Chuyển động số
Cuộc sống số

Chương trình diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025

Võ Vinh

Võ Vinh

09:33 | 16/12/2025
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
Vừa qua, tại chùa Liên Trì (xã Kiều Phú, TP Hà Nội) đã diễn ra chương trình Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025.
Khám phá lễ hội Aloha Summer rực rỡ tại Thiên đường Bảo Sơn Tái hiện nghi lễ 'tống cựu nghinh tân' tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long Lễ hội Cowboy Town tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn dịp 30/4 - 1/5

Sự kiện do Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam phối hợp với Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Kiều Phú tổ chức, diễn ra trong hai ngày 13 và 14/12/2025, trong khuôn khổ lễ hội truyền thống thôn Liên Trì Đồng Sơn.

Chương trình diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025
Thượng tọa Thích Trường Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Trụ trì chùa Liên Trì.

Chương trình quy tụ các nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ Hà Nội và nhiều tỉnh phía Bắc như Hưng Yên, Ninh Bình… tham gia diễn xướng các nghi lễ tiêu biểu của tín ngưỡng thờ Mẫu, gồm hầu đồng, hát văn – múa thiêng, trình diễn trang phục và giao lưu kiến thức về di sản.

Thượng tọa Thích Trường Xuân, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Văn hóa Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP Hà Nội, Trụ trì chùa Liên Trì cho biết, chương trình nhằm tôn vinh giá trị văn hóa, tín ngưỡng thờ Mẫu Tam phủ của người Việt, đồng thời định hướng việc thực hành nghi lễ theo lề lối chuẩn mực, bài bản, tránh những biểu hiện sai lệch, phản cảm trong bối cảnh mạng xã hội phát triển mạnh.

Chương trình diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025
Thanh đồng Trịnh Thúy Nga, Thủ nhang Phủ Quảng Cung - nơi Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh giáng sinh lần đầu tiên.

Theo ông Nguyễn Vũ Hán, Giám đốc Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Kiều Phú, Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025 khẳng định trách nhiệm của cộng đồng trong gìn giữ, bảo tồn và phát huy di sản, đồng thời cho thấy sức sống bền bỉ của tín ngưỡng thờ Mẫu trên quê hương xứ Đoài.

Trong khuôn khổ sự kiện, tọa đàm “Thực hành nghi lễ Lên đồng: Truyền thống và đương đại” đã làm rõ những biến đổi, thích ứng của tín ngưỡng thờ Mẫu trong đời sống đương đại. PGS, TS Nguyễn Thị Yên, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu và bảo tồn văn hóa tín ngưỡng Việt Nam nhấn mạnh sự cần thiết của việc nghiên cứu, định hướng và quản lý để hoạt động thực hành tín ngưỡng đi vào nền nếp, đúng với giá trị cốt lõi.

Chương trình diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025
Đại đức Thích Nhân Tuấn, trụ trì chùa Hưng Long (tỉnh Hưng Yên) chia sẻ mối liên hệ giữa tín ngưỡng thờ Mẫu với Phật giáo, đặc biệt là Phật giáo Đại thừa với tư tưởng nhập thế...
Chương trình diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025
Chương trình còn giới thiệu bộ sưu tập hiện vật liên quan đến tín ngưỡng thờ Mẫu được thanh đồng Nguyễn Đăng Tài sưu tập 35 năm qua. Trong đó có những hiện vật quý có tuổi đời hơn 150 năm, cây đàn nguyệt với ngựa đàn hình con dơi độc đáo...

Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025 không chỉ tôn vinh nghi lễ hầu đồng mà còn góp phần quảng bá giá trị nhân văn, thẩm mỹ và tâm linh của di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại, hướng tới việc lan tỏa di sản tới cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ.

