW 17.11 18.70
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26080 26080 26401
AUD 17132 17232 18157
CAD 18756 18856 19872
CHF 32653 32683 34269
CNY 0 3694.2 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4095 0
EUR 30434 30464 32189
GBP 34660 34710 36474
HKD 0 3390 0
JPY 165.75 166.25 176.76
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6575 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 15009 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2810 0
SGD 19982 20112 20839
THB 0 778.6 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15480000 15480000 15680000
SBJ 13000000 13000000 15680000
Cập nhật: 15/12/2025 11:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,120 26,170 26,401
USD20 26,110 26,170 26,405
USD1 23,887 26,170 26,401
AUD 17,167 17,267 18,399
EUR 30,541 30,541 31,975
CAD 18,692 18,792 20,116
SGD 20,048 20,198 20,769
JPY 165.68 167.18 171.85
GBP 34,721 34,871 35,670
XAU 15,428,000 0 15,632,000
CNY 0 3,576 0
THB 0 814 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 15/12/2025 11:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
Bệnh viện Quân y 103 - trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Bệnh viện Quân y 103 - trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Gia đình các nhạc sĩ Hoàng Vân, Hoàng Long, Hoàng Lân trao tặng các tư liệu âm nhạc quý

Gia đình các nhạc sĩ Hoàng Vân, Hoàng Long, Hoàng Lân trao tặng các tư liệu âm nhạc quý

'Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa’ tại Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2025

‘Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025’

‘Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025’

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Sennheiser HDB 630, tai nghe không dây đầu tiên dành cho audiophile chính thức ra mắt

Sennheiser HDB 630, tai nghe không dây đầu tiên dành cho audiophile chính thức ra mắt

MeKo trở thành nhà phân phối MOVESPEED tại Việt Nam

MeKo trở thành nhà phân phối MOVESPEED tại Việt Nam

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới

Gia đình REDMI 15 có thêm thành viên mới

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
AIUNI công bố chiến lược phổ cập AI toàn dân

AIUNI công bố chiến lược phổ cập AI toàn dân

Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Giá đồng đã liên tục đạt mức cao kỷ lục

Giá đồng đã liên tục đạt mức cao kỷ lục

Di Động Việt mở

Di Động Việt mở 'Đại tiệc công nghệ' cuối năm

FPT Shop mở rộng trung tâm khách hàng doanh nghiệp

FPT Shop mở rộng trung tâm khách hàng doanh nghiệp

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
PNJ đồng hành cùng các nghệ sĩ lan tỏa tinh thần Sống Đẹp

PNJ đồng hành cùng các nghệ sĩ lan tỏa tinh thần Sống Đẹp

Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Hội chợ Triển lãm hàng công nghiệp nông thôn năm 2025 tại TP.Hồ Chí Minh

Garmin tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Garmin tiếp tục đồng hành cùng đội tuyển điền kinh Việt Nam tại SEA Games 33

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD M9:

BYD M9: 'Kẻ thách thức' mới của phân khúc MPV hạng sang Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33