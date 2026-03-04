Chuyển động số
Hà Nội thi đua cải cách hành chính đồng bộ, phục vụ nhân dân

Đình Tưởng

Đình Tưởng

14:02 | 04/03/2026
Hà Nội chính thức phát động phong trào thi đua cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030, đặt mục tiêu tinh gọn bộ máy, nâng cao chất lượng phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả hoạt động của chính quyền.
126 khu vực tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội, HĐND vào ngày 14/3 126 khu vực tổ chức bầu cử sớm đại biểu Quốc hội, HĐND vào ngày 14/3
Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính thí điểm trong lĩnh vực tài sản mã hóa
Các điểm phục vụ hành chính công tiếp nhận thủ tục thuế tại Hà Nội Các điểm phục vụ hành chính công tiếp nhận thủ tục thuế tại Hà Nội

Cải cách hành chính đồng bộ - Chính quyền phục vụ nhân dân

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 77/KH-UBND về tổ chức phong trào thi đua “Cải cách hành chính đồng bộ - Chính quyền phục vụ nhân dân” giai đoạn 2026-2030.

Đây là bước tiếp nối những kết quả đạt được từ phong trào thi đua “Đẩy mạnh cải cách hành chính” giai đoạn 2021-2025, đồng thời thể hiện quyết tâm chính trị của TP. Hà Nội trong việc nâng tầm quản trị công theo hướng hiện đại, minh bạch và hiệu quả.

Theo Kế hoạch, TP. Hà Nội xác định mục tiêu triển khai hiệu quả công tác cải cách hành chính, tiếp tục tinh gọn tổ chức bộ máy các cơ quan nhà nước, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chính quyền địa phương hai cấp. Cùng với đó là đổi mới quản trị chính quyền theo hướng hiện đại, đẩy mạnh phân quyền, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo gắn với chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, phục vụ người dân, tổ chức và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Phong trào thi đua lần này đặt trọng tâm vào việc nâng cao ý thức, trách nhiệm của các cấp, các ngành, các địa phương, tổ chức, đơn vị trong thực hiện cải cách hành chính giai đoạn 2026-2030. TP. Hà Nội nhấn mạnh yêu cầu kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, coi đây là động lực thúc đẩy cải cách đi vào chiều sâu.

Một nội dung quan trọng của phong trào là thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính của thành phố, của các cơ quan, đơn vị, gắn với các Chương trình của Thành ủy và Nghị quyết của HĐND TP. Hà Nội hằng năm và cả giai đoạn 2026-2030. Cải cách hành chính được đặt trong tổng thể nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, không tách rời yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: VGP/Minh Anh
Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ thủ tục hành chính. Ảnh: VGP/Minh Anh

Lấy chuyển đổi số và sự hài lòng làm thước đo

Đáng chú ý, phong trào thi đua yêu cầu đẩy mạnh cải cách hành chính trong hoạt động chỉ đạo, điều hành và quản trị nội bộ của cơ quan nhà nước trên nền tảng quản trị hiện đại. Thành phố đặt mục tiêu ứng dụng AI trong Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; bảo đảm hồ sơ công việc tại cấp thành phố và cấp xã được xử lý trên môi trường điện tử, trừ hồ sơ thuộc phạm vi bí mật nhà nước, và sử dụng chữ ký số cá nhân trong giải quyết công việc.

Các chỉ tiêu cụ thể đến năm 2030 được xác định rõ ràng. Tỷ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến của người dân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 80% trở lên. Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính đạt 100%. Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên tổng số thủ tục hành chính đủ điều kiện đạt 90%. Tỷ lệ cấp kết quả giải quyết thủ tục hành chính điện tử đạt 100%. Tỷ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính và dịch vụ công đạt tối thiểu 80%.

Bên cạnh mục tiêu định lượng, phong trào thi đua còn khuyến khích đề xuất các giải pháp, sáng kiến, mô hình mang tính đột phá, tạo hiệu quả thiết thực, nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước. TP. Hà Nội yêu cầu tăng cường quán triệt về công tác cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cương hành chính, phân cấp, ủy quyền, quy trình, quy chế, chuyển đổi số gắn với phong trào thi đua, đồng thời lồng ghép bồi dưỡng, tập huấn để nâng cao nhận thức và trách nhiệm của người đứng đầu.

Đối tượng thi đua được xác định rộng khắp, gồm các sở, ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội thành phố; các xã, phường; cơ quan báo chí, truyền thông, đơn vị thuộc TP. Hà Nội và các tập thể trực thuộc. Cá nhân tham gia thi đua là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, đơn vị nêu trên. Điều này cho thấy cải cách hành chính không phải nhiệm vụ riêng của một bộ phận mà là trách nhiệm chung của toàn hệ thống.

TP. Hà Nội thực hiện khen thưởng theo hình thức đột xuất, hằng năm, sơ kết và tổng kết. Dự kiến sẽ tặng 20 Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cho tập thể và 20 Bằng khen cho cá nhân có thành tích xuất sắc. Đồng thời, đề xuất không quá 2 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho tập thể xuất sắc tiêu biểu khối xã, phường và 1 tập thể xuất sắc tiêu biểu khối sở, ban, ngành. Không quá 5 tập thể xuất sắc tiêu biểu được nhận Cờ thi đua của UBND TP. Hà Nội; không quá 20 tập thể và 20 cá nhân nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội.

Tiêu chuẩn xét tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND TP. Hà Nội được quy định chặt chẽ. Tập thể, cá nhân phải gương mẫu thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội bộ đoàn kết; có mô hình hoặc giải pháp mới trong công tác cải cách hành chính được triển khai trong thực tiễn, tạo đột phá và được Hội đồng Sáng kiến của cơ quan, đơn vị, địa phương hoặc TP. Hà Nội công nhận.

Đối với các sở, ban, ngành; đơn vị sự nghiệp; cơ quan ngành dọc Trung ương đóng trên địa bàn TP. Hà Nội; UBND các xã, phường, thị trấn, một trong các tiêu chuẩn quan trọng là đạt Chỉ số cải cách hành chính hằng năm từ 90% điểm trở lên và Chỉ số Hài lòng đạt từ 86% trở lên. Trường hợp được giao phụ trách các chỉ số thành phần trong PAR INDEX, SIPAS hoặc được chọn là đơn vị lấy mẫu trong SIPAS, các chỉ số thành phần phải tăng điểm hoặc giữ nguyên điểm so với năm trước.

Các tập thể trực tiếp tham mưu công tác cải cách hành chính tại sở, ban, ngành, UBND xã, phường phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” và thuộc đơn vị dẫn đầu Chỉ số cải cách hành chính trong năm. Tập thể chuyên trách tham mưu cải cách hành chính cấp TP phải được cấp trên trực tiếp đánh giá xếp loại “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Phong trào thi đua “Cải cách hành chính đồng bộ - Chính quyền phục vụ nhân dân” giai đoạn 2026-2030 cho thấy Hà Nội đang chuyển trọng tâm từ cải cách thủ tục đơn lẻ sang cải cách tổng thể, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, lấy chuyển đổi số làm công cụ và lấy kỷ luật, kỷ cương làm nền tảng. Khi thi đua gắn với chỉ số cụ thể và cơ chế khen thưởng rõ ràng, cải cách hành chính sẽ có thêm động lực để đi đến cùng mục tiêu xây dựng một chính quyền thực sự phục vụ.