Trung tâm Văn hóa – Thể thao xã Kiều Phú nghi lễ Lên đồng Diễn xướng thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu xứ Đoài năm 2025 diễn xướng tín ngưỡng thờ Mẫu xứ đoài

Bài liên quan

Lễ hội Cowboy Town tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn dịp 30/4 - 1/5

Lễ hội Cowboy Town tại Công viên Thiên đường Bảo Sơn dịp 30/4 - 1/5

Tái hiện nghi lễ

Tái hiện nghi lễ 'tống cựu nghinh tân' tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long

Có thể bạn quan tâm

Ánh sáng công nghệ kể câu chuyện Hồ Chí Minh tại Seoul

Ánh sáng công nghệ kể câu chuyện Hồ Chí Minh tại Seoul

Cuộc sống số
Trong không gian hiện đại của Tòa nhà Quốc hội Hàn Quốc, hình ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh được tái hiện bằng nghệ thuật điêu khắc ánh sáng, mang đến một cách tiếp cận mới mẻ trong việc ứng dụng công nghệ để lan tỏa giá trị văn hóa – lịch sử, đồng thời góp phần làm sâu sắc thêm tình hữu nghị Việt Nam – Hàn Quốc trong bối cảnh chuyển đổi số.
Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên – Điểm hẹn văn hóa mới tại Hà Nội

Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên – Điểm hẹn văn hóa mới tại Hà Nội

Cuộc sống số
Vừa qua, tại Công viên Thống Nhất (Hà Nội), Công ty Cổ phần Thương mại & Đầu tư Skycom Việt Nam chính thức khai trương Không gian Nghệ thuật sống Hoàn Nguyên . Đây là mô hình văn hóa, nghệ thuật cộng đồng mới do nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu khởi xướng, nhằm lan tỏa nghệ thuật, ẩm thực và các giá trị sống nhân văn.
Gia đình các nhạc sĩ Hoàng Vân, Hoàng Long, Hoàng Lân trao tặng các tư liệu âm nhạc quý

Gia đình các nhạc sĩ Hoàng Vân, Hoàng Long, Hoàng Lân trao tặng các tư liệu âm nhạc quý

Chuyển động số
Vừa qua, tại Trung tâm Lưu trữ quốc gia III (Hà Nội), gia đình nhạc sĩ Hoàng Vân và hai nhạc sĩ Hoàng Long - Hoàng Lân đã trao tặng các tư liệu, tài liệu âm nhạc quý. Hoạt động này không chỉ nhằm gìn giữ những di sản quý của ba nhạc sĩ tài hoa, mà còn nối dài sức sống của những di sản ấy tới những thế hệ công chúng sau này.

'Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa’ tại Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề Hà Nội 2025

Cuộc sống số
‘Với chủ đề “Trăm nghề tinh hoa, ngàn vị lan tỏa”, Liên hoan Ẩm thực và Du lịch làng nghề, phố nghề Hà Nội năm 2025 diễn ra từ ngày 11 - 14/12/2025, tại Không gian Văn hóa sáng tạo Tây Hồ (phố đi bộ Trịnh Công Sơn), phường Tây Hồ, Hà Nội.
‘Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025’

‘Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025’

Cuộc sống số
Sáng ngày 13/12, tại phố đi bộ Trần Nhân Tông (Hà Nội), chương trình “Sống khỏe mỗi ngày – Vì một Việt Nam thật khỏe 2025” đã được tổ chức, thu hút đông đảo người dân Thủ đô tham gia khám, tư vấn và sàng lọc sức khỏe miễn phí.
Xem thêm

Đọc nhiều

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

VEDC 2025: Sản phẩm điện tử của sinh viên Việt tiệm cận thị trường

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

IDS PTIT giành giải nhất với Hệ thống phát hiện xâm nhập cho thiết bị IoT

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

MobiFone cắt giảm 61% bộ máy sau 32 năm hoạt động

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Editor'sChoice

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

Bosch GSB 185 li: Máy khoan dùng pin mạnh mẽ hiệu suất cao

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

ASUS Zenbook S16: laptop AI 16 inch mỏng nhẹ nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Sony WH-1000XM6: Tai nghe chống ồn tốt nhất

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Hà Nội

20°C

Cảm giác: 20°C
mây đen u ám
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
19°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
25°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
25°C
TP Hồ Chí Minh

