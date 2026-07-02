BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

Chương trình nhằm mang đến giải pháp bảo vệ toàn diện, giúp khách hàng an tâm trong các chuyến đi mùa hè.

Theo BIC, bảo hiểm du lịch quốc tế được thiết kế với 8 chương trình bảo hiểm linh hoạt, đáp ứng đa dạng nhu cầu của khách hàng. Sản phẩm có mức chi trả lên tới 2,5 tỷ đồng, bảo vệ trước các rủi ro về tai nạn, sức khỏe, chi phí cấp cứu, hồi hương cũng như các sự cố trong hành trình như trễ chuyến, lỡ nối chuyến hoặc thất lạc hành lý.

Ảnh minh hoạ.

Đặc biệt, giấy chứng nhận bảo hiểm được trình bày dưới dạng song ngữ Anh - Việt, giúp khách hàng thuận tiện và nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục xin visa.

Trong khi đó, bảo hiểm du lịch trong nước của BIC có mức phí rất cạnh tranh, phù hợp với mọi nhu cầu từ du lịch, nghỉ dưỡng đến công tác, học tập… Sản phẩm bảo vệ cho các khách hàng từ 6 tuần tuổi đến 80 tuổi, là giải pháp bảo vệ tối ưu cho các chuyến đi của các gia đình, nhóm gia đình trước các rủi ro sức khoẻ như ốm đau, bệnh tật bất ngờ…

Để tham gia và tận hưởng các ưu đãi của chương trình, khách hàng có thể liên hệ các Phòng Kinh doanh, Đơn vị thành viên hoặc hệ thống Đại lý của BIC trên toàn quốc.

Khách hàng cũng có thể lựa chọn các kênh bảo hiểm trực tuyến của BIC như website mybic.vn, ứng dụng MyBIC hoặc BIDV SmartBanking (tải miễn phí trên iOS và Android) để mua bảo hiểm mọi lúc, mọi nơi. Đặc biệt, thông qua các kênh online, khách hàng còn có thể thực hiện khai báo hồ sơ bồi thường và nhận tiền bảo hiểm con người đơn giản và nhanh chóng.