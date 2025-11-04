Việc GE HealthCare chuyển giao hệ thống chụp cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier tân tiến hàng đầu thế giới tại Bệnh viện Chợ Rẫy - Bệnh viện tuyến cuối hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế và là bệnh viện lớn nhất miền Nam Việt Nam sẽ đánh dấu bước tiến quan trọng trong ứng dụng MRI thông minh, mở rộng chẩn đoán lâm sàng đa bệnh học và nghiên cứu chuyên sâu không giới hạn với AI tại Việt Nam.

Máy cộng hưởng từ MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier chính thức được chuyển giao cho Bệnh viện Chợ Rẫy

MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier được ứng dụng công nghệ chênh từ Gradient mạnh mẽ, mang lại độ phân giải không gian cao và tốc độ chụp vượt trội. Công nghệ then chốt này đáp ứng tối ưu cho các ứng dụng lâm sàng chuyên sâu về thần kinh, tim mạch, ung thư, cơ xương khớp… đến chương trình nghiên cứu cấp cao về y học chính xác. Trải nghiệm thoải mái của bệnh nhân cũng được nâng tầm với hệ thống thu tín hiệu cực đại lên đến 146 kênh thu độc lập trong một trường chụp, kết hợp linh hoạt các cuộn thu AIR Coil thế hệ mới có mật độ kênh siêu cao.

Với thiết kế siêu nhẹ và linh hoạt, AIR Coil của GE HealthCare đã đạt 2 giải thưởng uy tín: “IET Excellence & Innovation Award 2023” của Viện Kỹ thuật Công nghệ Anh (IET) và “Best New Radiology Device 2019” của Tạp chí y khoa AuntMinnie (Mỹ).

Không chỉ có sức mạnh phần cứng MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier còn được tích hợp AI toàn diện

Song song với đó, MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier còn tích hợp AI toàn diện, hỗ trợ thông minh cho bác sĩ trong việc chẩn đoán chính xác các ca bệnh phức tạp và xác định nhanh chóng các tình trạng cấp cứu. Tiêu biểu là AIR Recon DL tái tạo hình ảnh bằng AI học sâu cao nhất, giảm nhiễu nền và xảo ảnh, tăng độ phân giải tới 60% và rút ngắn thời gian chụp 50%. Nền tảng tăng tốc Sonic DL cho phép chụp tim chỉ trong một nhịp, nhanh hơn 12 lần so với công nghệ thông thường. Cùng với đó là bộ đôi công nghệ AIR X và AIR Touch tự động hóa các thao tác chuẩn bị cho bác sĩ trước khi chụp.

Phạm Hồng Sơn - Tổng Giám đốc của GE HealthCare Việt Nam

Phát biểu tại sự kiện ra mắt, ông Phạm Hồng Sơn - Tổng Giám đốc của GE HealthCare Việt Nam cho biết: “Chúng tôi rất vinh dự khi tiếp tục được đồng hành cùng Bệnh viện Chợ Rẫy. Việc trang bị hệ thống MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier cho bệnh viện là một phần trong cam kết dài hạn của chúng tôi nhằm mang đến những công nghệ AI và học máy tiên tiến nhất, hỗ trợ các bác sĩ và nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam. Chúng tôi tin tưởng rằng hệ thống này sẽ góp phần tích cực vào công tác chẩn đoán và điều trị, giúp củng cố vị thế của Bệnh viện Chợ Rẫy là một trong những trung tâm y tế hàng đầu của cả nước”.

Hệ thống MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier của GE HealthCare.

BSCKII. Phạm Thanh Việt - Phó Giám đốc phụ trách điều hành Bệnh viện Chợ Rẫy chia sẻ: “Với vai trò là bệnh viện đa khoa chuyên sâu tuyến cuối hạng Đặc biệt, phục vụ hàng triệu bệnh nhân khu vực phía Nam, suốt 125 năm qua, bệnh viện Chợ Rẫy luôn tiên phong đổi mới, ứng dụng các công nghệ y khoa tiên tiến nhằm đảm bảo chẩn đoán chính xác và điều trị hiệu quả cho người bệnh. Với phương châm đó, việc đưa vào hoạt động hệ thống MRI 3.0 Tesla SIGNA Premier không chỉ giúp chúng tôi phát hiện sớm và chẩn đoán chính xác hơn các bệnh lý phức tạp như đột quỵ, ung bướu hay cơ xương khớp, mà còn tạo nền tảng để thúc đẩy các mục tiêu đào tạo chuyên môn và nghiên cứu y học tiên tiến cho đội ngũ bác sĩ trong thời đại bùng nổ ứng dụng AI, phù hợp với định hướng phát triển y tế thông minh, chính xác và nhân văn mà bệnh viện Chợ Rẫy đang hướng đến”.