30°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
29°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
33°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
32°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
25°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
28°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
30°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
31°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
28°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
32°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
30°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
25°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
25°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
25°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
32°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
30°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
25°C
Thứ bảy, 20/12/2025 15:00
25°C
Thứ bảy, 20/12/2025 18:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 21:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
29°C
Đà Nẵng

26°C

Cảm giác: 26°C
mây rải rác
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 15:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 18:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
23°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
24°C
Nghệ An

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
15°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
15°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
16°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 15:00
19°C
Thứ bảy, 20/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
17°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
22°C
Phan Thiết

28°C

Cảm giác: 30°C
mây đen u ám
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
27°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
27°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
25°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
24°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
23°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
28°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
24°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
28°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
27°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
28°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
27°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 15:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 18:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 21:00
23°C
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
24°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
27°C
Quảng Bình

18°C

Cảm giác: 18°C
mây đen u ám
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
16°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 15:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 18:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 21:00
18°C
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
18°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
20°C
Thừa Thiên Huế

23°C

Cảm giác: 23°C
mây cụm
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 21:00
20°C
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
21°C
Hà Giang

20°C

Cảm giác: 20°C
mây cụm
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
19°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
21°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
17°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
17°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
16°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
17°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
24°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 15:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 18:00
17°C
Thứ bảy, 20/12/2025 21:00
16°C
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
16°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
23°C
Hải Phòng

21°C

Cảm giác: 21°C
mây đen u ám
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
18°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
20°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
25°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
23°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
20°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
19°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
18°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
18°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
20°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
19°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
18°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
19°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
23°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
25°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
24°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 15:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 18:00
20°C
Thứ bảy, 20/12/2025 21:00
19°C
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
20°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
25°C
Khánh Hòa

