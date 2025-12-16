Chương trình diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025

Sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Kiều Phú tổ chức, diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12/2025, trong khuôn khổ lễ hội truyền thống thôn Liên Trì Đồng Sơn.

Thượng tọa Thích Trường Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Trụ trì chùa Liên Trì.

Chương trình quy tụ các nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Ninh Bình… tham gia diễn xướng các nghi lễ tiêu biểu của tín ngưỡng thờ Mẫu, gồm hầu đồng, hát văn – múa thiêng, trình diễn trang phục và giao lưu kiến thức về di sản.

Thượng tọa Thích Trường Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Trụ trì chùa Liên Trì cho biết, chương trình nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, đồng thời định hướng việc thực hành nghi lễ theo lề lối chuẩn mực, bài bản, tránh những biểu hiện sai lệch, phản cảm trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh.

Thanh đồng Trịnh Thúy Nga, Thủ nhang Phủ Quảng Cung - nơi Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh lần đầu tiên.

Theo ông Nguyễn Vũ Hán, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Kiều Phú, Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025 khẳng định trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời cho thấy sức sống bền bỉ của tín ngưỡng thờ Mẫu trên quê hương xứ Đoài.

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm “Thực hành nghi lễ Lên đồng: Truyền thống và đương đại” đã làm rõ những biến đổi, thích ứng của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại. PGS, TS Nguyễn Thị Yên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của việc nghiên cứu, định hướng và quản lý để hoạt động thực hành tín ngưỡng đi vào nền nếp, đúng với giá trị cốt lõi.

Đại đức Thích Nhân Tuấn, trụ trì chùa Hưng Long (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ mối liên hệ giữa tín ngưỡng thờ Mẫu với Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại thừa với tư tưởng nhập thế...

Chương trình còn giới thiệu bộ sưu tập hiện vật liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu được thanh đồng Nguyễn Đăng Tài sưu tập 35 năm qua. Trong đó có những hiện vật quý có tuổi đời hơn 150 năm, cây đàn nguyệt với ngựa đàn hình con dơi độc đáo...

Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025 không chỉ tôn vinh nghi lễ hầu đồng mà còn góp phần quảng bá giá trị nhân văn, thẩm mỹ và tâm linh của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hướng tới việc lan tỏa di sản tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.