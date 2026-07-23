Đổi mới cách đào tạo để nâng cao chất lượng hướng dẫn viên du lịch

Xây dựng môi trường giáo dục hiện đại, đáp ứng nhu cầu của doanh nghiệp

Ngày 22/7, Trường Đại học Đông Đô công bố quyết định thành lập Khoa Du lịch - Khách sạn. Đây được coi là một bước đi chiến lược nhằm mở rộng hệ sinh thái đào tạo của Nhà trường, đồng thời góp phần thực hiện sứ mệnh đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ sự phát triển của ngành du lịch Việt Nam.

TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô phát biểu tại buổi lễ.

Nhân dịp này, Trường Đại học Đông Đô tổ chức Tọa đàm "Đào tạo Hướng dẫn viên Du lịch trong bối cảnh Công nghệ, AI và tình hình thế giới hiện nay". Chương trình thu hút sự tham gia của các nhà nghiên cứu, chuyên gia, các cơ sở đào tạo và cộng đồng doanh nghiệp lữ hành.

Phát biểu tại sự kiện, TS. Nguyễn Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường Đại học Đông Đô cho biết, việc thành lập Khoa Du lịch - Khách sạn không đơn thuần là bổ sung thêm một đơn vị đào tạo, mà còn thể hiện quyết tâm của Nhà trường trong việc xây dựng một môi trường giáo dục hiện đại, năng động, gắn kết chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Các đại biểu chia sẻ tại toạ đàm.

“Đối với Khoa Du lịch - Khách sạn, Trường Đại học Đông Đô định hướng phát triển theo mô hình đào tạo mở, hiện đại và hội nhập. Chương trình đào tạo sẽ thường xuyên được cập nhật trên cơ sở tham khảo các chuẩn đào tạo tiên tiến, bám sát yêu cầu của doanh nghiệp và xu hướng phát triển của ngành. Chúng tôi khuyến khích mạnh mẽ việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi số và các công nghệ mới trong giảng dạy, học tập, nghiên cứu và quản trị đào tạo”, TS. Nguyễn Anh Tuấn thông tin.

Hướng dẫn viên giỏi cần biến công nghệ thành trợ lý đắc lực

Tiếp theo lễ ra mắt Khoa Du lịch - Khách sạn, Tọa đàm "Đào tạo Hướng dẫn viên Du lịch trong bối cảnh Công nghệ, AI và tình hình thế giới hiện nay" đã thu hút các chuyên gia trao đổi, chia sẻ những góc nhìn đa chiều về tương lai của nghề hướng dẫn viên du lịch.

Ban lãnh đạo Khoa Du lịch - Khách sạn, Trường Đại học Đông Đô nhận nhiệm vụ.

Theo TS. Trần Doãn Cường, Phó Trưởng Khoa Du lịch – Khách sạn, Trường Đại học Đông Đô, trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn, chuyển đổi số, kinh tế sáng tạo, sự thay đổi nhanh chóng trong hành vi và nhu cầu của du khách, cùng những biến động của tình hình kinh tế - chính trị toàn cầu đang đặt ra yêu cầu phải đổi mới mạnh mẽ công tác đào tạo nguồn nhân lực. Doanh nghiệp ngày nay không chỉ cần những cử nhân giỏi kiến thức chuyên môn mà còn cần những con người có ngoại ngữ tốt, kỹ năng số, khả năng thích ứng, tư duy đổi mới sáng tạo, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa và tinh thần học tập suốt đời.

Hiện nay AI có thể dịch hàng trăm ngôn ngữ, xây dựng lịch trình, gợi ý điểm đến hay hỗ trợ cung cấp thông tin gần như tức thời. Tuy nhiên, AI khó có thể thay thế được cảm xúc, sự thấu hiểu văn hóa, khả năng ứng xử linh hoạt, nghệ thuật kể chuyện, truyền cảm hứng và xây dựng niềm tin – những giá trị cốt lõi làm nên thương hiệu của một hướng dẫn viên chuyên nghiệp. Chính vì vậy, câu hỏi đặt ra không phải là AI có thay thế hướng dẫn viên hay không, mà là hướng dẫn viên cần thay đổi như thế nào để làm chủ AI và tạo ra những giá trị mà công nghệ không thể thay thế.

Các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thực tiễn đó cũng đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ đối với các cơ sở đào tạo. Chương trình đào tạo hướng dẫn viên không chỉ dừng lại ở việc trang bị kiến thức chuyên môn và nghiệp vụ, mà cần phát triển đồng thời năng lực ngoại ngữ, kỹ năng số, tư duy đổi mới sáng tạo, khả năng ứng dụng AI, kỹ năng giao tiếp đa văn hóa, xử lý tình huống, quản trị trải nghiệm khách hàng và đặc biệt là đạo đức nghề nghiệp, ý thức gìn giữ, lan tỏa các giá trị văn hóa dân tộc.

Đồng thời, khoảng cách giữa đào tạo và nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp vẫn là vấn đề cần tiếp tục được thu hẹp. Doanh nghiệp cần những hướng dẫn viên có thể thích nghi nhanh với sự thay đổi của thị trường, có khả năng làm việc trong môi trường quốc tế, chủ động học tập suốt đời và sẵn sàng cập nhật công nghệ mới.

PGS.TS Phạm Hồng Long, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Khoa Du lịch học, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG HN) lưu ý, AI vẫn tồn tại những hạn chế cốt lõi như nguy cơ cung cấp thông tin sai lệch, thiếu trí tuệ cảm xúc và hoàn toàn bất lực trước các sự cố bất ngờ trên hành trình như tai nạn hay khủng hoảng y tế. Do đó, thay vì đào thải hay cạnh tranh tiêu cực với AI, hướng dẫn viên giỏi cần biến công nghệ thành trợ lý đắc lực, đồng thời tập trung phát huy những thế mạnh riêng có của con người.