27°C

Cảm giác: 28°C
mây đen u ám
Thứ tư, 17/12/2025 00:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 03:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 06:00
28°C
Thứ tư, 17/12/2025 09:00
25°C
Thứ tư, 17/12/2025 12:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 15:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 18:00
22°C
Thứ tư, 17/12/2025 21:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 00:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 03:00
26°C
Thứ năm, 18/12/2025 06:00
27°C
Thứ năm, 18/12/2025 09:00
26°C
Thứ năm, 18/12/2025 12:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 15:00
22°C
Thứ năm, 18/12/2025 18:00
21°C
Thứ năm, 18/12/2025 21:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 00:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 03:00
29°C
Thứ sáu, 19/12/2025 06:00
29°C
Thứ sáu, 19/12/2025 09:00
27°C
Thứ sáu, 19/12/2025 12:00
23°C
Thứ sáu, 19/12/2025 15:00
22°C
Thứ sáu, 19/12/2025 18:00
21°C
Thứ sáu, 19/12/2025 21:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 00:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 03:00
29°C
Thứ bảy, 20/12/2025 06:00
30°C
Thứ bảy, 20/12/2025 09:00
28°C
Thứ bảy, 20/12/2025 12:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 15:00
22°C
Thứ bảy, 20/12/2025 18:00
21°C
Thứ bảy, 20/12/2025 21:00
21°C
Chủ nhật, 21/12/2025 00:00
22°C
Chủ nhật, 21/12/2025 03:00
29°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 151,500 ▼300K 154,500 ▼300K
Hà Nội - PNJ 151,500 ▼300K 154,500 ▼300K
Đà Nẵng - PNJ 151,500 ▼300K 154,500 ▼300K
Miền Tây - PNJ 151,500 ▼300K 154,500 ▼300K
Tây Nguyên - PNJ 151,500 ▼300K 154,500 ▼300K
Đông Nam Bộ - PNJ 151,500 ▼300K 154,500 ▼300K
Cập nhật: 16/12/2025 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 15,360 ▼160K 15,560 ▼160K
Miếng SJC Nghệ An 15,360 ▼160K 15,560 ▼160K
Miếng SJC Thái Bình 15,360 ▼160K 15,560 ▼160K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 15,120 ▼130K 15,420 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 15,120 ▼130K 15,420 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 15,120 ▼130K 15,420 ▼130K
NL 99.99 14,190 ▼90K
Nhẫn tròn ko ép vỉ T.Bình 14,190 ▼90K
Trang sức 99.9 14,710 ▼130K 15,310 ▼130K
Trang sức 99.99 14,720 ▼130K 15,320 ▼130K
Cập nhật: 16/12/2025 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,536 ▼16K 15,562 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,536 ▼16K 15,563 ▼160K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,499 ▼17K 1,527 ▼17K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,499 ▼17K 1,528 ▼17K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,479 ▼17K 1,512 ▼17K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 144,403 ▼1683K 149,703 ▼1683K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 105,261 ▼1275K 113,561 ▼1275K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 94,676 ▼1156K 102,976 ▼1156K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 84,091 ▼1037K 92,391 ▼1037K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 80,008 ▲79927K 88,308 ▲87415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 54,907 ▼709K 63,207 ▼709K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,536 ▼16K 1,556 ▼16K
Cập nhật: 16/12/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 16935 17205 17779
CAD 18589 18866 19478
CHF 32443 32826 33467
CNY 0 3470 3830
EUR 30318 30592 31618
GBP 34401 34792 35716
HKD 0 3254 3456
JPY 163 167 173
KRW 0 16 18
NZD 0 14883 15466
SGD 19874 20156 20672
THB 750 814 868
USD (1,2) 26068 0 0
USD (5,10,20) 26109 0 0
USD (50,100) 26137 26157 26398
Cập nhật: 16/12/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 26,110 26,110 26,398
USD(1-2-5) 25,066 - -
USD(10-20) 25,066 - -
EUR 30,474 30,498 31,737
JPY 166.46 166.76 174.2
GBP 34,743 34,837 35,740
AUD 17,181 17,243 17,736
CAD 18,778 18,838 19,422
CHF 32,708 32,810 33,576
SGD 20,005 20,067 20,743
CNY - 3,682 3,789
HKD 3,327 3,337 3,428
KRW 16.57 17.28 18.6
THB 797.19 807.04 861.55
NZD 14,872 15,010 15,399
SEK - 2,787 2,876
DKK - 4,076 4,204
NOK - 2,548 2,630
LAK - 0.93 1.29
MYR 6,017.75 - 6,769.08
TWD 758.86 - 916.04
SAR - 6,905.86 7,248.13
KWD - 83,579 88,609
Cập nhật: 16/12/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 26,115 26,118 26,398
EUR 30,332 30,454 31,599
GBP 34,548 34,687 35,666
HKD 3,312 3,325 3,438
CHF 32,463 32,593 33,514
JPY 165.71 166.38 173.64
AUD 17,109 17,178 17,740
SGD 20,048 20,129 20,698
THB 811 814 852
CAD 18,751 18,826 19,405
NZD 14,934 15,456
KRW 17.19 18.81
Cập nhật: 16/12/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 26120 26120 26398
AUD 17102 17202 18127
CAD 18752 18852 19868
CHF 32652 32682 34264
CNY 0 3699.1 0
CZK 0 1206 0
DKK 0 4095 0
EUR 30472 30502 32227
GBP 34675 34725 36496
HKD 0 3390 0
JPY 166.25 166.75 177.26
KHR 0 6.097 0
KRW 0 17.3 0
LAK 0 1.1805 0
MYR 0 6575 0
NOK 0 2595 0
NZD 0 14981 0
PHP 0 417 0
SEK 0 2810 0
SGD 20021 20151 20882
THB 0 778.9 0
TWD 0 840 0
SJC 9999 15400000 15400000 15800000
SBJ 13000000 13000000 15800000
Cập nhật: 16/12/2025 10:45
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 26,146 26,196 26,398
USD20 26,146 26,196 26,398
USD1 23,884 26,196 26,398
AUD 17,187 17,287 18,399
EUR 30,600 30,600 32,017
CAD 18,704 18,804 20,116
SGD 20,111 20,261 20,822
JPY 166.67 168.17 172.78
GBP 34,806 34,956 35,729
XAU 15,518,000 0 15,722,000
CNY 0 3,584 0
THB 0 818 0
CHF 0 0 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 16/12/2025 10:45

