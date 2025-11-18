Chuyển đổi số
Ứng dụng công nghệ nâng tầm chất lượng dịch vụ tại Phòng khám Da liễu Sài Gòn

Bích Khanh

Bích Khanh

10:08 | 18/11/2025
Phòng khám Da liễu Sài Gòn vận hành hệ thống hồ sơ điện tử lưu trữ toàn bộ dữ liệu khám bệnh, kết hợp thiết bị chẩn đoán số hóa và công nghệ AI phân tích da để xây dựng phác đồ điều trị riêng cho từng bệnh nhân.
Bệnh nhân dễ lầm tưởng mắc bệnh da liễu, dị ứng khi bị ngứa, lở loét
Bảo vệ sức khỏe da liễu cộng đồng
Bệnh viện Da liễu Trung ương vinh danh các Thầy thuốc Ưu tú

Ứng dụng công nghệ nâng tầm chất lượng dịch vụ tại Phòng khám Da liễu Sài Gòn
Phòng khám Da liễu Sài Gòn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng

Trong ngành thẩm mỹ làm đẹp lĩnh vực da liễu, công nghệ đang ngày càng đóng vai trò then chốt, không chỉ giúp chẩn đoán chính xác mà còn theo dõi tiến triển, cá nhân hoá phác đồ điều trị và nâng cao hiệu quả chăm sóc da. Tại Phòng khám Da liễu Sài Gòn, việc ứng dụng công nghệ được triển khai đồng bộ, tạo thành một hệ sinh thái hỗ trợ toàn diện cho cả bác sĩ và người bệnh.

Một trong những trụ cột quan trọng là hệ thống hồ sơ điện tử. Tất cả dữ liệu từ các lần thăm khám trước, bao gồm hình ảnh da, kết quả xét nghiệm, phản ứng thuốc, phác đồ từng giai đoạn và tiến triển thực tế của bệnh nhân, đều được lưu trữ chi tiết. Nhờ vậy, bác sĩ có thể theo dõi diễn tiến bệnh một cách toàn diện, dự báo nguy cơ tái phát, nhận diện các yếu tố rủi ro và điều chỉnh liệu trình kịp thời. Việc so sánh dữ liệu qua nhiều lần thăm khám giúp phát hiện những thay đổi tinh tế trên da, từ đó rút ngắn thời gian ra quyết định điều trị và tối ưu kết quả.

Song song với hồ sơ điện tử, phòng khám sử dụng thiết bị chẩn đoán hiện đại như máy soi da kỹ thuật số, máy đo độ ẩm, độ dầu, độ đàn hồi và các chỉ số sức khỏe bề mặt da. Những công nghệ này giúp phân tích chi tiết từng loại da, phát hiện tổn thương, viêm hoặc bất thường ngay từ giai đoạn đầu. Nhờ đó, bác sĩ có thể xây dựng phác đồ linh hoạt, phù hợp với từng cá nhân, từ lựa chọn thuốc, tần suất điều trị đến các can thiệp chuyên sâu như laser, ánh sáng sinh học, liệu pháp tại chỗ hoặc liệu trình phối hợp.

Ứng dụng công nghệ nâng tầm chất lượng dịch vụ tại Phòng khám Da liễu Sài Gòn

Theo dõi tiến triển da là một bước không thể thiếu, từ hình ảnh và dữ liệu của mỗi lần tái khám giúp bác sĩ đánh giá chính xác hiệu quả liệu trình, nhận diện tác dụng phụ và điều chỉnh phác đồ ngay khi cần. Việc này mang đến sự an tâm cho bệnh nhân, giảm nguy cơ tự ý thay đổi thuốc hoặc phương pháp, đồng thời nâng cao mức độ tuân thủ điều trị.

Dựa trên hồ sơ và kết quả kiểm tra, bác sĩ hướng dẫn bệnh nhân lựa chọn sản phẩm chăm sóc da, chế độ dinh dưỡng, tần suất rửa mặt và sử dụng kem/thuốc phù hợp. Một số ứng dụng và phần mềm hiện đại còn hỗ trợ nhắc nhở, ghi nhận phản ứng của da tại nhà, giúp bác sĩ theo dõi từ xa và điều chỉnh phác đồ kịp thời. Điều này đặc biệt hữu ích khi nhiều bệnh nhân không thể thăm khám thường xuyên nhưng vẫn muốn duy trì liệu trình hiệu quả.

