ĐHĐCĐ thường niên BIC 2026: Lợi nhuận tăng trưởng, chi trả cổ tức vượt kế hoạch

Bản lĩnh “vượt bão”, giữ vững đà tăng trưởng

Năm 2025, thị trường bảo hiểm phi nhân thọ phải đối mặt với rất nhiều thách thức. Về quản lý nhà nước, các doanh nghiệp bảo hiểm phải thay đổi bộ sản phẩm bán lẻ để đáp ứng các yêu cầu định phí hiện đại.

Đoàn Chủ tịch Đại hội cổ đông 2026.

Hoạt động kinh doanh cũng chịu tác động đáng kể từ việc sáp nhập đơn vị hành chính hai cấp trên phạm vi cả nước, kéo theo thay đổi địa bàn, mạng lưới phục vụ, quy trình kinh doanh… Đặc biệt, toàn ngành phải đối mặt với xu hướng rủi ro gia tăng mạnh và áp lực bồi thường lớn hơn nhiều so với các năm trước, khi các cơn bão như Bualoi, Matmo, Kalmaegi, Fengshen… liên tiếp gây thiệt hại nặng nề tại miền Trung, Tây Nguyên và Bắc Bộ.

Trong bối cảnh thị trường gặp nhiều khó khăn, BIC vẫn nỗ lực triển khai đồng bộ nhiều giải pháp kinh doanh hiệu quả và sáng tạo, qua đó ghi nhận những kết quả kinh doanh tích cực.

Tổng tài sản hợp nhất năm 2025 của BIC đạt 10.092 tỷ đồng, tăng trưởng 16,2% so với năm 2024. Vốn chủ sở hữu hợp nhất đạt 3.383 tỷ đồng, tăng 14,1% so với năm trước. Doanh thu phí bảo hiểm hợp nhất đạt 5.861 tỷ đồng, tăng trưởng nhẹ so với năm 2024.

Năm 2025, BIC tiếp tục ghi nhận lợi nhuận cao từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm. Lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt khoảng 680 tỷ đồng, trong đó, lợi nhuận riêng đạt khoảng 650 tỷ đồng, tăng nhẹ so với năm trước.

Với kết quả kinh doanh tốt, Đại hội đồng cổ đông BIC thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2025 là 12%, cao hơn 2% mức cổ tức dự kiến năm 2025 đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt tại Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/05/2025.

Toàn cảnh Đại hội.

Bên cạnh những kết quả kinh doanh tốt, trong năm 2025, BIC cũng đạt được nhiều kết quả tích cực ở các mặt hoạt động khác như: được A.M. Best xếp hạng năng lực tài chính ở mức aaa.VN cao nhất tại Việt Nam; được vinh danh với nhiều danh hiệu, giải thưởng uy tín như Top 10 Công ty bảo hiểm phi nhân thọ uy tín nhất Việt Nam, Top 50 công ty tăng trưởng xuất sắc nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam, Top 500 doanh nghiệp có lợi nhuận tốt nhất Việt Nam theo Vietnam Report, Top 1 nơi làm việc tốt nhất ngành bảo hiểm Việt Nam khối doanh nghiệp lớn theo kết quả xếp hạng của Anphabe.

An tâm đồng hành, vững bền phát triển

Năm 2026 được dự báo tiếp tục nhiều thách thức khi các doanh nghiệp bảo hiểm phải đầu tư mạnh hơn cho công nghệ, dữ liệu và hệ thống quản trị. Trên thị trường tái bảo hiểm quốc tế, xu hướng thận trọng vẫn duy trì, đặc biệt với các nghiệp vụ chịu tác động lớn từ thiên tai.

Tuy nhiên, sự phục hồi của hoạt động sản xuất - kinh doanh, đầu tư hạ tầng và thương mại quốc tế sẽ thúc đẩy nhu cầu bảo hiểm tài sản, kỹ thuật, hàng hóa, trách nhiệm, sản phẩm số hoá…

Đoàn Chủ tịch chụp ảnh cùng cổ đông tham dự Đại hội.

Bước sang năm 2026, với thông điệp “An tâm đồng hành, vững bền phát triển”, BIC sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định, kiên định với triết lý quản lý hiệu quả, luôn giữ vững vị thế trong nhóm doanh nghiệp dẫn đầu về tỷ suất sinh lời. BIC sẽ tăng cường quản trị rủi ro, tối ưu các chương trình tái bảo hiểm, phát triển kênh Bancassurance theo hướng bền vững, đẩy mạnh bán lẻ thông qua số hóa và ứng dụng AI, đồng thời mở rộng mạng lưới tại các địa bàn trọng điểm.

Đại hội đã thảo luận và thông qua toàn bộ các nội dung Báo cáo, Tờ trình Đại hội đồng cổ đông, đồng thời thống nhất cao các nội dung trình bày, giải trình của Đoàn Chủ tịch tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch đã ghi nhận, đánh giá cao các ý kiến của cổ đông và trả lời thấu đáo trên tinh thần cầu thị và minh bạch đối với các vấn đề mà cổ đông có ý kiến.