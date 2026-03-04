VinFast chính thức nhận đặt cọc hai mẫu xe máy điện đổi pin Feliz II và Viper

Theo công bố, VinFast Viper có giá 39,9 triệu đồng (chưa kèm pin) và 45,5 triệu đồng (kèm pin). Trong khi đó, Feliz II được niêm yết ở mức 24,9 triệu đồng (chưa kèm pin) và 30,5 triệu đồng (kèm pin). Khách hàng đặt cọc 1 triệu đồng, dự kiến nhận xe ngay trong quý I. Riêng giai đoạn mở bán sớm từ 1–15/3, hãng áp dụng thêm ưu đãi 1 triệu đồng cho người đặt trước.

Viper được VinFast xếp ở nhóm sản phẩm cao cấp. Hãng trang bị cho mẫu xe này động cơ điện BLDC inhub công suất tối đa 3.000W, cho phép đạt vận tốc 70 km/h. Xe tăng tốc từ 0 lên 50 km/h trong 15 giây, đáp ứng nhu cầu di chuyển linh hoạt trong đô thị. Hệ thống hai pin LFP giúp Viper đạt quãng đường tối đa 156 km cho mỗi lần sạc đầy theo điều kiện tiêu chuẩn.

VinFast Viper 2026. Ảnh: Vinfast

VinFast tập trung nâng cấp trải nghiệm vận hành cho Viper thông qua hệ thống treo trước ống lồng giảm chấn thủy lực và giảm xóc đôi phía sau tích hợp bình dầu phụ. Cấu hình này hướng tới tăng độ ổn định khi chạy ở dải tốc độ cao.

Xe sử dụng chìa khóa thông minh thay thế ổ khóa cơ, tích hợp chức năng tìm xe trong bãi đỗ. Màn hình màu TFT hiển thị đầy đủ thông số vận hành, hỗ trợ người lái theo dõi tình trạng xe trong thời gian thực. Hãng cũng phát triển ứng dụng kết nối điện thoại nhằm quản lý phương tiện từ xa.

Viper được VinFast xếp ở nhóm sản phẩm cao cấp. Ảnh: Vinfast

Ở phân khúc phổ thông hơn, Feliz II tiếp cận nhóm khách hàng cần phương tiện di chuyển hằng ngày với chi phí hợp lý. Mẫu xe này tiếp tục sử dụng động cơ BLDC inhub 3.000W, đạt tốc độ tối đa 70 km/h. Khi lắp hai pin, xe vận hành tối đa 156 km trong điều kiện tiêu chuẩn.

VinFast Feliz II 2026. Ảnh: Vinfast

VinFast trang bị cho Feliz II hệ thống đèn LED toàn phần, tăng hiệu quả chiếu sáng và độ bền. Feliz thiết kế mềm mại, uyển chuyển hơn Viper. Vì thế, tạo hình xe trung tính, có thể dùng cho cả nam và nữ. Các trang bị tiêu chuẩn trên xe như đèn pha, đèn hậu LED, màn hình TFT.

Công nghệ phanh tái sinh giúp thu hồi năng lượng khi người lái giảm ga, qua đó bổ sung điện năng cho pin và tối ưu hiệu suất sử dụng. Xe tích hợp hai chế độ vận hành cùng chuẩn chống nước IP67, phù hợp điều kiện thời tiết mưa ẩm tại Việt Nam.

Feliz II tiếp cận nhóm khách hàng phổ thông hơn. Ảnh: Vinfast

Cả Viper và Feliz II đều áp dụng mô hình đổi pin, một trong những trụ cột trong chiến lược hạ tầng của VinFast. Thay vì chờ sạc, người dùng có thể thay pin đã hết năng lượng bằng pin đầy tại các tủ đổi pin. Theo kế hoạch, hệ thống do V-Green vận hành sẽ đạt 45.000 tủ trên toàn quốc ngay trong quý I/2026. Doanh nghiệp này cho biết đã hoàn tất lắp đặt hàng nghìn trạm đầu tiên, tạo nền tảng cho việc mở rộng nhanh chóng dịch vụ đổi pin.

Song song mở bán sản phẩm, VinFast duy trì chính sách bảo hành dài hạn, gồm 6 năm cho xe và 8 năm cho pin. Thời hạn này thuộc nhóm cao trên thị trường xe máy điện trong nước, qua đó gia tăng niềm tin cho người tiêu dùng khi chuyển đổi sang phương tiện điện.

Việc đồng loạt tung ra Viper và Feliz II cho thấy VinFast đang hoàn thiện dải sản phẩm từ phổ thông đến cao cấp, kết hợp bán xe với phát triển hạ tầng và ưu đãi tài chính. Thay vì chỉ cạnh tranh bằng giá, hãng xây dựng hệ sinh thái gồm phương tiện, trạm sạc, trạm đổi pin và nền tảng vận doanh. Trong bối cảnh thị trường xe máy điện bước vào giai đoạn tăng tốc, chiến lược này có thể tạo lợi thế dài hạn cho doanh nghiệp nội địa trong cuộc đua giành thị phần.