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ

Galaxy CineX khai trương rạp IMAX with Laser đầu tiên ở Hà Nộ

Sennheiser HDB 630, tai nghe không dây đầu tiên dành cho audiophile chính thức ra mắt

Sennheiser HDB 630, tai nghe không dây đầu tiên dành cho audiophile chính thức ra mắt

MeKo trở thành nhà phân phối MOVESPEED tại Việt Nam

MeKo trở thành nhà phân phối MOVESPEED tại Việt Nam

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

FPT Shop mở đặt trước REDMAGIC 11 Pro

Công nghệ số

AI Blockchain Fintech Bảo mật Viễn thông - Internet Xu hướng Phần mềm - Ứng dụng
AIUNI công bố chiến lược phổ cập AI toàn dân

AIUNI công bố chiến lược phổ cập AI toàn dân

Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Altman và Musk: Từ đồng sáng lập OpenAI đến cuộc đối đầu trong thị trường AI

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Microsoft rót 17,5 tỷ đô la vào hạ tầng AI Ấn Độ

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Amazon cam kết đầu tư 35 tỷ đô la vào lĩnh vực AI của Ấn Độ đến năm 2030

Khoa học

Phát minh khoa học Công trình khoa học Vũ trụ - Thiên văn
Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Thông tin mới nhất về bão mặt trời ngày 11/12

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Quỹ đạo Trái Đất đang có 13.026 vệ tinh hoạt động

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Nightfoodretrieval: Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị định hướng bằng AI của sinh viên ĐH Công nghệ thông tin

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Vệ tinh mini Đức chụp ảnh đồng ruộng từ vũ trụ, nông dân biết đâu cần bón phân

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

BUV vinh danh thế hệ hơn 600 tân khoa đạt ba cấp độ chuẩn chất lượng

Ứng dụng AI giúp người dân tiếp cận y tế toàn diện

Ứng dụng AI giúp người dân tiếp cận y tế toàn diện

Bệnh viện Quân y 103 - trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Bệnh viện Quân y 103 - trung tâm y học tin cậy của quân đội và nhân dân

Mở khóa kỷ nguyên mới cho Nhà máy thông minh

Mở khóa kỷ nguyên mới cho Nhà máy thông minh

Kinh tế số

Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Cơn địa chấn AI từ Phố Wall khiến chứng khoán châu Á lao dốc

Cơn địa chấn AI từ Phố Wall khiến chứng khoán châu Á lao dốc

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đỏ lửa, Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm

Chứng khoán châu Á - Thái Bình Dương đỏ lửa, Hàn Quốc dẫn đầu đà giảm

Giá đồng đã liên tục đạt mức cao kỷ lục

Giá đồng đã liên tục đạt mức cao kỷ lục

Di Động Việt mở

Di Động Việt mở 'Đại tiệc công nghệ' cuối năm

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
LAEP và JUIDA ký kết hợp tác chiến lược

LAEP và JUIDA ký kết hợp tác chiến lược

1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’

1000 người cùng Huawei ‘Thắp sáng vòng hoạt động’

PNJ đồng hành cùng các nghệ sĩ lan tỏa tinh thần Sống Đẹp

PNJ đồng hành cùng các nghệ sĩ lan tỏa tinh thần Sống Đẹp

Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Tiger Remix 2026 sẵn sàng trở lại

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

AIP Foundation giới thiệu công nghệ chống bó cứng phanh cho xe máy

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEALION 6: Công nghệ hybrid linh hoạt trong cuộc đua xe xanh

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD SEAL: Mẫu Sedan điện phong cách thể thao thế hệ mới

BYD M9:

BYD M9: 'Kẻ thách thức' mới của phân khúc MPV hạng sang Việt Nam

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo ra mắt Legion Go Gen 2: chuẩn mực mới về trải nghiệm chơi game di động

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

Lenovo Legion Go Gen 2 chính thức lên kệ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

ViewSonic giới thiệu màn hình Dual Mode XG2730D-4K dành riêng cho game thủ

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33

Tất tần tật các đội tuyển Esport Việt Nam thi đấu tại SEA Games 33