Hiện nay, các ứng dụng công nghệ chăm sóc da hiện nay như phân tích da bằng AI, công nghệ hình ảnh 3D, hệ thống quản lý liệu trình cá nhân và các ứng dụng nhắc nhở, theo dõi tại nhà đang trở thành xu hướng toàn cầu.

AI giúp phát hiện dấu hiệu ung thư da, giảm nhu cầu sinh thiết

Công nghệ trí tuệ nhân tạo (AI) kết hợp laser tại Queensland, Australia hỗ trợ chẩn đoán ung thư da không cần sinh thiết. Qua ...

Tại nhiều trung tâm da liễu hiện đại, AI được dùng để phân tích hình ảnh da, nhận diện nốt mụn, nám, tàn nhang hay biểu hiện tổn thương da sớm. Thiết bị quét da 3D giúp đo chính xác độ đàn hồi, độ ẩm, kết cấu và mật độ collagen, từ đó xây dựng phác đồ điều trị cá nhân hóa. Các phần mềm chăm sóc da tại nhà cũng đang được tích hợp để ghi nhận phản ứng da sau từng bước chăm sóc, giúp bác sĩ và bệnh nhân tương tác hiệu quả, kịp thời điều chỉnh liệu trình.

Việc triển khai công nghệ tại Phòng khám Da liễu Sài Gòn cho thấy người bệnh đang được tiếp cận phương pháp chăm sóc da dựa trên dữ liệu thực tế thay vì kinh nghiệm đơn lẻ. Bệnh nhân được cá nhân hoá chuẩn trị, rút ngắn thời gian quyết định phác đồ và giúp bệnh nhân chủ động hơn trong chăm sóc da. Sự phối hợp nhịp nhàng giữa bác sĩ, điều dưỡng và bộ phận hỗ trợ từ cập nhật dữ liệu, theo dõi tiến triển, nhắc lịch tái khám đến hướng dẫn chăm sóc tại nhà giúp quá trình điều trị liền mạch, hạn chế sai sót và đảm bảo kết quả lâu dài.

công nghệ chẩn đoán da liễu phòng khám da liễu Sài Gòn hồ sơ điện tử da liễu phác đồ điều trị da cá nhân hóa máy soi da kỹ thuật số AI phân tích da chăm sóc da tại nhà

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Trường Đại học Y Hà Nội (HMU): Lấp khoảng trống nhân lực và chuẩn hóa thực hành lâm sàng

Chuyển đổi số
Trường Đại học Y Hà Nội (HMU) tổ chức chương trình "CME quốc tế Nam học & Y học giới tính 2025" lần thứ 8 trong ba ngày từ 7 đến 9/11. Chương trình diễn ra nhằm giải quyết tình trạng thiếu hụt nguồn nhân lực chuyên môn trong lĩnh vực nam học.
K.A.T 2025: Nâng tầm hợp tác y học thẩm mỹ Hàn - Việt

K.A.T 2025: Nâng tầm hợp tác y học thẩm mỹ Hàn - Việt

Y tế số
Hội thảo Khoa học Đào tạo Kỹ năng Nâng cao K-Beauty Hàn – Việt lần thứ nhất (K.A.T 2025) vừa diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 300 chuyên gia, bác sĩ, nhà quản lý và doanh nghiệp trong lĩnh vực y học thẩm mỹ đến từ hai quốc gia.
Máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier chính thức được chuyển giao cho bệnh viện Chợ Rẫy

Máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier chính thức được chuyển giao cho bệnh viện Chợ Rẫy

Y tế số
SIGNA Premier sẽ mở ra kỷ nguyên MRI thông minh trong ngành y tế, giúp mở rộng chẩn đoán lâm sàng đa bệnh học và nghiên cứu chuyên sâu không giới hạn với AI tại Việt Nam.
Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chủ động phòng chống đột quỵ - Vì một Việt Nam khỏe mạnh

Chuyển đổi số
Chương trình Quốc gia Phòng chống Đột quỵ chính thức khởi động với hoạt động khám sàng lọc miễn phí cho 1.000 người dân và triển khai hệ thống AI phân tích nguy cơ. Đây là bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số y tế dự phòng, hướng tới một Việt Nam khỏe mạnh và chủ động trước đột quỵ.
AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

AI phân tích sức khỏe cộng đồng cho 1.100 người dân Huế

Chuyển đổi số
Sáng 26/10, tại Bệnh viện Trung ương Huế (cơ sở 2), Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam phối hợp với Sở Y tế Thừa Thiên Huế, Bệnh viện Trung ương Huế và Công ty TNHH AstraZeneca Việt Nam tổ chức chương trình "CAREME - Yêu lấy mình, Vì một Việt Nam khỏe mạnh hơn", khám sàng lọc Tim mạch - Thận - Chuyển hóa ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) cho hơn 1.000 người dân địa phương.
Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Chính thức lộ diện Top 10 đội thi vào Chung kết Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

