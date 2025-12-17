Chuyển động số
Trao giải Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật 'Tình yêu trong chiến tranh'

Gia Hân

Gia Hân

10:21 | 17/12/2025
Ngày 16/12, Câu lạc bộ “Trái tim Người lính” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức tổng kết và trao giải Cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh” (2020 - 2025).
Chương trình chính luận nghệ thuật ‘Ánh sao người lính’ năm 2024 Tôn vinh hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ qua chương trình chính luận nghệ thuật 'Ánh sao người lính' năm 2024 Ninh Bình: Trao 80 Di ảnh chân dung Anh hùng - Liệt sĩ được phục dựng bằng công nghệ AI

Được công bố từ tháng 7/2020, cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh” do Câu lạc bộ “Trái tim Người lính” phối hợp với Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam và Quỹ “Mãi mãi tuổi 20” tổ chức.

Cuộc vận động nhằm phát hiện những chuyện tình đẹp, cảm động đã giúp cho cán bộ chiến sĩ vượt qua khó khăn gian khổ và bom đạn; đồng thời, tìm kiếm những tấm gương hy sinh thầm lặng của người phụ nữ ở hậu phương, trong xây dựng tình yêu, hạnh phúc gia đình, để tiếp thêm sức mạnh cho người ở tiền tuyến chiến thắng kẻ thù…

Trao giải Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật "Tình yêu trong chiến tranh"
Đại tá Đặng Vương Hưng tặng tác phẩm “Cuộc đời còn mãi” cho các cựu chiến binh.
Trao giải Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”

Cuộc vận động dự kiến tiến hành trong 3 năm và kết thúc trong năm 2023 nhưng do đại dịch Covid-19, Ban Tổ chức đã điều chỉnh tên gọi, khuyến khích các tác giả viết và xuất bản sách theo thể loại người thật việc thật, có nội dung tôn vinh và tri ân, kết hợp với sưu tầm kỷ vật và kéo dài đến năm 2025.

Đến nay, sau 5 năm thực hiện, cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh” đã thành công tốt đẹp. Hàng trăm tác phẩm có ý nghĩa nhân văn cao đẹp đã được cấp phép xuất bản và phát hành công khai. Hàng trăm kỷ vật có giá trị đã được hiến tặng. Nhiều sự kiện văn hóa tôn vinh và tri ân được tổ chức, với sự đồng thuận và đánh giá cao của dư luận xã hội.

Trao giải Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”
Các tác phẩm được trao giải thưởng cuộc vận động viết và kể chuyện “Tình yêu trong chiến tranh” (2020 - 2025).

Ban tổ chức đã trao giải Nhất cho tác phẩm “Cuộc đời còn mãi” của liệt sĩ Trần Minh Tiến (1945 - 1968). Cuốn sách gồm 508 trang, do NXB Khoa học - Công nghệ - Truyền thông ấn hành, với 2 phần: "Trở về trong giấc mơ" và "Những lá thư tình đi qua chiến tranh".

Giải Đồng hạng thuộc về 7 tác phẩm: “Lính chiến”, nhật ký chiến trường của Phạm Hữu Thậm; “Chiến trường và quê hương”, hồi ký của Phan Văn Lai; “Mãi vẫn là người lính”, tự truyện của Đặng Ngọc Đa; “Phượng”, tự truyện của Phạm Kiều Phượng; “Nam chinh Bắc chiến”, tự truyện của Hà Minh Sơn; “Á hậu lọ lem”, tự truyện của Lê Thy Bình; “Tổ quốc trong tim người lính”, tập ký của Đặng Sỹ Ngọc.

Trao giải Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”
Ban Tổ chức trao giải cho các tác giả có tác phẩm xuất sắc đạt giải tại cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật "Tình yêu trong chiến tranh".

Trong khuôn khổ chương trình, Ban Tổ chức đã giới thiệu bộ sưu tập chân dung “Lính binh nhì thời chiến”.

Theo Đại tá, Nhà văn Đặng Vương Hưng, người sáng lập tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” xúc động cho biết: Binh nhì và binh nhất là đối tượng hy sinh nhiều nhất trong chiến tranh. Các anh ngã xuống hầu hết ở tuổi 18 - 20, khi vẫn còn nguyên vẹn sự nhiệt tình, hồn nhiên và trong sáng của tuổi trẻ…

Với ý nghĩa đó, tổ chức “Trái tim người lính Việt Nam” phối hợp với Câu lạc bộ “Mãi mãi tuổi 20” thực hiện bộ sưu tập chân dung để tôn vinh những người lính binh nhì và binh nhất trong kháng chiến, với tên gọi chung là "Lính binh nhì thời chiến". Cụ thể là tổ chức đã sưu tầm những bức ảnh đen trắng của các Anh hùng - Liệt sĩ, cựu chiến binh, cựu công an nhân dân từ hồi mới nhập ngũ.

Trao giải Cuộc vận động viết và sưu tầm kỷ vật “Tình yêu trong chiến tranh”
Quang cảnh sự kiện.

Bộ sưu tập được giới thiệu vào đúng dịp kỷ niệm 10 hoạt động (2015 - 2025) và 5 năm thành lập (2020 - 2025) của tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam".

"Theo đúng tinh thần "Kết nối và chia sẻ - Tôn vinh và tri ân", bước đầu chúng tôi xin giới thiệu một số chân dung đã được nhóm họa sĩ trẻ phục dựng màu từ ảnh đen trắng. Nhiều năm trước, khi mới nhập ngũ, họ là những chàng trai, cô gái mười tám đôi mươi, còn rất trẻ, tuấn tú và xinh đẹp.

Đến nay, tất cả đều đã tuổi ông, tuổi bà, tóc bạc và da mồi nhưng chưa ai quên những năm tháng hào hùng và tự hào của một thời tuổi trẻ mà mình đã cống hiến cho quê hương, đất nước", Đại tá Đặng Vương Hưng chia sẻ.

Thông qua hoạt động này, người đứng đầu tổ chức "Trái tim người lính Việt Nam" mong muốn cộng đồng xã hội quan tâm, biết ơn và tôn vinh người lính, những người đã thầm lặng dâng hiến cả tuổi thanh xuân của mình cho đất nước, hi sinh trong chiến tranh.

