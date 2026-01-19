Tri ân khách hàng, mạng di động FPT trao thưởng lớn

Giải thưởng đặc biệt trong chương trình tri ân khách hàng nhân dịp sinh nhật 2 năm của Mạng di động FPT.

Định vị là nhà mạng dành cho giới trẻ và người dùng yêu công nghệ, mạng di động FPT tập trung phát triển hệ sinh thái gói cước đa dạng, đáp ứng nhu cầu kết nối, giải trí và làm việc trong thời đại số.

Theo đó, các gói cước data dung lượng lớn, đường truyền ổn định được xây dựng để giúp người dùng thoải mái truy cập mạng xã hội, xem video, nghe nhạc hay chơi game mà không lo gián đoạn. Cùng với đó, chính sách giá linh hoạt và quy trình đăng ký, quản lý dịch vụ thuận tiện trên nền tảng số đã giúp mạng di động FPT nhanh chóng được thị trường đón nhận.

Song song với quá trình nâng cao chất lượng sản phẩm, mạng di động FPT không ngừng giới thiệu các dịch vụ, tiện ích mới mẻ và sáng tạo, trải rộng từ y tế, giải trí đến bảo hành thiết bị.

Không khí sôi động tại sự kiện sinh nhật mừng Mạng di động FPT 2 tuổi

Với định hướng lấy công nghệ làm nền tảng, nhà mạng đã tiên phong trong ứng dụng các giải pháp số. Theo đó, Mạng di động FPT là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam triển khai quy trình kích hoạt SIM chính chủ thông qua xác thực danh tính bằng tài khoản định danh điện tử quốc gia VNeID, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số, chuẩn hóa thông tin thuê bao, đồng thời mang đến trải nghiệm hòa mạng an toàn, minh bạch và thuận tiện cho khách hàng.

Tính đến nay, mạng di động FPT cung cấp đa dạng các gói cước nghe gọi và data linh hoạt theo ngày, tháng cũng như các gói tích hợp, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người dùng. Khách hàng có thể dễ dàng đăng ký, kích hoạt và quản lý dịch vụ thông qua hệ thống FPT Shop trên toàn quốc và các kênh trực tuyến, tạo nên trải nghiệm liền mạch trong quá trình sử dụng.

Khách hàng Từ Thị Thương là khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt của chương trình với phần thưởng là 01 xe ô tô VinFast VF3.

Nhân dịp kỷ niệm 2 năm thành lập, mạng di động FPT triển khai chương trình tri ân khách hàng “X2 Trao gửi yêu thương - Rinh liền xe VinFast VF3”, dành cho khách hàng đang sử dụng dịch vụ. Chương trình diễn ra từ ngày 15/12 đến hết ngày 31/12/2025 với giải đặc biệt là 01 xe ô tô VinFast VF3 trị giá lên đến 300 triệu đồng dành cho khách hàng may mắn nhất thông qua hình thức quay số. Cụ thể, với mỗi 100.000 đồng doanh thu tiêu dùng hợp lệ từ việc sử dụng các dịch vụ viễn thông di động chính thức của mạng di động FPT, khách hàng được nhận 01 mã dự thưởng; mã số được hệ thống tự động ghi nhận và gửi về thuê bao qua tin nhắn SMS. Kết quả quay số trúng thưởng đã được công bố vào ngày 11/01/2026 vừa qua.

Đại diện hệ thống FPT Shop trao quà cho người dân trong khuôn khổ chương trình thiện nguyện “X2 Yêu thương – Trao gửi nụ cười”

Cũng nhân dịp này, mạng di động FPT đã tổ chức hoạt động thiện nguyện tại lớp học tình thương Chùa Kỳ Quang 2, mang đến cho các em nhỏ có hoàn cảnh kém may mắn một ngày trải nghiệm trọn vẹn niềm vui. Chương trình gồm các hoạt động biểu diễn xiếc, vui chơi tương tác và vẽ tranh, nơi các em được tự do thể hiện ước mơ và những mong ước cho tương lai.

Các em nhỏ tại chùa Kỳ Quang 2 hào hứng tham gia hoạt động trong khuôn khổ chương trình “X2 Yêu thương – Trao gửi nụ cười” do Mạng di động FPT tổ chức.

Thông qua chương trình, mạng di động FPT mong muốn cùng khách hàng nhân đôi yêu thương: vừa gửi lời cảm ơn đến những khách hàng đã luôn đồng hành, vừa lan tỏa nụ cười và giá trị nhân văn đến cộng đồng.

Ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng Giám đốc FPT Retail chia sẻ tại sự kiện

Phát biểu tại sự kiện “X2 Trao gửi yêu thương - Rinh liền xe VinFast VF3”, ông Nguyễn Việt Anh, Phó tổng Giám đốc FPT Retail chia sẻ: “Hai năm qua là một hành trình nhiều nỗ lực và đáng tự hào đối với Mạng di động FPT. Sự tin tưởng của khách hàng chính là nền tảng để chúng tôi không ngừng hoàn thiện dịch vụ. Bước sang chặng đường mới, Mạng di động FPT sẽ tiếp tục theo đuổi định hướng là nhà mạng dành cho giới trẻ, không ngừng đổi mới sản phẩm, đồng thời triển khai các hoạt động học bổng và thiện nguyện nhằm mang đến nhiều giá trị thiết thực hơn cho khách hàng và cộng đồng.”

Với định hướng phát triển bền vững, lấy công nghệ làm nền tảng và con người làm trung tâm, Mạng di động FPT kỳ vọng sẽ tiếp tục đồng hành cùng khách hàng trên hành trình kết nối, đồng thời đóng góp tích cực cho xã hội trong những năm tiếp theo.