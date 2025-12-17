Doanh nghiệp số
Samsung đồng hành cùng các huyền thoại T1 Việt Nam

Phạm Anh

Phạm Anh

10:31 | 17/12/2025
Động thái này thể hiện cam kết đồng hành lâu dài của Samsung trong lĩnh vực eSports, trong đó dòng màn hình gaming Samsung Odyssey đóng vai trò trung tâm.
Đây là một trong những sự kiện eSports quy mô lớn và được mong đợi nhất trong năm 2025, sẽ diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 20-21/12/2025 với chuỗi hoạt động giao lưu, trải nghiệm và so tài hấp dẫn cùng Faker và các huyền thoại T1.

Samsung đồng hành cùng các huyền thoại T1 Việt Nam

Samsung sẽ đồng hành cùng các huyền thoại T1 Việt Nam trong lĩnh vực eSports

Sự kiện mang ý nghĩa đặc biệt khi “Lời hứa trở lại” của Faker với người hâm mộ Việt Nam chính thức được hiện thực hóa. Từ một biểu tượng thi đấu, Faker đã vượt ra khỏi khuôn khổ eSports để trở thành nguồn cảm hứng cho sự bền bỉ, kỷ luật và tinh thần chinh phục không ngừng. Việc đội tuyển T1 trực tiếp có mặt tại Việt Nam không chỉ đáp lại sự chờ đợi của cộng đồng “Tê Con”, mà còn khẳng định vị thế ngày càng quan trọng của Việt Nam trên bản đồ eSports khu vực.

Với Samsung, đây là bước đi tiếp theo trong chiến lược phát triển mảng gaming và eSports, tập trung nâng cao trải nghiệm thi đấu và giải trí thông qua công nghệ hiển thị tiên tiến. Trong nhiều năm qua, Samsung liên tục đầu tư vào nghiên cứu và phát triển các giải pháp màn hình chơi game, nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của game thủ cũng như các đội tuyển chuyên nghiệp.

Samsung đồng hành cùng các huyền thoại T1 Việt Nam
Ở vai trò đối tác đồng hành, Samsung mang đến sự kiện dòng màn hình gaming cao cấp Samsung Odyssey được phát triển dành riêng cho game thủ và thi đấu chuyên nghiệp

Ở vai trò đối tác đồng hành, Samsung mang đến sự kiện dòng màn hình gaming cao cấp Samsung Odyssey được phát triển dành riêng cho game thủ và thi đấu chuyên nghiệp. Hiện các mẫu Odyssey sở hữu nhiều cải tiến vượt trội về hiển thị, bao gồm việc ứng dụng tấm nền OLED, QD-OLED và Mini-LED, tần số quét cao cùng thời gian phản hồi cực thấp, giúp hình ảnh chuyển động mượt mà và giảm thiểu độ trễ trong các tựa game có nhịp độ nhanh.

Những công nghệ này đồng thời mang lại độ sáng cao, dải màu rộng và khả năng tái tạo hình ảnh chính xác. Bên cạnh đó, màn hình Samsung Odyssey tương thích với NVIDIA G-SYNC và hỗ trợ AMD FreeSync™ Premium Pro, giúp hạn chế hiện tượng xé hình, giật hình và độ trễ, mang đến trải nghiệm chơi game ổn định và liền mạch. Sản phẩm cũng đạt chứng nhận Pantone Validated, có khả năng tái tạo hơn 2.100 màu và 110 tông màu da, đảm bảo chất lượng hiển thị trung thực và chi tiết.

Samsung cũng đồng thời là một trong số ít nhà sản xuất trang bị công nghệ chống chói Glare Free, được kiểm định bởi UL (Underwriters Laboratory). Giải pháp này giúp giảm phản xạ ánh sáng lên đến 54% so với lớp phủ chống chói truyền thống, hạn chế hiện tượng lóa trong môi trường nhiều ánh sáng, đồng thời vẫn duy trì độ sâu màu đen đặc trưng của màn hình OLED.

Samsung đồng hành cùng các huyền thoại T1 Việt Nam
Đặc biệt, nhân sự kiện này, từ nay đến 19/12/2025, khi mua màn hình Samsung Odyssey có giá từ 30.000.000 đồng trở lên, người dùng sẽ có cơ hội nhận vé gặp gỡ đội tuyển T1 tại sự kiện “VPBank Presents T1 Vietnam: The Promise Fulfilled”.

Được biết, hiện tại Samsung đang giữ vị thế thương hiệu dẫn đầu toàn cầu trong lĩnh vực màn hình gaming, với dòng Odyssey được cộng đồng game thủ và giới chuyên môn quốc tế đánh giá cao. Theo báo cáo của Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế (IDC), Samsung đứng đầu thị trường màn hình gaming thế giới 6 năm liên tiếp, chiếm 21% doanh thu toàn cầu và 34,6% thị phần màn hình OLED gaming trong năm 2024. Samsung Odyssey cũng là dòng màn hình gaming tiêu biểu, hiện diện tại nhiều giải đấu quốc tế và đồng hành cùng các tổ chức eSports hàng đầu, trong đó có đội tuyển T1.

Tại sự kiện “VPBank Presents T1 Vietnam: The Promise Fulfilled”, người hâm mộ sẽ có cơ hội trực tiếp trải nghiệm công nghệ màn hình tiên tiến của Samsung Odyssey thông qua các hoạt động tương tác. Qua đó, Samsung kỳ vọng góp phần thúc đẩy sự phát triển của eSports tại Việt Nam, đồng thời lan tỏa tinh thần đổi mới, bứt phá và chinh phục những giới hạn mới.

Đặc biệt, nhân sự kiện này, từ nay đến 19/12/2025, khi mua màn hình Samsung Odyssey có giá từ 30.000.000 đồng trở lên, người dùng sẽ có cơ hội nhận vé gặp gỡ đội tuyển T1 tại sự kiện “VPBank Presents T1 Vietnam: The Promise Fulfilled”.

Chi tiết về sự kiện, xem thêm tại fanpage Samsung Việt NamVPBank.

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