'Biến ý tưởng thành hiện thực' tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

‘Biến ý tưởng thành hiện thực’ tại Cuộc thi Thiết kế Điện tử Việt Nam 2025

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Vòng bán kết cuộc thi thiết kế điện tử Việt Nam 2025 chính thức khởi tranh

Schaeffler được vinh danh là

Schaeffler được vinh danh là 'Nơi làm việc tốt nhất Việt Nam'

'Gặp mặt Mùa thu Hà Nội' - Nét đẹp của cộng đồng audiophile

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Tổng hợp lệnh PowerShell thiết yếu cho quản trị hệ thống Windows

Tổng hợp lệnh PowerShell thiết yếu cho quản trị hệ thống Windows

Elon Musk bảo vệ thị thực H-1B, chỉ trích thuế quan của Mỹ làm méo mó thị trường

Elon Musk bảo vệ thị thực H-1B, chỉ trích thuế quan của Mỹ làm méo mó thị trường

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Chuyên gia RMIT cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý từ nội dung thiếu kiểm chứng trên mạng

Chuyên gia RMIT cảnh báo nguy cơ tổn thương tâm lý từ nội dung thiếu kiểm chứng trên mạng

AMD giới thiệu Radeon Pro W7900D, hé lộ bộ đôi GPU AI mới chưa từng được công bố

AMD giới thiệu Radeon Pro W7900D, hé lộ bộ đôi GPU AI mới chưa từng được công bố

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

COLORFUL trình làng ba bo mạch chủ B850 thế hệ mới

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Đáp ứng đa dạng nhu cầu cuộc sống, Panasonic ra mắt dòng tủ lạnh nhiều cánh

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam 2025

Triển lãm Quốc tế Đồ gia dụng & Quà tặng Việt Nam 2025

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Việt Nam dự kiến siết chặt quy chuẩn trung tâm dữ liệu

Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại

Zalo AI Summit 2025 chính thức trở lại

Zalo lọt top những nền tảng tin nhắn doanh nghiệp nổi bật

Zalo lọt top những nền tảng tin nhắn doanh nghiệp nổi bật

Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Đông đảo bạn trẻ đến trải nghiệm Quán Meta AI - Nơi món ăn AI bước ra đời thực

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Mặt trời bùng phát mạnh, đe dọa gián đoạn hoạt động liên lạc và vệ tinh toàn cầu

Masayoshi Son đã khóc khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để nuôi tham vọng AI của SoftBank

Masayoshi Son đã khóc khi bán toàn bộ cổ phần Nvidia để nuôi tham vọng AI của SoftBank

Anthropic chuẩn bị IPO với định giá 300 tỷ USD, chạy đua với OpenAI lên sàn

Anthropic chuẩn bị IPO với định giá 300 tỷ USD, chạy đua với OpenAI lên sàn

Tri ân khách hàng Việt, Sandisk ra mắt BST Snoopy Limited Edition

Tri ân khách hàng Việt, Sandisk ra mắt BST Snoopy Limited Edition

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ lực đẩy công nghệ từ Phố Wall

Thị trường chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương tăng điểm nhờ lực đẩy công nghệ từ Phố Wall

H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

H&M hợp tác cùng Stella McCartney ra mắt bộ sưu tập mới

Lộ diện TOP 5

Lộ diện TOP 5 'Đại sứ Gen G 2025'

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

Lần đầu tiên người Việt giữ vị trí Phó Tổng Giám đốc tại nhà máy smartphone Samsung

'Để thấy, để thêm yêu'

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12:

BYD Việt Nam ưu đãi tháng 12: 'Rinh xe xịn - Đón Noel'

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Tháng 12, Ford Việt Nam ưu đãi gì?

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Amazon bị điều tra sau sự cố drone giao hàng làm đứt cáp internet tại Texas

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

Kỹ sư trưởng 63 tuổi của General Motors lập kỷ lục hiếm có trong lịch sử ô tô Mỹ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

Độc lạ: Nhà thiết kế Singapore giới thiệu mẫu giày Nike tích hợp máy chơi game Console

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt

AYANEO NEXT II, thiết bị cầm tay chạy Windows thế hệ mới chính thức ra mắt